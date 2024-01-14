Рублёв дожал неудобного бразильца в пятисетовом марафоне! Это пятая победа Андрея в 2024-м

В воскресенье, 14 января, на дебютном в сезоне турнире «Большого шлема» в мужской сетке состоялись стартовые матчи для участников верхних половин одиночных сеток. Свой стартовый матч на Australian Open – 2024 проводил и вторая ракетка России Андрей Рублёв, получивший пятый номер посева. В соперниках у 26-летнего уроженца Москвы был представитель Бразилии Тьяго Уайлд.

К австралийскому мэйджору теннисисты подходили совсем в разном настроении. Рублёв успешно начал этот сезон победами в Мировой теннисной лиге и на турнире в Гонконге. Для отечественного спортсмена этот титул стал 15-м, а его беспроигрышная серия насчитывала уже четыре игры. Напомним, в битве за трофей Андрей одолел Эмиля Руусувуори из Финляндии.

«Я бы хотел сказать… Эмилю немного не повезло. Думаю, что после US Open 2021 или 2022 года мы проводили с ним тренировки чуть ли не каждый день. С тех пор у нас установились хорошие отношения, мы стали друзьями. Все наши тренировки были действительно интенсивными. Я добился прогресса, потому что Эмиль помогал мне на тренировках.

Эмиль, мне действительно нравится играть с тобой. Мне нравится быть знакомым с таким хорошим человеком. У тебя один из самых сильных и мощных ударов, которые я видел в теннисе. Я желаю всей твоей команде всего наилучшего, они действительно заботятся о тебе. Надеюсь, что тебя и дальше будут окружать только хорошие люди. Ты заслуживаешь ещё много-много побед. Самые лучшие титулы, чувак», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Затем Андрей отправился в Мельбурн, где ему предстояло защищать очки за прошлогодний четвертьфинал. Напомним, в минувшем сезоне россиянин уступил будущему чемпиону турнира Новаку Джоковичу (1:6, 2:6, 4:6). При этом до поражения от серба россиянину удалось одержать несколько солидных побед: над Хольгером Руне, Даниэлем Эвансом, Эмилем Руусувуори и Домиником Тимом.

После официального выхода сетки Открытого чемпионата Австралии — 2024 отечественные эксперты успели оценить шансы своих соотечественников на мэйджоре. Так, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук заявил, что российские теннисисты находятся сейчас в самом расцвете сил и готовы к тому, чтобы бороться за победу на турнирах «Большого шлема», а наибольший настрой есть именно у Андрея Рублёва.

«Наши ребята находятся в золотом возрасте, когда надо показывать хорошую игру. Они уже очень опытны, но ещё не ветераны. Сейчас золотое время, чтобы брать «Шлем». Особенно, наверное, на это настроен Рублёв, у которого выигранного «Большого шлема» в активе ещё нет. Он в прошлом году выиграл очень хороший, сильный турнир в Монте‑Карло, где играли все. Это говорит о том, что он может выиграть большой турнир, но если не заведёт сам себя, если не перегорит внутри. Он очень сильно хочет побед, и иногда это приводит к тому, что он ошибается иной раз на простых мячах. Сам себе создаёт проблемы из‑за этого, потому что в хорошей форме он может обыграть любого», — приводит слова Янчука «Газета.Ru».

Оппонентом Рублёва по стартовому кругу Australian Open был 23-летний бразилец Тьяго Уайлд. На юниорском уровне он выиграл US Open – 2018, после чего стал считаться новой восходящей звездой тенниса в своей стране. Реализовать все возложенные надежды спортсмен пока не в силах. Выступления на уровне ATP, откровенно говоря, даются бразильцу с большим трудом. На старте нового сезона уроженец Марешал-Кандиду-Рондона выступил на United Cup, где проиграл два своих поединка в одиночном разряде — испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине и поляку Хуберту Хуркачу. Затем Уайлд отправился на турнир в Аделаиду, в основную сетку которого попал как лаки-лузер. При этом он зачехлил ракетку уже на старте соревнований, не устояв под натиском хозяина корта Алекса Болта.

