Легенды до сих пор плачут. Что случилось с главным теннисным кутилой после US Open — 1994

Витаса Герулайтиса нет с нами почти 30 лет, но Бьорн Борг, Джон Макинрой, Джимми Коннорс и другие звёзды 1980-х никогда его не забудут.

Витас Герулайтис – американский теннисист литовского происхождения, бывшая третья ракетка мира, чемпион Australian Open – 1977, финалист US Open – 1979 и «Ролан Гаррос» — 1980, всего выиграл 26 титулов ATP за карьеру. Не самый выдающийся игрок своей эпохи, хотя определённо один из лучших.

Герулайтис отлично выступал на корте, но в большей степени запомнился не этим. Витаса все называли теннисным плейбоем, поскольку он славился своими безумными вечеринками, постоянно заводил романы с моделями и прочими знаменитостями. В общем, жил на всю катушку.

Чем Герулайтис завораживал окружающих? В первую очередь своей душевностью. Витас был настолько открытым и доброжелательным человеком, что шёл праздновать победы к своим соперникам. Со стороны это выглядит какой-то странностью и даже безумством, но только не в случае Витаса. После проигранного финала US Open – 1979 Герулайтис спокойно отправился на вечеринку к победившему его Джону Макинрою и искренне веселился. После завершения карьеры он сохранял связь с многими бывшими соперниками, успешно работал экспертом на телевидении и мог радовать любителей тенниса в этом качестве по сей день, но жизнь этого невероятно позитивного человека оборвалась в 40 лет из-за трагического инцидента.

Герулайтис брал от жизни всё, что мог

Витас Герулайтис родился в 1954 году в Нью-Йорке в семье литовских иммигрантов. Теннисом увлёкся с малых лет во многом из-за отца-тренера и ради занятия этим видом спорта даже отказался получать высшее образование в Колумбийском университете, который бросил уже на первом курсе.

В 1971 году Витас дебютировал на турнире «Большого шлема». 17-летний Герулайтиc в первом раунде US Open проиграл малоизвестному японцу Тоширо Сакаи, но результат тогда не имел значения. Литовский Лев предстал на глазах публики в родном Нью-Йорке и ворвался в большой теннис.

Первые серьёзные успехи к Герулайтису пришли в 1977 году. Выход в полуфинал Уимблдона, четвёртый раунд US Open, победа на Australian Open. Эти результаты позволили ему присоединиться к теннисной элите и подняться на третье место в рейтинге ATP в феврале 1978-го. На волне славы менялась и жизнь Витаса. Герулайтис с молодых лет любил шумные вечеринки, а когда стал звёздным игроком, эта склонность развилась ещё сильнее.

Витас Герулайтис в 1977 году Фото: Paul Natkin/Getty Images

Бывший британский теннисист Джон Ллойд вспоминал любовь Герулайтиса к весёлому времяпровождению и противоположному полу. В том числе упомянул случай в «Студии 54» — культовом ночном клубе на Бродвее в Нью-Йорке, славившемся развратными вечеринками, беспорядочными половыми связями и непомерным употреблением запрещённых веществ. В клубе действовал жёсткий фейс-контроль, и любой желающий просто так войти не мог, но Витаса туда пропускали вообще без малейших проверок. Момент, который красноречиво говорит о стиле жизни Герулайтиса.

«Однажды я узнал, что у Витаса был третий по величине счёт American Express на человека в мире. Он повсюду летал с дамами на частных самолётах. Я пару раз ходил с ним в «Студию 54». Там были проверки и очереди на несколько километров, но он просто спокойно шёл прямо ко входу, поскольку все его знали. Люди сразу же толпились вокруг него. Помню, однажды ночью мы остались в клубе примерно до пяти утра. Затем мы поехали на его кабриолете Rolls Royce Corniche с опущенным верхом к нему домой и продолжили вечеринку. Он от всей души веселился, но делал это в периоды, когда был перерыв в теннисе. Пару недель он сходил с ума, а затем наказывал себя, усердно тренируясь в течение месяца, тренируясь по восемь часов в день. Витас был одним из самых сильных игроков, так что даже не верилось, что он делал подобное вне корта. Тем не менее его трудовая этика, когда он не тусовался, была идеальной. Герулайтис никогда не нарушал режим, когда играл. Хотя в целом не оправдываю то, что он делал», — заявил Ллойд.

