«Шумно, как в ресторане. Они напились и кричали на меня». На АО появился «тусовочный корт»

Организаторы Australian Open придумали новое развлечение для болельщиков – тусовочный корт. На шестом корте устроили двухэтажный бар – на первом этаже там играет музыка, а посетители спокойно расхаживают, пьют и шумят всего в нескольких метрах от теннисистов прямо во время матча. Естественно, игрокам эта идея совершенно не зашла.

Корт 6 Фото: Asanka Brendon Ratnayake/AP/ТАСС

«Очень шумно, игрокам некомфортно. Не уверена, что эта концепция приживётся»

Сегодня на этом корте прошёл матч Паулы Бадосы и Анастасии Павлюченковой. Для испанки это уже второй матч здесь на этом турнире – оба она выиграла, так что сильно жаловаться не стала, но концепцию всё равно не одобрила.

«Я сыграла здесь два матча, тут очень шумно и громко. Тяжеловато сконцентрироваться. Особенно с учётом того, что это очень быстрый корт. Я тут хорошо себя чувствую, так что жаловаться не буду. Но тут очень громко, игрокам не очень комфортно играть.

Мне не очень нравится такая атмосфера, слишком много шума. Мои соперницы по первому раунду и сейчас тоже жаловались. Здесь не очень комфортно. И с командой не поговорить — я их не слышу, они меня тоже. Очень шумно даже во время розыгрышей. Не уверена, что эта концепция в будущем приживётся», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Грек Петрос Циципас, игравший на этом корте накануне в парном разряде с братом Стефаносом, не стал оправдывать поражение шумными зрителями и музыкой.

«Я ещё накануне побывал на этом корте, смотрел матч Паулы. Очень странная концепция, на мой взгляд. Слишком уж всё открыто для публики. Из-за шума непросто сосредоточиться. Но на «Шлемах» на маленьких кортах всегда так. Много людей ходит, много кричат. Но это не так уж важно, главное – хорошо выступить на «Шлеме».

Да, музыка была немного слышна. Пару-тройку раз за матч она отвлекала. Но на внешних кортах всегда так, даже на других «Шлемах», на US Open, например, очень шумно. Теннисист должен уметь не отвлекаться на это».

«Мужчины напились, кричали и мяукали на меня. Это было некрасиво и раздражало»

Зато Павлюченкова после поражения рассказала неприятную историю о том, как пьяные мужчины отвлекали её своими криками.

«Было очень громко, как в ресторане. Люди разговаривали, ели, пили. Не знаю, смотрели ли они вообще матч. Была там парочка мужчин, думаю, они напились и стали кричать и мяукать на меня. Может, увидели татуировку «мяу» у меня на ноге или потому что выпили, но это очень мешало.

Если честно, это было некрасиво. На старте матча меня это очень раздражало. Ничего не имею против игры на внешних кортах, но на этом очень уж шумно. Во время матча я думала, а в чём вообще смысл этого? Ладно, фанатам, конечно, это всё весело. Но теннис всё-таки особенный спорт. Это не баскетбол или другой вид спорта, где можно есть и ходить. Тут совершенно по-другому, очень тихо. Так что мне было очень некомфортно», — заявила россиянка в интервью inews.co.uk.

Бар «У корта», как сообщает британское издание, вмещает более 400 посетителей. Директор турнира Крэйг Тайли в октябре рассказывал о планах в будущем сделать «тусовочными» и другие корты. Но теннисисты наверняка будут против такого развития событий.