Саккари уверенно переиграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 27 апреля, она уверенно в двух сетах обыграла победительницу турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс (США) со счётом 6:1, 6:3.

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 2 минуты. Саккари реализовала четыре брейк-поинта из пяти, Стивенс — один из трёх. Также теннисистка из Греции допустила две двойные ошибки и выполнила два эйса. Американка не допустила двойных ошибок и подала один эйс.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Саккари сыграет победительницей матча между Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии и Эммой Наварро из США.