Сам того не желая. Агасси оказал небывалую почесть извечному сопернику на US Open — 2002

Американцы Пит Сампрас и Андре Агасси – главные соперники в теннисе 1990-х. Почти по всем статьям преимущество за Сампрасом. Баланс личных встреч 20-14, в том числе 4-1 в финалах турниров «Большого шлема». Сампрас выиграл 14 мэйджоров, Агасси – восемь. Пит был первой ракеткой мира 286 недель, Андре – 101. Сампрас заработал $ 43,42 млн призовых за карьеру, Агасси — $ 31,15 млн.

В актив Андре можно занести разве что карьерный «Шлем» — он побеждал на всех возможных мэйджорах, в то время как Питу так и не покорился грунтовый «Ролан Гаррос». Тем не менее Агасси нет равных, когда речь заходит о любви болельщиков. Более харизматичного теннисиста вообще сложно представить. Открытый, эмоциональный, стильный – это лишь малая часть восхвалительных эпитетов, которыми можно описать Андре. Сампрас – полная противоположность. Угрюмый, хладнокровный, в какой-то степени даже отталкивающий.

Пит выиграл много титулов, но о популярности Андре ему можно только мечтать. Сампрас это понимал. Отчасти поэтому он решил завершить карьеру после победы над Агасси в финале US Open – 2002. Для него было честью иметь в биографии пункт: «В своём последнем матче я обыграл Андре Агасси». Вспоминаем, как завершилось легендарное противостояние американских теннисистов на нью-йоркском корте.

Сампрас сильно сдал в начале 2000-х

Питу Сампрасу исполнилось 30 лет в августе 2001 года. К этому моменту в его коллекции были рекордные 13 побед на турнирах «Большого шлема», последняя из которых приходилась на Уимблдон-2000. Пит добился немыслимых высот в мужском теннисе, но, разменяв четвёртый десяток, начал чувствовать, что теряет статус доминирующей силы на корте. Финал US Open – 2000 он неожиданно проиграл 20-летнему россиянину Марату Сафину, а через год в решающем матче на Стадионе Артура Эша уступил ещё одному молодому сопернику – австралийцу Ллейтону Хьюитту. В большой теннис также начал врываться швейцарец Роджер Федерер, первый «Шлем» которого оставался вопросом времени.

Пит показывал кое-какой результат только в Нью-Йорке, а на остальных мэйджорах вылетал очень рано. Неудобный «Ролан Гаррос» традиционно заканчивался для него в первом-втором раунде, но дела не шли и на остальных значимых турнирах. Вылет во втором круге Уимблдона-2002 от швейцарского лаки-лузера Жоржа Бастля, которого затем вчистую разгромил аргентинец Давид Налбандян, заставил Сампраса задуматься о завершении карьеры. Он побеждал в Лондоне рекордные семь раз, но выбыл из борьбы, словно какой-то аматор. Пит не хотел оставаться просто середняком, это больно било по его самолюбию с учётом всех достижений. Но и уходить на совсем минорной ноте американец не собирался. Лучшим и, возможно, последним шансом предстать во всей красе был US Open – 2002.

Пит Сампрас на US Open — 2002 Фото: Bongarts/Getty Images

В Нью-Йорке Пит получил всего лишь 17-й номер посева, что красноречиво свидетельствовало о спаде в его карьере. Топ-6 составили Ллейтон Хьюитт, Марат Сафин, Томми Хаас, Евгений Кафельников, Тим Хенмэн и Андре Агасси. Мотивация обыграть Андре – едва ли не крупнейшая страсть, которая оставалась у Сампраса перед уходом из тура. Он одолел Агасси в четвертьфинале US Open – 2001 в уникальном матче со сплошными тай-брейками (6:7, 7:6, 7:6, 7:6). Это единственная четырёхсетовая игра в истории турнира, когда ни один из игроков не смог забрать хотя бы гейм на подаче соперника. Затем вдохновлённый Сампрас взял реванш у Сафина (6:3, 7:6, 6:3) за финал годичной давности и только потом уже ничего не противопоставил Хьюитту (6:7, 1:6, 1:6).

