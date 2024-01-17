В трёх сетах и без нервов. Рублёв спокойно прошёл 35-ю ракетку мира во втором круге АО

Андрей Рублёв продолжает свой путь на Australian Open – 2024. Во втором раунде россиянин сыграл с американцем Кристофером Юбэнксом. Встреча сложилась для Андрея даже проще, чем можно было ожидать.

Первым на подачу вышел Юбэнкс. Двойная неудачная игра одноручным бэкхендом и пара ошибок с форхенда американца подарили Рублёву первый брейк-пойнт. Андрей тут же им воспользовался и сразу обеспечил себе преимущество.

На своей подаче Рублёв был стабилен и точен, играл разнообразно и вёл себя уверенно. Но так было только до четвёртого гейма, пока Андрей не допустил несколько ошибок подряд и не подарил сопернику два брейк-пойнта. Спасли россиянина в этой мини-партии классные подачи, неточности со стороны американца и терпение. Как итог: Андрей забрал непростой семиминутный гейм и повёл в счёте – 3:1.

Юбэнкс следом настроил свою подачу, стал надёжнее играть в обороне и не подпускал Рублёва к очередным брейк-пойнтам. Хотя на подачах соперника американец ничего противопоставить россиянину не мог. В таком рядовом темпе теннисисты провели первый сет, который ожидаемо завершился в пользу Андрея со счётом 6:4.

Андрей Рублёв на Australian Open — 2024 Фото: Kelly Defina/Getty Images

Вторая партия далась Рублёву чуть сложнее, чем первая: в начале сета Юбэнкс неплохо выдерживал длительные розыгрыши и пытался выматывать россиянина. Хотя этих усилий американца всё же оказалось недостаточно: в третьем гейме он позволил Андрею сделал брейк и пойти по похожему на первый сет сценарию.

Преимущество во второй партии Рублёв уже не отпустил, благодаря чему он закрыл сет со счётом 6:4. Андрей, кстати, в этой партии показал феноменальную статистику на подаче: он не отдал ни одного очка в своих геймах, закрыв их все под ноль.

Этот матч с Юбэнксом складывался для Андрея гораздо легче, чем его встреча с Тьяго Уайлдом в первом раунде АО. В игре с американцем Рублёв выглядел заметно более спокойным, сдержанным и сконцентрированным.

В третьем сете Рублёв чувствовал себя так же свободно, как и в двух предыдущих. По традиции он сделал брейк – на этот раз в пятом гейме. В сумме Андрей на своих подачах в третьей партии отдал только три очка.

Завершить игру Рублёв захотел ещё на подаче Юбэнкса при счёте 3:5. Андрей выиграл два первых розыгрыша, повёл 30:0, но допустил несколько ошибок и даже упустил два матчбола: сначала при счёте 40:30, а затем на «больше». Гейм в итоге остался за американцем.

Однако пара упущенных матчболов не вывела Рублёва из себя. Андрей вышел подавать на матч и без проблем закончил встречу. Так, за 1 час 39 минут Рублёв одолел Юбэнкса с красивым счётом – 6:4, 6:4, 6:4.

Для Рублёва и Юбэнкса эта встреча стала первой. До этого теннисисты играли лишь однажды на выставочном турнире UTS в 2023 году. Тогда Андрей переиграл американца со счётом 18:12, 18:12, 20:15.

Сегодняшняя победа стала для Рублёва шестой подряд в текущем сезоне. До AO Андрей выиграл турнир в Гонконге, где провёл четыре удачных матча.

В третьем раунде Рублёв встретится с ещё одним американцем, 26-й ракеткой мира Себастьяном Кордой.

Australian Open – 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».