Ллойд, которого Герулайтис обыграл в том самом знаковом для себя финале Australian Open – 1977, являлся ситуативным попутчиком Витаса. Такой образ жизни Джону не подходил, особенно с учётом свадьбы с американской теннисисткой Крис Эверт в 1979-м. Чаще всего Герулайтис тусовался с 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Бьорном Боргом, чуть реже – с румыном Илие Настасе. Но всё-таки Настасе был старше на восемь лет, а с Боргом разница в возрасте составляет два года.

Витас Герулайтис, Илие Настасе, Бьорн Борг Фото: Daniel SIMON/Getty Images

Именно со шведом Витас был, что называется, не разлей вода. О похождениях этих кутил ходили легенды. Большинство из них носили неприличный характер с запрещёнными веществами и девушками лёгкого поведения. Часто им приходилось платить врачам, чтобы молчали о случаях, когда кто-то из их компании попадал в больницы из-за излишне бурных вечеринок.

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой и сам никогда не являлся образцом для подражания в плане нравов, но до Борга и Герулайтиса ему было очень далеко.

«Бьорн и Витас вместе ездили, вместе тренировались – а затем вместе развлекались. В первый раз я вышел с ними в свет весной 1979 года, на выставочном турнире в Милане. Я отметил это событие, что-то выпив (до сих пор не знаю, что именно), и следующее, что я помню – Витас и Бьорн, доставляющие меня в отель. Меня тошнило, но я был счастлив: я прошёл инициацию. Теперь я в тусовке», — вспоминал Макинрой.

Джон Макинрой, Витас Герулайтис и группа Aerosmith Фото: Allan Tannenbaum/Getty Images

Герулайтис – звезда, но он любил веселиться не только со знаменитостями вроде коллег-теннисистов, музыканта Мика Джаггера, группы Aerosmith или дизайнера Энди Уорхола. Для него было нормой сразу после матча пригласить всех желающих фанатов присоединиться к нему в отеле на пижамную вечеринку, как он это делал в честь своего 21-го дня рождения. Можно лишь строить догадки, что там происходило внутри, но наутро Витас выходил весь в губной помаде и спокойно шёл дальше по своим делам.

Конечно, большинство коллег, за исключением разве что Борга, не могли на постоянной основе принять образ жизни Герулайтиса вне корта. Тем не менее многие топ-теннисисты той эпохи хоть раз, но отрывались с Витасом, и у каждого есть своя запоминающаяся история, связанная с ним. Исключением был разве что чех Иван Лендл, которого Борг в своих мемуарах называл «девственником» из-за нежелания пробовать не то что лёгкие наркотики, а даже еду из фаст-фудов.

«Я обнаружил, что могу заручиться помощью настоящего тусовщика, который поможет мне забыть о своих травмах хотя бы на одну ночь. Для меня Витас — просто открытый и яркий человек. Он жил, чтобы развлекаться, хоть и сильно увлекался запрещёнными веществами» — вспоминал чемпион Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш.

Герулайтис обожал теннис и как никто другой реагировал на поражения

По вышеизложенной информации можно понять, что Витас Герулайтис – беззаботный кутила вне корта. Но при этом он оставался профессионалом, когда играл в теннис, как отмечал Джон Ллойд. В СМИ нет скандальных заголовков о том, что Герулайтис проводил матч в состоянии алкогольного опьянения или, чего хуже, устраивал какие-то скандалы. Вёл себя он очень спокойно, с уважением относился ко всем соперникам. Теннис не был для него какой-то шуткой или способом заработать деньги на развлечения. Он ценил этот вид спорта как искусство, поэтому за собственные деньги закупал тысячи ракеток малообеспеченным детям Нью-Йорка, часами проводил с ними бесплатные занятия.

