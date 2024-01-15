Медведев сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Хачанова и Мирру. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня Australian Open – 2024. В понедельник на кортах Мельбурна запланировано 56 матчей – по 28 у мужчин и у женщин. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и 10 россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Карен Хачанов (15), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23), Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Диана Шнайдер и Анастасия Захарова (Q). Причём для Андреевой и Захаровой это будет дебют на AO. Свои первые поединки на турнире-2024 проведут также игроки топ-8 посева – Кори Гауфф (4), Онс Жабер (6), Стефанос Циципас (7). Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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О том, как прошёл первый игровой день, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Собрали для вас все важные особенности Australian Open в одном материале.
Расписание понедельника
Во второй день турнира пройдёт 56 матчей — по 28 у мужчин и женщин. Среди прочих выйдут на корт 10 россиян. Вот как выглядит расписание понедельника.
- 15 января 2024
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