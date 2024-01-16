Мирра сражается с шестой ракеткой мира на AO-2024! Болеем ещё за Рублёва и Хачанова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня Australian Open – 2024. В среду на кортах Мельбурна запланировано 32 матча второго круга – по 16 у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и 10 россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Павел Котов, Мирра Андреева, Алина Корнеева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Камилла Рахимова. Кроме Рублёва, также проведут поединки и другие представители топ-8 посева – Новак Джокович (1), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (7), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (4), Онс Жабер (6), Мария Саккари (8).
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Пока не начался второй круг турнира, самое время выбрать — чьё поражение на старте вас удивило больше всего.
О том, кто побеждал на турнире ранее и кто борется сейчас не только за титул, но и звание первой ракетки мира, читайте в нашем материале.
Собрали для вас подборку раскладов призовых по кругам на Australian Open за последние годы. Победитель в этом году получит в переводе на американские доллары около 2,1 млн.
Фото: Чемпионат
Расписание среды
В среду на Australian Open стартует второй круг и этот день будет очень важный день для российских теннисистов. Ведь играет их сразу 10 человек. Все подробности в расписании.
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