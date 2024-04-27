Саккари уверенно переиграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
Поделиться
Шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 27 апреля, она уверенно в двух сетах обыграла победительницу турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс (США) со счётом 6:1, 6:3.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 14:10 МСК
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Мария Саккари
М. Саккари
Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 2 минуты. Саккари реализовала четыре брейк-поинта из пяти, Стивенс — один из трёх. Также теннисистка из Греции допустила две двойные ошибки и выполнила два эйса. Американка не допустила двойных ошибок и подала один эйс.
Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Саккари сыграет победительницей матча между Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии и Эммой Наварро из США.
Комментарии
- 27 апреля 2024
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:19
-
19:17
-
18:42
-
18:34
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
17:57
-
17:48
-
17:26
-
17:11
-
16:52
-
15:55
-
15:05
-
15:02
-
14:26
-
14:22
-
14:01
-
13:29
-
12:54
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
11:46
-
11:18
-
11:15
-
10:23
-
09:40
-
09:30
-
00:25
-
00:05
- 26 апреля 2024
-
23:38