«Когда я думаю о Витасе, то всегда вспоминаю, что он был первым человеком — по крайней мере, первым, кого я помню — который раздавал детям бесплатные ракетки. Мы продолжили его традицию в World TeamTennis, и в течение нескольких лет на каждой ракетке, которую мы дарили детям, было написано его имя. Это был небольшой способ почтить память человека, который являлся великим игроком, искренним почитателем тенниса и действительно хорошим другом. В Нью-Йорке мы часто тренировались у него дома на Лонг-Айленде, а затем проводили время вместе. Герулайтис был первым, кто взял меня на танцы в «Студию 54». Когда Витас был рядом, мне никогда не было скучно», — вспоминала легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг.

Витас Герулайтис всегда излучал позитив на корте. По сей день теннисный мир вспоминает его шутку после победы над Джимми Коннорсом в полуфинале турнира «Мастерс» в Нью-Йорке в январе 1980 года. Тогда Витас прервал серию из 16 поражений в матчах с Джимми.

«Пусть это будет уроком для вас всех. Никто не обыграет Витаса Герулайтиса 17 раз подряд», — сказал Герулайтис.

Джимми Коннорс и Витас Герулайтис Фото: Bob Martin/Getty Images

Витас ошибся, в итоге его 17 раз кряду обыгрывал Бьорн Борг, но фраза всё равно стала крылатой. Как и его выражение о друге и по совместительству самом неудобном сопернике.

«Есть Бьорн Борг и есть все остальные», — заявил Герулайтис.

Игра Герулайтиса была построена на скорости. Он отличался удивительной агрессией на корте, действительно метался из сторон в сторону, словно лев. Удар слева тоже был великолепен. Основная слабость — подача, Витас допускал много двойных ошибок. Конечно, по своему набору навыков он не являлся лучшим из лучших, но какое-то время выступал более чем солидно. Пятисетовая победа в финале Australian Open – 1977 над Джоном Ллойдом (6:3, 7:6, 5:7, 3:6, 6:2) – вершина карьеры Витаса, его первый и единственный «Шлем».

Герулайтис очень ценил успех в Австралии, но больше всего ему хотелось выиграть US Open. Этот ТБШ он ни разу не пропускал за время своей карьеры с 1971 по 1985 год, в отличие от остальных. Просто не мог не предстать перед публикой родного Нью-Йорка. Герулайтис был близок к титулу US Open в 1979 году, когда вышел в финал на Джона Макинроя.

«Не каждый день два игрока, живущие в 10 минутах от главного корта US Open, выходят в финал. Это может никогда не повториться», — утверждал Макинрой.

Джон Макинрой с кубком US Open – 1979 Фото: Walter Iooss Jr. /Getty Images

Герулайтис уступил Макинрою (5:7, 3:6, 3:6). Конечно, он хотел выиграть, но поражения не были поводом грустить для Литовского Льва. Сразу после матча он предложил Джону отпраздновать победу вместе.

«Кто ещё проиграет свой единственный чемпионский матч на US Open — 1979, а затем тем же вечером пойдёт на вечеринку к тому, кто его победил? Так мог сделать только Витас», — вспоминал Макинрой.

Два нью-йоркца праздновали вместе, и никого не смущало, что один из них чемпион US Open, а другой – проигравший. Такое действительно могло быть только в случае с Витасом Герулайтисом. Витас точно так же пошёл на вечеринку к Бьорну Боргу в Париже, когда тот обыграл его в финале «Ролан Гаррос» — 1980. Невероятно открытый человек, который вполне искренне радовался успехам своих соперников, потому что для него они были в первую очередь друзьями.

