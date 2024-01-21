Лучший теннисист мира долго плакал. Что случилось с его тренером на Australian Open — 1995

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас являлся лучшим теннисистом своего поколения. Легендарный американец доминировал на корте в 1990-х. Он был первой ракеткой мира в сумме в течение 286 недель, что до эпохи «Большой тройки» Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича являлось абсолютным рекордом в истории тенниса.

Значимый успех пришёл к Сампрасу во время работы с тренером Тимом Галликсоном. К сожалению, сотрудничество Пита и Галликсона оборвалось из-за трагедии. Тим страдал от серьёзной болезни, которую вовремя не выявили. Последствия недуга проявились прямо во время Australian Open — 1995, где первая ракетка мира Сампрас защищал титул.

Тим Галликсон – известный в прошлом теннисист. Во время игровой карьеры Галликсон выиграл 4 титула ATP в одиночном разряде, достигал 15 места в мировом рейтинге. Лучший результат на ТБШ – четвертьфинал Уимблдона в 1979-м Тим также успешно выступал в паре со своим братом-близнецом Томом. Они выходили в финал Уимблдона-1983, где проиграли Джону Макинрою и Питеру Флемингу. Всего Тим Галликсон выиграл 15 парных титулов, из них 10 с братом.

В 1986 году Тим зачехлил ракетку, но остался в теннисе. Он тренировал Мартину Навратилову, Мэри-Джо Фернандес, Аарона Крикштейна, а в 1992-м приступил к работе с Питом Сампрасом. Они начали сотрудничество, когда Сампрас был шестой ракеткой мира. Примерно через год Пит поднялся на первое место в рейтинге и не сдавал позиции. В 1993-м Сампрас выиграл Уимблдон и US Open, в следующем сезоне взял Australian Open и защитил титул в Лондоне.

Пит Сампрас и Тим Галликсон Фото: Getty Images

Именно при Галликсоне начал во всей красе проявляться фирменный стиль Пита на корте: агрессивная игра с мощной подачей и постоянными выходами к сетке, надёжный форхенд и эффективный одноручный бэкхенд с вращением, филигранная игра с лёта, убойный смэш. Сампрас неоднократно хвалил своего тренера, под руководством которого собирался покорять новые вершины.

Всё шло отлично до осени 1994 года. Тогда во время поездок по европейским турнирам Галликсон перенёс несколько микроинсультов. Болезнь была ошибочно отнесена к врождённым проблемам с сердцем. Немецкие неврологи обнаружили у него сгусток крови в мозгу, но Тим продолжал спокойно работать и путешествовать с Питом. Угроза для здоровья Тима не казалась слишком большой до Australian Open — 1995.

Во время одной из тренировок в разгар ТБШ Галликсон рухнул на корт в бессознательном состоянии. После исследования в больнице Мельбурна у него обнаружили злокачественную опухоль в коре головного мозга. Тим был экстренно отправлен домой в США.

Сампрас узнал о диагнозе тренера перед четвертьфиналом с соотечественником Джимом Курье. Питу было сложно собраться и показывать свою игру. Он проиграл два первых сета на тай-брейке, после чего начал плакать. Курье подошёл к нему и спросил: «Ты в порядке, Пит? Мы можем попросить, чтобы нам дали доиграть завтра».

Сампрас в конечном счёте собрался и продолжил игру. По ходу пятого сета один из зрителей на трибунах крикнул: «Выиграй ради своего тренера», Пит так и сделал. Он добыл фантастическую волевую победу со счётом 6:7, 6:7, 6:3, 6:4, 6:3. После матча Сампрас пошёл пожимать руку Курье и продолжал плакать.

Джим Курье и Пит Сампрас после четвертьфинала Australian Open — 1995 Фото: Gary Prior/Getty Images

Пит победил в честь тренера, но долго говорить с журналистами у него желания не было. Директор Australian Open Пол Макнэми попросил у сотрудников СМИ не задавать вопросы Сампрасу. Те послушались и встретили его овациями в зале для пресс-конференций. Пит снова расплакался и ушёл. К журналистам коротко обратилась тогдашняя возлюбленная теннисиста юристка Делайна Малкахи.

