Улитка Джоковича и цветок Уильямс. Что ещё названо в честь легендарных теннисистов

Успешные спортсмены всегда приковывают к себе много зрительского внимания: их любят и обсуждают, за их жизнью наблюдают, в их честь именуют что-то крупное, значимое и не связанное со спортом. Эта удивительная тенденция относится и к легендарным теннисистам – в их честь называют улицы, самолёты, дома и даже насекомых.

Улица Федерера

Назвать проспект или улицу в честь знаменитого спортсмена – пожалуй, самая распространённая форма признания достижений атлета. В Германии именно таким способом решили выделить успехи 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера. Организаторы турнира в Галле посодействовали тому, чтобы аллею, ведущую к их кортам, назвали именем Роджера. Сам теннисист выигрывал эти немецкие соревнования аж 10 раз!

Конечно, было бы логично, чтобы одну из улиц в Базеле – родном городе Роджера – назвали в его честь. Однако швейцарские власти к такому шагу сейчас не готовы.

«Политика Базеля заключается в том, что только умершие люди могут заполучить таким образом площадь или улицу, названные в их честь», — поделился топограф Базеля Пол Хаффнер в разговоре с Reuters.

Роджер Федерер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Отельный номер Надаля

Из «Большой тройки» все участники получили своё признание. Рафаэлю Надалю, например, как и Федереру, посвятили улицу. Только, в отличие от Роджера, Рафу наградили таким необычным подарком на родине – на Мальорке. Вместе с этим теннисист получил звание «Почётного жителя» испанского города Сан-Лоренс.

Имя Надаля использовали в ещё одном нестандартном виде: его присвоили номеру в гостинице Монако. Один из люкс-номеров в отеле Monte-Carlo Bay Hotel & Resort назвали в честь Рафы. Управляющий гостиницы Фредерик Даррен в беседе с пресс-службой турнира в Монте-Карло объяснил это решение.

«Рафаэль Надаль – наш желанный гость, мы всегда любим и ждём его в нашем отеле. Он олицетворяет все ценности, которые мы высоко ценим в различных профессиях: скромность, простоту, постоянное развитие».

Рафаэль Надаль Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Воздушное судно и улитка Джоковича

Новаку награды за достижения достались чуть необычнее, чем Роджеру и Рафе. Сначала, в 2013 году, именем серба воспользовалась авиакомпания Air Serbia. С того момента один из бортов Airbus A319 гордо летает под именем Новака Джоковича.

Ещё более необычный случай с неймингом в честь сербского теннисиста случился в 2021 году, когда в его честь назвали новый вид пресноводных улиток! Улитке присвоили имя Джоковича благодаря его «энергии и энтузиазму». По словам исследователей, именно такой энергией, как у Новака, улиткам нужно было обладать, чтобы добраться до труднодоступных мест её обитания.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Здание и цветы Уильямс

Серену Уильямс, 23-кратную чемпионку ТБШ, за её спортивные достижения отметили сразу несколько раз. Сперва в 2014 году. После пятой победы американки на Итоговом турнире WTA в её честь назвали целый подвид цветов. Теперь имя Dendrobium Serena Williams носит сорт орхидей, выведенный сингапурскими селекционерами. После того финала Итогового Серену наградили её именными цветами.

В 2017-м Уильямс-младшую отметил её спонсор Nike. Компания посвятила теннисистке новое, самое большое офисное здание в своей штаб-квартире в Бивертоне, штат Орегон.

Серена Уильямс Фото: Elsa/Getty Images

Одежда Лакоста

Прошловековая история француза Жана Рене Лакоста немного отличается от историй Джоковича, Надаля или Уильямс. Однако она точно заслуживает внимания.

Рене Лакост играл в 20-х годах прошлого столетия. За свою карьеру он выиграл 10 ТБШ и завоевал бронзу Олимпиады в парах. Он также был первой ракеткой мира. Однако не одними профессиональными успехами запомнился Лакост. Он модернизировал теннисную форму: ввёл в оборот рубашки-поло, а затем на этой почве создал собственный бренд одежды и назвал его своей фамилией.

Сегодня бренд Lacoste остаётся на плаву, одевает топовых игроков вроде Новака Джоковича с Даниилом Медведевым и напоминает о своём успешном основателе-теннисисте.