На старте US Open – 2002 Сампрас без проблем прошёл испанца Алберта Портаса (6:1, 6:4, 6:4) и датчанина Кристиана Плесса (6:3, 7:5, 6:4), а вот потом пришлось повозиться с британцем Грегом Руседски (7:6, 4:6, 7:6, 3:6, 6:4). В четвёртом раунде Пит разобрался с третьим сеяным Томми Хаасом (7:5, 6:4, 6:7, 7:5), доказав серьёзность своих притязаний на титул. Далее Пит легко одолел восходящую звезду американского тенниса Энди Роддика (6:3, 6:2, 6:4) и голландца Шенга Схалкена (7:6, 7:6, 6:2), который впервые на «Шлемах» дошёл до полуфинала из-за сенсационной победы над бразильцем Густаво Куэртеном, ранее выбившим Марата Сафина.

Сампраса в финале ждал Агасси, который на пути к решающему матчу изначально громил малоизвестных соотечественников Роберта Джинепри (6:3, 6:3, 6:3), Джастина Гимелстоба (6:0, 6:1, 6:1), Ян-Майкла Гэмбилла (6:2, 6:3, 6:3), парагвайца Рамона Дельгадо (6:2, 6:1, 6:2), а первые относительные трудности встретил, только когда ему противостояли белорус Максим Мирный (6:7, 6:3, 7:5, 6:3) и первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт (6:4, 7:6, 6:7, 6:2) в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Вот так довольно неожиданно в битве за титул сошлись американские ветераны, которые ещё были в состоянии противостоять молодёжи.

Как проходил исторический финал между Сампрасом и Агасси

Редкий случай, когда Агасси выступал фаворитом матча с Сампрасом на «Шлеме». Андре играл стабильнее и имел более высокий номер посева. Хотя заведомо записывать его в обладатели кубка было слишком самонадеянно, даже с учётом не лучшего периода в карьере Сампраса.

Пит Сампрас и Андре Агасси на финале US Open — 2002 Фото: Al Bello/Getty Images

Пит начал финал US Open настолько энергично и мощно, что заставил всерьёз вспомнить лучшую версию «старого Сампраса», который не имел недостатков и просто сметал соперников на корте. Прекрасная подача, убийственная игра у сетки и не менее смертельный приём. Агасси не успел опомниться, как уступал 0:2 по сетам – 3:6, 4:6. Счёт не разгромный, но особой борьбы не наблюдалось. Пит затратил на победу в двух партиях всего лишь 63 минуты. Среди прочего 16 раз подал навылет. К слову, на US Open – 2002 он установил исторический рекорд по количеству эйсов за весь турнир – 144.

Вынос «в одни ворота» не нравился публике, которая и без того в основном болела за Агасси. 23 тысячи зрителей на Стадионе Артура Эша ожидали интриги. В третьем сете у них наконец-то появился повод для радости. Сампрас явно устал и подавал хоть и мощно, но уже не так, как в начале встречи. Агасси начал неплохо принимать и создавать Питу много проблем. Андре наконец-то сделал первый и единственный брейк в партии при счёте 6:5, воспользовавшись чередой двойных и невынужденных ошибок оппонента. Третий сет остался за Агасси, а значит, интрига ожила.

По выражению лица Сампраса было понятно, что он порядком измотался. Временами легендарный чемпион корчил страдальческие гримасы и так тяжело дышал, будто только что пробежал марафон. Не было сомнений: Сампрас из последних сил должен любой ценой забрать четвёртый сет, иначе в пятом Агасси его просто загоняет и лишит титула.

