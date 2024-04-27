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Надаль: пока не знаю, смогу ли добиваться выдающихся результатов

Надаль: пока не знаю, смогу ли добиваться выдающихся результатов
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», оценил, позволит ли его текущая форма добиваться выдающихся результатов на соревнованиях.

«Позволит ли форма достигать больших целей? Я не знаю. Я правда верю, что проблема в последние два года была не в теннисе. Это больше физическая составляющая. Если я смогу неделями выступать и в целом играть в теннис… Я посмотрю, насколько далеко я смогу зайти и насколько я могу быть конкурентоспособным. Этот результат ещё ничего не показывает. Идём шаг за шагом. Посмотрим, как получится восстановиться», — поделился спортсмен в интервью на корте после победы над 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

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