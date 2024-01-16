Мирра сражается с шестой ракеткой мира на AO-2024! Болеем ещё за Рублёва и Хачанова. LIVE!

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На первом в сезоне «Шлеме» в среду стартует второй круг. Сразу 10 россиян играют в этот день. Все подробности — в трансляции.