Пит справился с задачей. Сампрас держался за счёт мощной подачи, которую Андре хоть и пытался, но больше не смог взять. Агасси имел три брейк-пойнта в четвёртом сете, но не реализовал их. А вот Сампрас геймы на подаче соперника бóльшую часть решающей партии даже не пытался взять. Пит боролся за брейк только при счёте 4:4 и добился желаемого на «больше-меньше». В решающем розыгрыше Андре застал врасплох глубокий возврат Сампраса по центру, который он отбил в сетку.

Сампрас подавал на матч и никаких шансов Агасси не оставил. При 40:15 Пит смело пошёл к сетке, как в лучшие годы, и эффектным виннерсом закрыл игру. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Сампраса. Андре просто оставалось поздравить победителя.

«Мы настолько хорошо изучили друг друга, что ждать сюрпризов было бы наивно. Однако Пит меня удивил. С ним всегда так. Вроде всё идёт ровно. Пит не кажется таким уж грозным. И тут следует взрыв. Словно кто-то нажимает какую-то секретную кнопку, и в следующий момент ты уже проигрываешь. В третьем сете я наконец-то вошёл в ритм, пошла посильнее и точнее подача. Начал вырисовываться более или менее приличный рисунок игры. Но, конечно, надо было браться за ум раньше», – заявил Агасси.

Пит Сампрас и Андре Агасси после финала US Open — 2002 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

31-летний Сампрас выиграл пятый титул в Нью-Йорке и стал самым возрастным победителем US Open с 1970 года, когда триумфатором был легендарный австралиец Кен Розуолл, которому на тот момент исполнилось 35 лет. После церемонии награждения, получения чека на $ 900 тыс. призовых, хвалебных речей, фотосессий и прочих стандартных процедур особняком встал вопрос — что будет с Питом дальше и не пора ли ему уходить?

«В этот раз я уступить не мог. Только не в такой день и только не против Андре. Это, наверное, символично. Ведь свой первый US Open я выиграл тоже у Агасси. Мне, помнится, 19 лет было. Завершение карьеры? Я, если честно, и сам думал об этом. Не потому, что мне игра больше не доставляет удовольствия. Просто в этом году все только и твердят: «Сампрас старый, очень старый и больной». В какой-то момент я и сам начал верить в это. И меньше всех в свой сегодняшний триумф две недели назад тоже верил я. Конечно, в ближайшие пару месяцев мне предстоит многое взвесить. Победа над Андре в последнем матче – это был бы красивый финал истории. Но титул US Open, как мне кажется, дал ответ на все вопросы. Буду играть, пока совсем не надоест», — сказал Сампрас.

Сампрас больше не выходил на корт после US Open — 2002

Пит хоть и не исключал вероятность ухода из тенниса, но всё-таки давал понять, что, скорее, вернётся. Однако время шло, а на корт Сампрас не выходил. При этом о завершении карьеры тоже долго не объявлял. Сделал это только в августе 2003 года, как раз перед US Open,

«Я всё ещё отбивал мячи, но просто не хотел выполнять работу, необходимую для получения награды в конце. Мне это казалось ненужным. Мне не хотелось ни тренироваться, ни заниматься в спортзале. Из меня только что вышло что-то такое, что я не могу объяснить. Момент, когда я точно понял, что собираюсь завершить карьеру, наступил, когда я был в Палм-Дезерт и смотрел, как Ллейтон Хьюитт играет матч первого круга Уимблдона. Я думал: «Это последнее место, где я хотел бы быть». Именно тогда я осознал, что закончил с теннисом», — утверждал Сампрас.

Знаменитый тренер Пол Аннаконе, с которым связаны главные успехи в карьере Сампраса, тоже признал, что страсть к теннису у Пита окончательно пропала летом 2003 года. До этого они ещё занимались вместе и питали определённые надежды. Несколько дней работали, потом прерывались из-за нехватки мотивации у Сампраса, но возвращение планировали. И всё-таки Пит в конечном счёте сдался.

