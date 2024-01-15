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Медведев, Хачанов, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Медведев сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Хачанова и Мирру. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Australian Open — 2024
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Стартовал первый в сезоне «Шлем»! В понедельник в борьбу вступают ещё 10 россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня Australian Open – 2024. В понедельник на кортах Мельбурна запланировано 56 матчей – по 28 у мужчин и у женщин. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и 10 россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Карен Хачанов (15), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23), Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Диана Шнайдер и Анастасия Захарова (Q). Причём для Андреевой и Захаровой это будет дебют на AO. Свои первые поединки на турнире-2024 проведут также игроки топ-8 посева – Кори Гауфф (4), Онс Жабер (6), Стефанос Циципас (7). Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Кая Юван
109
Словения
Кая Юван
К. Юван
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
89
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Диана Шнайдер
95
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмине Паолини
30
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 06:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
59
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
25
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 06:30 МСК
Даниэль Альтмайер
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 06:30 МСК
Юлия Путинцева
64
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
191
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 08:30 МСК
Виктория Голубич
90
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 08:30 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Бернарда Пера
69
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 08:30 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Волынец
103
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

О том, как прошёл первый игровой день, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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00:07 Даниил Сальников

Собрали для вас все важные особенности Australian Open в одном материале.

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00:04 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Во второй день турнира пройдёт 56 матчей — по 28 у мужчин и женщин. Среди прочих выйдут на корт 10 россиян. Вот как выглядит расписание понедельника.

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