Встреча Уайлда и Рублёва стала для соперников первой. Стоит отметить, что бразилец в 2023 году преподнёс сенсацию в первом круге «Ролан Гаррос», выбив на грунтовом мэйджоре другого россиянина — Даниила Медведева. Поэтому в любом случае Андрею стоило опасаться своего оппонента.

Поэтому неудивительно было наблюдать за тем, как Уайлд по-особенному настроился на противостояние с ещё одним топовым соперником из России. Бразилец агрессивно начал и сразу повёл с брейком, хотя уже на старте противостояния чемпион «Мастерса» в Монте-Карло имел брейк-пойнт — 2:0. Однако ближе к середине партии 26-летний уроженец Москвы вошёл в игру и перехватил инициативу. Андрей уверенно держал подачу, а в концовке и вовсе смог дожать оппонента. Россиянин сделал брейк в 11-м гейме — на решающем мяче Уайлд ошибся в обмене ударами с задней линии. Таким образом, пятая ракетка мира получил шанс подавать на сет, чем в итоге он и воспользовался — 7:5 за 50 минут. Рублёв оказался впереди по ударам навылет — 14:9, а у Тьяго было больше невынужденных ошибок — 19:10.

Андрей Рублёв Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Второй сет Андрей также провёл весьма уверенно. Россиянин хорошо держал подачу и постоянно напрягал соперника на приёме. Отечественный спортсмен даже вёл в партии со счётом 5:1, но немного упустил нить игры и позволил бразильцу подобраться к себе по счёту. На исход сета это, к счастью для Рублёва, никак не повлияло. Он забрал партию со счётом 6:4 за 40 минут. К слову, Тьяго на протяжении всего игрового отрезка испытывал проблемы с пальцами, которые мешали ему в должной мере оказывать сопротивление Андрею. Бразилец старался рвать темп, часто выходя к сетке, ведь на задней линии он объективно проигрывал 26-летнему уроженцу Москвы. Особых дивидендов этот тактический манёвр, как оказалось, 78-й ракетке мира не принёс.

Однако в третьей партии у Рублёва просела подача, да и в розыгрышах он стал больше ошибаться. При этом россиянин мог решить все вопросы ещё в начале сета, а именно в третьем гейме, но упустил три своих шанса на приёме. «Не брейкуешь ты – брейкуют тебя»: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. Уже в следующем гейме бразилец наглядно показал, как нужно грамотно пользоваться брейк-пойнтами, и с первой же попытки забрал чужую подачу. В итоге Уайлд спокойно довёл сет до победы — 6:3.

Тьяго Уайлд Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Тьяго поймал кураж и здорово действовал в розыгрышах, постоянно напрягая россиянина на приёме. Уже в третьем гейме партии бразилец имел два брейк-пойнта, но Андрей выстоял и забрал свою подачу. При этом 23-летний уроженец Марешал-Кандиду-Рондона действовал на корте более раскованно, смотрелся более уверенно, чем его соперник, и в награду всё-таки получил долгожданный брейк в середине сета, взяв его в результате со счётом 6:4. Ближе к концовке партии Рублёв уже в привычном стиле выставил все свои эмоции наружу, изрядно прокричавшись. За Андрея стало действительно тревожно.

Решающая партия проходила в упорной борьбе. Оба теннисиста брали свои подачи. При этом не покидало ощущение, что в решающий момент Андрей прибавит и всё же дожмёт своего оппонента. Несколько раз на подаче Уайлда был счёт 0:30 и даже 0:40, но бразилец постоянно выбирался из трудных ситуаций и смог удерживать свои подачи. В 12-м гейме сета Рублёв заработал тройной матчбол, и снова Тьяго сумел уйти с опасного счёта. Затем Уайлд отыграл ещё матчбол. Отметим, что все эти мячи 78-я ракетка мира спасал не благодаря эйсам, а подавал и вовсе вторым мячом. На супер-тай-брейке россиянин «горел» 2-5, но несколько невнятных тактических действий его оппонента привели к тому, что пятая ракетка мира перевернул ход 13-го гейма и вырвал итоговую победу у соперника со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) за 3 часа 42 минуты. В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Дэниэл Таро (Япония).

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».