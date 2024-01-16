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Рублёв, Хачанов, Корнеева, Андреева: онлайн-трансляция Australian Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Мирра сражается с шестой ракеткой мира на AO-2024! Болеем ещё за Рублёва и Хачанова. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра сражается с шестой ракеткой мира на AO-2024!
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На первом в сезоне «Шлеме» в среду стартует второй круг. Сразу 10 россиян играют в этот день. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня Australian Open – 2024. В среду на кортах Мельбурна запланировано 32 матча второго круга – по 16 у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и 10 россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Павел Котов, Мирра Андреева, Алина Корнеева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Камилла Рахимова. Кроме Рублёва, также проведут поединки и другие представители топ-8 посева – Новак Джокович (1), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (7), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (4), Онс Жабер (6), Мария Саккари (8).

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Павел Котов
65
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
100
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Камилла Рахимова
90
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
72
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Возняцки
252
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:00 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:30 МСК
Анастасия Захарова
190
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Кая Юван
109
Словения
Кая Юван
К. Юван
Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:30 МСК
Александр Ковачевич
101
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Паула Бадоса
100
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
46
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 09:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
35
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 13:00 МСК
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
74
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Пока не начался второй круг турнира, самое время выбрать — чьё поражение на старте вас удивило больше всего.

00:26 Даниил Сальников

О том, кто побеждал на турнире ранее и кто борется сейчас не только за титул, но и звание первой ракетки мира, читайте в нашем материале.

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00:12 Даниил Сальников

Собрали для вас подборку раскладов призовых по кругам на Australian Open за последние годы. Победитель в этом году получит в переводе на американские доллары около 2,1 млн.

Фото: Чемпионат

00:07 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду на Australian Open стартует второй круг и этот день будет очень важный день для российских теннисистов. Ведь играет их сразу 10 человек. Все подробности в расписании.

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