Бьорн Борг, Джон Макинрой и Витас Герулайтис Фото: Art SEITZ/Gamma-Rapho

Жизнь после ухода из тенниса и злополучная трагедия

Герулайтис завершил карьеру в 1985 году. Витас всерьёз увлёкся игрой в гольф, но и с теннисом совсем уж не распрощался. В 1988 году он устроился работать комментатором и экспертом на USA Network, позже выполнял эти же обязанности для ESPN и CBS Sports. Был очень хорош в данном амплуа.

«Витас точно знал, какие вопросы задавать игрокам. В качестве комментатора он был эквивалентом Джона Макинроя сегодня — главный парень в шоу. Витас был искренним, непринуждённым и весёлым — идеальные качества для комментатора», — описывал его Джон Ллойд.

А вот в личной жизни Герулайтис так и не нашёл свою избранницу. Во время игровой карьеры Витасу приписывали краткосрочные отношения с Крис Эверт (ещё до её брака с Джоном Ллойдом), а также с моделью Шерил Тигс и актрисой Дженнифер О'Нил. Сразу после ухода из тенниса с 1985 по 1987 год Герулайтис был помолвлен с Джанет Джонс, американской моделью, которая снялась полуобнажённой на обложке Playboy, а после отношений с Герулайтисом сразу ушла к легенде НХЛ Уэйну Гретцки, за которым замужем по сей день. Это был самый серьёзный роман Литовского Льва.

Джанет Джонс и Витас Герулайтис Фото: Ron Galella/Getty Images

С разгульными вечеринками Герулайтис не то чтобы совсем завязал, но во всяком случае серьёзно сбавил обороты «плейбойства» по сравнению с периодом игровой карьеры. Во многом заставили обстоятельства. В 1991 году Витас завершил реабилитацию в клинике по излечению от наркотической зависимости и в суде отбился от обвинений в торговле запрещёнными веществами, которую он, предположительно, совершал в 1983-м. Тогда же от сердечного приступа умер его отец Витас Герулайтис-старший, что накладывало дополнительную ответственность в отношении заботы о близких.

Важно отметить, что Герулайтис всегда оставался верным интересам семьи. Он купил особняк в Кингс-Пойнт, где жил со своим отцом Витасом-старшим, матерью Алдоной и младшей сестрой Рутой. К слову, Рута тоже была теннисисткой и выступала вполне неплохо. Лучшие результаты за карьеру – четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 1979 и четвёртый раунд Уимблдона-1978

«Мне повезло, что у меня был брат Витас. Он делал меня самой счастливой сестрой на планете. С подросткового возраста таскал меня с собой куда угодно, так что мы очень сблизились. Он считал, что это здорово, что мы все вместе живём в доме, который он сам купил», — говорила Рута Герулайтис.

Рута и Витас Герулайтисы Фото: Ron Galella/Getty Images

Витас любил Нью-Йорк и США в целом. Но всё-таки он считал себя не только американцем, но и литовцем. Не просто так же его называли Литовский Лев. Герулайтис всегда мечтал посетить страну, где родились его родители. В разгар холодной войны сделать это было непросто, но во второй половине 1980-х на фоне разрядки в отношениях СССР и США совершить задуманное удалось. При советской власти Витас трижды бывал в Литве. Поездки организовал Винцас Коркутис, местный теннисный судья. Герулайтис давал уроки молодым теннисистам. Конечно, всё это происходило под присмотром КГБ, но Витаса это мало волновало. После распада СССР никаких барьеров с посещением Литвы вообще не было. Герулайтис любил свою историческую родину, хоть она совсем не является теннисной страной и славится преимущественно успехами в баскетболе. Тем не менее литовцы чтят его достижения и регулярно проводят в Вильнюсе Кубок Витаса Герулайтиса, с 2023 года турнир получил профессиональный статус. К сожалению, Витас не может наблюдать за этим, поскольку все почести в Литве ему оказаны посмертно.

