Надаль — о победе над де Минором: выгляжу как прежний Рафа? Нет, пока нет

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», прокомментировал свою победу над 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Для испанца это первая победа над игроком из топ-20 более чем за 500 дней.

«Выгляжу как прежний Рафа? Нет, нет… пока нет (смеётся). Для этого нужно время. В некоторых моментах это был действительно хороший уровень тенниса. Я был способен играть здорово. Но моя игра всё ещё может как включаться, так и выключаться.

Очень рад, что могу конкурировать с таким сильным игроком, как Алекс. Для меня игра длиной более чем в два часа значит много. Атмосфера здесь отличная. Просто не могу выразить свою благодарность», — сказал Надаль в интервью на корте.