Павлюченкова выбила из сетки сеяную соперницу. Анастасия — во втором круге Australian Open

В понедельник, 15 января, несколько российских теннисисток провели свои стартовые матчи на Australian Open. Однако не все смогли преодолеть первые австралийские испытания.

Первой свою сегодняшнюю встречу завершила Анастасия Потапова. 29-я ракетка мира из России проиграла словенке Кае Юван, занимающей в рейтинге WTA 109-ю строчку.

Первую партию Анастасия отдала со счётом 1:6, взяв только свою подачу в самом начале встречи. Во втором сете россиянка поборолась с Юван и выиграла все свои геймы. Правда, кроме последнего. При счёте 4:5 на своей подаче Потапова забрала только одно очко и позволила сопернице закрыть партию брейк-пойнтом.

Таким образом, Юван завершила встречу со счётом 6:1, 6:4 и за 1 час 12 минут. После заключительного розыгрыша Анастасия разбила ракетку и оставила её лежать посреди корта.

Во время австралийской серии турниров Потапова жаловалась на травму, полученную в Брисбене. По этой причине она пропустила турнир в Аделаиде, который прошёл на прошлой неделе.

Непростой матч выдался у Екатерины Александровой, посеянной в Мельбурне под 17-м номером. Ей пришлось сыграть нервный трёхсетовик с немкой Лаурой Зигемунд.

На старте первого сета теннисистки обменялись брейками, но следом забрать подачи соперницы смогла только Зигемунд. Так, первая партия осталась за немкой – 6:2. Во втором сете страсть к брейкам не покинула девушек. Они вновь обменялись несколькими собственными подачами, но более собранной в этом партии оказалась Александрова – 6:3.

Решающий сет стал кульминацией этого трёхчасового триллера. Лаура и Екатерина по доброй традиции перекинулись несколькими своими подачами, но в итоге выравняли счёт и довели игру до тай-брейка. Сперва Александрова проигрывала со счётом 1:4, но дотерпела и отыгралась до счёта 7:5. Однако этих усилий россиянки оказалось недостаточно. Тай-брейк (11:9) и весь матч (6:2, 3:6, 7:6) остались за 35-летней Зигемунд.

Третьей россиянкой подряд, выбывшей на старте AO, стала Диана Шнайдер. 92-я теннисистка мира без особых шансов проиграла 31-й ракетке мира Ясмине Паолини.

В первом сете Шнайдер отдала первую же свою подачу, после чего сделала обратный брейк, но закрепиться в сете не смогла и проиграла его со счётом 3:6. Во второй партии удержание собственных геймов также далось Диане с трудом, хотя один брейк в середине сета она смогла отыграть. В результате россиянка проиграла за 1 час 10 минут со счётом 3:6, 4:6 и покинула сетку АО-2024.

Реализовать всё задуманное сегодня в первой половине игрового дня удалось только Анастасии Павлюченковой. Да, у россиянки не всегда шла подача, да и статистика невынужденных ошибок была не самой безупречной, но всё же Анастасия играла стабильнее и разнообразнее, чем её соперница Донна Векич, посеянная под 21-м номером.

Первый сет Павлюченкова забрала со счётом 6:4, реализовав первый же сетбол и по совместительству брейк-пойнт на подаче хорватки. Во второй партии Анастасии пришлось чуть больше обороняться и чуть чаще играть, ожидая ошибки. Сет она взяла с таким же счётом 6:4, и встреча осталась за россиянкой.

Открытый чемпионат Австралии – 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».