Витас Герулайтис смог побывать на исторической родине в Литве в 1980-х Фото: Getty Images

После завершения карьеры Герулайтис ненадолго возвращался на корт по просьбе своих друзей-теннисистов Коннорса и Макинроя. В 1993 году он сыграл на выставочном ветеранском турнире Seniors Tour, увлёкся и всё чаще участвовал в подобных мероприятиях. Конечно, при этом не прекращал работу на телевидении. Посещение US Open – обязательный пункт в его программе. Витас побывал там в последний раз в 1994 году. Турнир выиграл Андре Агасси. Защищавший титул чемпион Пит Сампрас сенсационно уступил перуанцу Хайме Изаге в четвёртом раунде. Герулайтис стал тем человеком, который помог Питу быстро отойти от поражения. Сампрас вскоре пережил настоящий шок, узнав, что внезапно потерял близкого друга.

«Я познакомился с Витасом в Тампе, мы вместе играли в гольф. На US Open я был немного не в форме. После матча очень расстроился. Ко мне пришёл Витас. Он расшнуровал мои туфли, надел на меня сухую рубашку, собрал мои ракетки и сказал, что понимает, как плохо я себя чувствую. Он всегда думал о других и старался зарядить их своим оптимизмом. Я был в шоке и хотел провалиться под землю, когда через пару недель мне сказали, что Витаса больше нет с нами», — сказал Сампрас.

14 сентября 1994 года, вскоре после завершения US Open, на выставочном турнире в Сиэтле Герулайтис провёл свой последний матч в жизни. Витас и Джимми Коннорс в паре обыграли Бьорна Борга и Джона Ллойда (6:4, 7:6).

«В тот вечер в Сиэтле на стадионе Seniors Circuit каждая шутка и каждая острота, которую Витас произнёс, были хитом! Он вышел на пик своей харизмы и артистизма. Мы играли перед 3000 зрителей. Иногда ваши шутки не работают, но только не в случае Витаса. Он полностью украл шоу», — утверждал Ллойд.

Через три дня Витас Герулайтис внезапно ушёл из жизни. Он во сне отравился угарным газом. Трагедия случилась в доме его друга в Саутгемптоне (остров Лонг-Айленд, Нью-Йорк). Угарный газ от неисправного нагревателя бассейна просочился в комнату, в которой Витас отдыхал после обеда. Его тело было найдено на следующее утро горничной. Проводить Герулайтиса в последний путь пришли сотни людей, среди которых Джон Макинрой, Бьорн Борг, Джимми Коннорс, Крис Эверт, Билли Джин Кинг и многие другие знаменитые теннисисты. Великие соперники и друзья Борг, Коннорс и Макинрой несли гроб.

«Когда я узнал, что Витас умер… Это была ужасающая новость. Я начал плакать – каждый игрок плакал. Грустно потерять такого друга, позитивного парня. Мне до сих пор тяжело без слёз говорить о нём сегодня. Я так по нему скучаю. Витас был одним из моих лучших друзей. Мы помогали друг другу, тренировались вместе и становились лучшими теннисистами. Мы регулярно общались, и нам было очень весело. В нём было столько позитивной энергии», — описывает свои взаимоотношения с Герулайтисом Бьорн Борг.

Бьорн Борг и Витас Герулайтис Фото: S

Литовский Лев умер 29 лет назад, но кто-то из легенд в своих социальных сетях постоянно о нём вспоминает, публикует совместные фото. Личность с такой запредельной положительной энергетикой забыть попросту невозможно – теннисный плейбой Герулайтис действительно был уникален в своём роде.

Жизнь порой бывает очень жестока. Личность, которая так сильно радовалась ей, ушла из-за нелепой трагедии всего лишь в 40 лет. Вскоре умерла и мать Витаса от болезни Альцгеймера. Рута Герулайтис считает, что если уж этому суждено было случиться, то всё повернулось лучшим образом. Алдона Герулайтис из-за болезни в конце концов забыла о смерти Витаса и не страдала из-за этого. А Рута по сей день продолжает бережно хранить воспоминания о своём брате.

«Я ношу его карманную фотографию в сумочке. У меня дома выставлены мои любимые снимки с Витасом. На многих из них он просто играет в гольф и много смеётся», — утверждает младшая сестра Герулайтиса.