Пит Сампрас и Пол Аннаконе Фото: Alex Livesey/Getty Images

Перед US Open – 2003 Сампрас заявил, что не будет защищать титул и окончательно прощается с любимым видом спорта. Организаторы провели для него прощальную церемонию. На Стадион Артура Эша приехали его родители, жена киноактриса Бриджитт Уилсон, маленький сын Кристиан, некоторые звёздные соперники, включая Джона Макинроя и Бориса Беккера. Но выглядело это всё довольно скромно для проводов легенды и теннисиста, который на тот момент считался величайшим в истории.

Пит Сампрас вышел на центральный корт, где он 13 лет назад выиграл свой первый из рекордных 14 турниров «Большого шлема», чтобы подтвердить и так всем уже давно известное: он уходит. Американец говорил банальности — о том, что добился в теннисе всего, чего, наверное, может добиться игрок, о том, что очень устал от спорта; о том, что понимает: рано или поздно он начнёт скучать без тенниса. Конечно, зрители слушали эти банальности с особым трепетом. В руках у людей были плакаты «Пит, ты всё равно лучший!», «Пит, ты номер один!». С корта Сампраса провожали стоя.

Видео доступно в YouTube-канале US Open Tennis. Права на видео принадлежат US Open Tennis (ITF).

Но, опять же, от проводов легенды ожидаешь чего-то более эмоционального, даже с учётом того, что хмурый Сампрас на мгновение позволил себе расплакаться. Например, беспрерывного потока слёз и оваций вперемешку с шутками, как в случае с Андре Агасси на US Open в 2006 году. Причём Андре прощался именно после игры. Его совершенно не смущал тот факт, что он на ранней стадии вылетел от 112-го сеяного квалифаера Бенджамина Беккера в своём последнем матче.

У его соперника всё иначе. Сампрас стал единственным в истории тенниса человеком, выигравшим последний турнир «Большого шлема», в котором участвовал. Приятный пункт в резюме, но во многом искусственно созданный.

Пит Сампрас с женой Бриджитт Уилсон и сыном Кристианом на прощальной церемонии во время US Open — 2003 Фото: Al Bello/Getty Images

Можно не сомневаться, что Пит больше ценил именно то, что обыграл Агасси в своём последнем матче. Андре, пусть и невольно, но оказал ему небывалую почесть, уступив в финале US Open – 2002.

Просто стоит послушать, что Сампрас говорил о своём извечном сопернике Агасси, чтобы понять, насколько сильно он его мотивировал.

«В глубине души я знал, что именно Андре побуждал меня демонстрировать мои лучшие качества. Агасси пережил взлёты и падения – это объясняет, почему мы не встречались чаще, особенно в финалах крупных турниров. Но из всех моих соперников он был эталоном самой высокой пробы. Никто, кроме него, не мог играть в таком темпе на протяжении всего матча, заставляя меня выкладываться целиком. За многие годы нашей спортивной карьеры, наверное, трудно было найти людей более непохожих друг на друга, чем Андре и я, – в личном плане, в стиле игры, даже в одежде. И вели себя мы прямо противоположным образом. Андре всегда стремился подчеркнуть свою индивидуальность и независимость, а я, наоборот, свою индивидуальность пытался скрыть, а свободу сознательно ограничивал. О нас легко было составить стереотипное представление: Андре – дерзкий, неукротимый сорвиголова, а я – тихий, замкнутый, скучноватый юноша. Кто больше пострадал от этого шаблона? Почём знать?

Одно не подлежало сомнению – Андре в своё время внёс много экспрессии в наш вид спорта, который в этом нуждался. Он стал ярчайшей звездой, но вместе с тем испытывал массу неудобств. В общем и целом, на мой взгляд, пока мы играли, то делали всё возможное, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля. У нас не случалось стычек на публике. Мы соперничали достойно, стараясь не оскорблять и не унижать противника. И даже если порой у кого-нибудь из нас сдавали нервы, по сути мы относились друг к другу совсем неплохо. На протяжении всего моего знакомства с Андре я твёрдо верил в то, в чём многие сомневались (особенно те, кто плохо его знал). Я был убеждён, что Андре – человек искренний. Когда мы беседовали один на один, он всегда говорил открыто и прямо, и я не мог его не уважать. Он представлял собой сгусток эмоций и любил пробуждать эмоции в других.

