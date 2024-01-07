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Андрей Рублёв выиграл турнир ATP-250 в Гонконге и 15-й титул в карьере

Первый трофей для России в 2024-м! Рублёв начал сезон с победы в Гонконге
Арина Полуянова
Рублёв выиграл турнир ATP-250 в Гонконге
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Для Андрея этот титул стал 15-м в карьере!

Андрей Рублёв успешно начал новый сезон! У россиянина – первый титул в году. В финале турнира серии ATP-250 в Гонконге Андрей за 1 час 17 минут разобрался с 69-й ракеткой мира финном Эмилем Руусувуори.

Теннисисты сразу начали игру в высоком, агрессивном темпе. Андрей в первом же гейме на подаче соперника повёл с двумя брейк-пойнтами, реализовать их не смог, но из себя не вышел.

И Рублёв, и Руусувуори играли активно и с первого мяча старались атаковать. Финн, ко всему прочему, точно и мощно подавал. Было заметно, что это доставляло неудобства Андрею и не давало ему сделать брейк, а Эмилю помогало навязывать игру на своих подачах.

Андрей Рублёв на турнире в Гонконге

Андрей Рублёв на турнире в Гонконге

Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

Первая двойная ошибка настигла Руусувуори в седьмом гейме при счёте 3:3. Первые уязвимости финна помогли Андрею сделать брейк и в самый подходящий момент завоевать преимущество – 4:3. Отдавать лидерство в партии россиянин больше не захотел. Не без проблем, в борьбе с соперником и самим собой Андрей забрал первый сет со счётом 6:4.

По игре казалось, что Андрей мог забирать матч быстрее и легче, если бы не его невынужденные ошибки и частые удары в сетку. Спасали россиянина подачи, форхенды и встречные неточности соперника.

Гонконг. Финал
07 января 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Эмиль Руусувуори
69
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори

Повторить сценарий первого сета Рублёв не смог: финн долго не позволял россиянину сделать брейк во второй партии подряд. При этом свои подачи Андрей забирал безупречно: за три своих гейма в начале второго сета он отдал сопернику лишь одно очко.

Дело Рублёва оставалось за малым: нужно было либо делать брейк, либо терпеть до тай-брейка. Андрей выбрал первый вариант и при счёте 4:4 на подаче Руусувуори сделал брейк, взяв гейм под ноль. В следующем же гейме россиянин отдал сопернику лишь одно очко и с первой попытки закрыл матч.

ATP-250. Гонконг. Сетка

Сегодняшняя встреча для Рублёва и Руусувуори стала четвёртой. Впервые теннисисты сыграли друг с другом в марте 2021 года. В прошлом сезоне Андрей и Эмиль встречались дважды, и оба матча оказались для спортсменов непростыми. Во втором круге Australian Open – 2023 россиянин одержал победу в четырёх сетах (6:2, 6:4, 6:7, 6:3), а на стадии второго раунда «Мастерса» в Цинциннати финн выиграл три тяжёлые партии (7:6, 5:7, 7:6).

Для Рублёва этот титул стал 15-м. В прошлом сезоне Андрей выиграл два турнира: «Мастерс» в Монте-Карло и ATP-250 в Бостаде. Самым результативным годом для россиянина стал сезон-2020, по ходу которого Андрей завоевал сразу пять трофеев.

Благодаря победе в Гонконге Рублёв получит 250 рейтинговых очков и сохранит в табели о рангах пятое место. При этом Андрей сократит отставание от четвёртой ракетки мира Янника Синнера до 1435 очков.

Соревнования в Гонконге показали, что Рублёв пускай и продолжает набирать форму, но всё ещё играет нестабильно. Следующим турниром для Андрея станет Australian Open, где россиянину предстоит выйти на пик формы и защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Первый ТБШ в сезоне пройдёт с 14 по 28 января.

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