«Пит так измотан из-за всего этого. Он хотел выиграть матч ради Тима», — заявила Малкахи.

Тим Галликсон не смотрел игру Сампраса, но состояние здоровья позволяло ему дать комментарий The New York Times.

«Я не видел матч. Мне пришлось уехать из Австралии не по собственному желанию. Нужно подлечиться. Я не могу помочь Питу, поскольку болен. Он заслуживает огромной похвалы за то, что совершил камбэк в матче с таким великим игроком, как Джим Курье. Я очень горжусь им», — заявил Галликсон.

В полуфинале AO-1995 Сампрас обыграл Майкла Чанга (6:7, 6:3, 6:4, 6:4), но титул защитить не смог. В решающем матче Пит уступил принципиальному сопернику Андре Агасси (6:4, 1:6, 6:7, 4:6), который впервые приехал на «Шлем» в Мельбурне после девяти лет игнорирования Австралии. Сампрас не выиграл турнир, но куда важнее было здоровье его тренера.

Тим Галликсон больше не мог ездить с Питом на турниры. Сампрас стал работать с тренером Полом Аннаконом, хотя Тим продолжал консультировать его по телефону. Пит упоминал Галликсона при каждой громкой победе, посвящал ему свои успехи на корте. К сожалению, болезнь Тима оказалась слишком серьёзной. 3 мая 1996 года Галликсон умер в возрасте 44 лет в своём доме в Уитоне, штат Иллинойс.

«Сегодня я потерял дорогого друга и тренера Тима Галликсона. Мы все потеряли особенного человека. Я молюсь за его жену Розмари и двоих детей, Эрика и Меган», — сказал Сампрас.

Пит Сампрас и Пол Аннакон Фото: Alex Livesey/Getty Images

Пит Сампрас продолжил доминировать на корте под руководством тренера Пола Аннакона, с которым выиграл ещё девять «Шлемов» до завершения карьеры в 2003 году. Тем не менее вклад Галликсона в становление Пита как топ-игрока не менее значимый.

Печально, что Тим ушёл из жизни в столь раннем возрасте, но память о нём сохраняется. Его брат-близнец основал благотворительный фонд Тима и Тома Галликсонов, который финансирует программы помощи пациентам с опухолью головного мозга и их семьям. Ассоциация теннисистов-профессионалов США (USPTA) ежегодно вручает награду имени Тима Галликсона лучшему тренеру молодых игроков в стране.

Бриджит Уилсон и Пит Сампрас Фото: Vince Bucci/Getty Images

Сампрас пережил трагическую утрату тренера. Спустя почти 30 лет судьба подготовила ему новое испытание. В конце прошлого года 52-летний легендарный теннисист сообщил, что его жена актриса Бриджит Уилсон страдает от тяжёлой болезни.

«Как многие знают, я достаточно тихий и закрытый человек. Однако прошлый год был чрезвычайно сложным для моей семьи, и я решил поделиться происходящим. Моей жене Бриджит диагностировали рак яичников. Она перенесла тяжёлую операцию, прошла курс химиотерапии и продолжает получать целенаправленную поддерживающую терапию. Трудно смотреть, как кто-нибудь, кого ты любишь, проходит через такие испытания.

Однако видеть, как наши ребята шагают вперёд и так сильно поддерживают Бриджит, меня и друг друга, было удивительно. Наблюдать за тем, как Бриджит продолжает оставаться невероятной матерью и женой, несмотря на всё, вдохновляет. Я также узнал, что очень трудно найти поддержку, когда о чём-то сложно говорить. На этом я заканчиваю, смиренно прося о добрых мыслях и молитвах за нашу семью, поскольку Бриджит продолжает преуспевать на своём пути к исцелению», — заявил Сампрас.

Остаётся надеяться, что Уилсон вылечится и продолжит наслаждаться жизнью вместе с Питом, а также с двумя сыновьями Райаном (18 лет) и Кристианом (21 год).