А бывало, мы садились в раздевалке, беседовали о всякой всячине, чаще всего о спорте, – и это тоже доставляло нам удовольствие. Андре отличался наблюдательностью. Он любил сопоставлять разных игроков, всегда интересовался тем, как другие смотрят на проблемы, о которых он размышлял. Андре превосходно разбирался в стратегии – большое достоинство, принимая во внимание его манеру игры. Была у меня и ещё одна основательная причина уважать Андре – я знал, какие чудеса он способен творить на теннисном корте», – утверждал Сампрас.

Андре Агасси и Пит Сампрас во время выставочного матча в Лондоне в 2014 году Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Агасси тоже признавал, что Сампрас делал его лучше, хоть они и были совершенно разными. Важно, что Андре и Пит до сих пор остаются друзьями, когда им обоим уже перевалило за 50 лет. Теннисисты часто общаются по поводу семейных вопросов, иногда радуют зрителей своим участием в выставочных матчах. Противоположности всё-таки могут взаимодействовать и при этом создавать нечто великое.

«Нет на свете более непохожих людей, чем я и Пит. Иногда я даже завидовал его тусклости, тому, насколько он не нуждается в творческом порыве, во вдохновении. Попугай был меньше похож на робота, чем он. То, что было между мною и Сампрасом, сложно назвать простым соперничеством. Это было что-то, что подняло нас обоих на небывалую высоту. Это научило меня чему-то, чего я хотел, и чему-то, что вызывало у меня дрожь. Это соперничество происходило на самых разных уровнях, в игре и за её пределами. Я думаю, что, если бы когда-нибудь я проснулся утром в его теле, а он в моём, мы бы сошли с ума», — отмечал Андре.

После эпохи Андре Агасси и Пита Сампраса настал период «Большой тройки» в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Все они превзошли Сампраса по «Шлемам», хотя пару десятков лет назад это казалось чем-то немыслимым. Пит в какой-то степени стал забытым теннисистом. Конечно, его имя знают все любители тенниса, но о нём мало говорят, в отличие от Агасси или ещё одного эпатажного американца, семикратного чемпиона ТБШ Джона Макинроя. Тем не менее один из представителей «Большой тройки» ценит Сампраса, понимает его хмурость и замкнутость во время карьеры.

Пит является кумиром для 23-кратного победителя мэйджоров Новака Джоковича, при том что в 2017-м серб назначал Агасси своим тренером, но менее чем через год уволил из-за разности характеров. Вышло так, что Новак разделял более серьёзный подход к работе, чем сам Андре, хотя обычно тренер, наоборот, должен «гонять» и мотивировать игрока.

«4 июля 1993 года я был шестилетним мальчиком, который только начал играть в теннис. В тот день, наблюдая за Питом Сампрасом в финале Уимблдона, я действительно почувствовал, что в меня вселилась некая высшая сила. Это одна из тех вещей, которые невозможно объяснить. Вы просто чувствуете это глубоко внутри. Пит Сампрас – тот самый парень, который стал для меня ориентиром. У Пита был дух чемпиона. Это его наследие. В те моменты, когда большинство игроков терпели неудачу, он демонстрировал стойкость, психологическую силу и невероятную сосредоточенность, которые отделяли его от всех остальных и делали величайшим игроком всех времён», — заявил Джокович.

«Большая тройка» — эталон в теннисе, но важно ценить тех, кто задавал стандарты до них. В первую очередь речь о Пите Сампрасе и Андре Агасси. Андре достаётся почти вся народная любовь, но тот же Джокович своими словами отчётливо доказывает, что черты характера Сампраса хоть и не пользовались популярностью у окружающих, но в большей степени годились для успеха на корте.