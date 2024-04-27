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Саккари уверенно переиграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Саккари уверенно переиграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 27 апреля, она уверенно в двух сетах обыграла победительницу турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс (США) со счётом 6:1, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 14:10 МСК
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 2 минуты. Саккари реализовала четыре брейк-поинта из пяти, Стивенс — один из трёх. Также теннисистка из Греции допустила две двойные ошибки и выполнила два эйса. Американка не допустила двойных ошибок и подала один эйс.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Саккари сыграет победительницей матча между Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии и Эммой Наварро из США.

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