Хачанов за 4 часа победил немца с русскими корнями. Карен начал защиту полуфинала AO

В понедельник, 15 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне продолжились матчи первого раунда. Сегодня свою встречу провёл российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером. Нынешний Australian Open крайне важен для Хачанова, ведь год назад он дошёл здесь до полуфинала, а значит, должен защищать большие очки — 720, если быть точным.

Особой соревновательной практики у россиянина перед турниром не было. В начале января он выступил на турнире в Гонконге, где выбыл из борьбы после первого же матча. Карен проиграл финну Эмилю Руусувуори со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

В соперниках у Хачанова по первому раунду AO оказался 25-летний немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, 50-я ракетка мира. Альтмайер, как и его сегодняшний соперник, отыграл лишь один турнир перед Australian Open. Правда, сыграл не один матч, а два. Во втором раунде Брисбена Даниэль без шансов (1:6, 2:6) уступил Григору Димитрову, будущему победителю турнира.

Да и вообще Альтмайер, откровенно говоря, звёзд с неба не хватает. Он выступает в профессионалах с 2014 года, но до сих пор не завоевал ни одного титула на уровне ATP и не поднимался выше 47-й строчки в мировом рейтинге. Хотя победы над игроками из первой десятки у немца имеются. Так, в прошлом году Даниэль дважды праздновал яркие успехи на грунте. На «Ролан Гаррос» он выиграл пятисетовый матч с Янником Синнером, а в Гамбурге уверенно взял верх над Андреем Рублёвым (6:2, 6:2). А ещё этот спортсмен интересен нам тем, что у него русские корни.

Хачанов в первом же гейме отдал свою подачу, но сразу же отыгрался, использовав третий брейк-пойнт, — 1:1. В дальнейшем соперники уверенно забирали свои геймы — до счёта 5:5 включительно даже «ровно» ни разу не было. А в 11-м гейме Альтмайер дал понять, что не намерен доводить дело до тай-брейка. Немецкий теннисист реализовал четвёртый брейк-пойнт в этом гейме, после чего подал на сет — 7:5 за 59 минут. Россиянин проиграл партию, хотя ему удалось выполнить семь эйсов.

А вот второй сет остался за Кареном. Залогом его успеха в этой партии стал выигранный четвёртый гейм, который он взял с третьего брейк-пойнта. За исключением этого, ни один из игроков в этом сете не подбирался к брейк-пойнтам. В девятом гейме Хачанов смог подать на партию — 6:3 за 44 минуты.

Карен Хачанов Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Третий сет получился немного качельным — во всяком случае, его середина. В шестом гейме Хачанов ушёл с брейк-пойнта и не дал оппоненту уйти в отрыв — 3:3. Следом россиянин взял чужую подачу, но удержать преимущество не сумел. Карен получил 0:40, два брейк-пойнта отыграл, а третий не смог — 4:4. После этого теннисисты уже без брейк-пойнтов добрались до тай-брейка. Хачанов первым сделал мини-брейк (5:3), заработал двойной сетбол (6:4), очко на подаче проиграл, но на приёме отработал чётко — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут.

Перед четвёртой партией Альтмайер запросил медицинский перерыв. В какой-то степени это помогло ему. В шестом гейме Хачанов добрался до брейк-пойнтов, но упустил оба шанса — 3:3. В 10-м гейме россиянин оказался в двух очках от победы (правда, на приёме), когда счёт был 5:4, 30:30. Но немец смог сравнять счёт — 5:5. Следом Даниэль сделал брейк, но подать на сет не смог. В 12-м гейме у него было 30:0 на подаче, но Карен собрался, сцепил зубы — и с третьего брейк-пойнта перевёл сет в тай-брейк! В нём Хачанов не дал сопернику особых шансов, реализовав второй матчбол на четверном, — 7:3. И окончательный счёт матча, шедшего 4 часа 5 минут, — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) в пользу Хачанова, собравшего 15 эйсов (против 10 у соперника).

Вот так Хачанов вышел во второй круг Australian Open. В 1/32 финала он сыграет с победителем противостояния Алехандро Табило (Чили) — Александр Ковачевич (США, Q).

Открытый чемпионат Австралии начался 14 января и завершится 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».