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Australian Open-2024, Даниил Медведев обыграл Теренса Атмана в 1-м круге, турнир, расклады, сетки, соперники

Жара и судороги. Медведев прошёл 145-ю ракетку мира в AO-2024 лишь на отказе соперника
Кирилл Плышевский
Медведев обыграл Теренса Атмана в 1-м круге АО
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Во втором круге Australian Open первая ракетка России сразится с Эмилем Руусувуори.

В понедельник, 15 января, на Australian Open-2024 в мужской сетке продолжаются поединки первого раунда. Свой стартовый матч на турнире проводил и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев, получивший третий номер посева. В соперниках у 27-летнего уроженца Москвы был представитель Франции Теренс Атман, занимающий лишь 145-е место в рейтинге ATP.

Australian Open - 2024. Мужчины. Сетка

Медведев — самый непредсказуемый из топ-игроков накануне Открытого чемпионата Австралии: в этом году он не провёл даже ни одного выставочного матча. Но, несмотря на неудачу в 2023-м (спортсмен сенсационно уступил американцу Корде в 1/16 финала), не стоит забывать, как Даниил выступал на этих соревнованиях в предыдущие сезоны, а ещё — как завершил прошлый. Россиянин пробился в полуфинал Итогового чемпионата — 2023, где уступил Карлосу Алькарасу. Решение пропускать турниры перед новой кампанией объяснял тренер Даниила Жиль Сервара в интервью «Чемпионату».

«Мы решили немного поменять нашу подготовку. Во-первых, у него будет несколько выставочных матчей в декабре. Во-вторых, мы решили направить это время на подготовку, на тренировки. Плюс ― Даниилу было очень важно восстановиться после такого сезона, побыть с семьёй. Это может послужить хорошим толчком перед Австралией».

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Сам россиянин в преддверии мэйджора также рассказал, почему принял решение не участвовать в подготовительных турнирах перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

«Я приехал в Мельбурн 6-го числа, ночью. Мы решили, что этого времени достаточно для подготовки. Предсезонка прошла хорошо. Сыграл выставочный матч, и мне удалось его выиграть. Это было отличное чувство.

Передо мной всегда стоит выбор, хочу ли я провести очень короткую предсезонку, а потом сыграть турнир перед Australian Open для разминки. И я всегда так делал. Это хорошо работает. В этом году я решил, что хотя бы раз нужно попробовать поступить по-другому и посмотреть, что из этого выйдет. Поживём — увидим», — заявлял Медведев на одной из пресс-конференций перед австралийским ТБШ.

В итоге третья ракетка мира попал в нижнюю половину сетки, если точнее, в третью её четверть. Начинал свой путь на соревнованиях в Мельбурне Даниил с малоизвестным французом Теренсом Атманом, уже прошедшим квалификацию. 22-летний уроженец Булонь-Сюр-Мера поочерёдно прошёл Хуана-Мануэля Серундуло (Аргентина), Нермана Фатича (Босния и Герцеговина) и Эмилио Наву (США). Для россиянина дебютное очное сражение с не самым статусным оппонентом в любом случае было неплохой проверкой на старте, чтобы размяться и почувствовать игровой ритм.

Первая партия встречи россиянина и француза прошла очень вязкой борьбе. Даниил сделал ранний брейк, вёл со счётом 5:4, но не смог подать на сет. А затем третья ракетка мира просто провалился. При счёте 6:5 в пользу Атмана Медведев стал укорачивать на сетболах соперника и один из таких ударов стал подарком для представителя «трёхцветных», который добился ещё одного брейка и взял стартовую партию — 7:5 за 48 минут. Теренс оказался впереди по ударам навылет — 12:9, но и невынужденных ошибок у него чуть больше — 16:13.

Теренс Атман

Теренс Атман

Фото: Julian Finney / Getty Images

Уже на старте второго сета теннисисты провели марафонский гейм. Он продолжался целых 18 минут. Счёт «ровно» в нём фиксировался целых 5 раз. К счастью для поклонников российского теннисиста, по завершении этого гейма отечественный спортсмен повёл с брейком. Однако на этом Медведев не остановился. Даниил взял ещё три гейма подряд. В итоге два сделанных брейка помогли россиянину довести сет до победы — 6:2. При этом все свои вопросы известному игроку удалось решить лишь с пятой попытки.

Медведев продолжил давить соперника и взял чужую подачу уже практически в дебюте нового сета. Третья ракетка мира сделал брейк уже в третьем гейме — 2:1. Именно в нём Атман почувствовал судороги, не мог ходить по корту, не мог подавать, и даже получил предупреждение за затяжку времени. Теренс даже вызвал врача на корт по окончании гейма. Физиотерапевт активно массировал бедро спортсмену, а затем он, прихрамывая, вернулся на корт. Удивительно, но 22-летний игрок даже в таком состоянии перехватил инициативу и с форхенда мощно пробил по диагонали на брейк-пойнте в четвёртом гейме, сделав обратный брейк — 2:2. На этом парад брейков не прекратился, и уже в следующем гейме чемпион US Open-2021 взял чужую подачу — 3:2. На переходе к Атману снова вышли медики. Россиянин тоже попросил помассировать ему бедро. В результате третью партию Даниил Медведев взял со счётом 6:4 и вышел вперёд по сетам — 2:1.

Четвёртую партию отечественный спортсмен сразу же начал с брейка. Однако уже во втором гейме при счете 40:0 на подаче Медведева снялся француз. Он не мог продолжить борьбу из-за страшной боли, а из глаз 22-летнего теннисиста потекли слёзы. Таким образом, третья ракетка мира в одиночном разряде прошёл дальше по сетке, где сразится с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:10 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
7 		2 4 0
5 		6 6 1
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Тяжёлый матч. Он играл довольно хорошо. Он только что попал в ATP-тур, поэтому я мало что о нём знал… все говорили мне, что у него лучший форхенд, чем бэкхенд. Но если вы посмотрите на статистику, он промахнулся где-то 3 раза с бэкхенда. Спасибо ребята», — в шутку отметил Медведев в интервью на корте.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».

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