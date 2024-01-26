«Безумный подвиг». Теннисный мир в восторге от камбэка Медведева на АО

Самый шокирующий день Australian Open – 2024 – всё: сыграны два великих полуфинала. Кто-то будет помнить победу Янника и первый проигрыш Новака в Мельбурне с 2018 года – у серба здесь была 33-матчевая серия побед. Или очередной камбэк россиянина в матче с Александром Зверевым – Даня уже «летел» здесь во втором круге Эмилю Руусувуори! В общем, с шести утра и до шести вечера – испытание для всех фанатов!

Высказались все: и эксперты, и журналисты, и игроки! События приковали к экранам многих.

«Это безумный физический и умственный подвиг Медведева. Чтобы организовать такое возвращение… Рад сознаться: не думал, что это будет возможно», – сказал журналист Жиль Гросс.

«Мне кажется, что все сейчас думают об одном и том же», — высказалась и Дарья Касаткина в своих соцсетях после фантастической победы Медведева.

«Я никогда не видел, чтобы Медведев так хорошо играл. Первый раз реально, когда я могу ответственно заявить, что я видел лучший матч в его карьере. Звереву ничего не помешало. Зверев не проиграл этот матч, его выиграл Медведев. Все заслуги в результате этого матча, безусловно, у Медведева», — сказал Евгений Кафельников «Чемпионату».

«Даниил Медведев: выживший, – капсом выразили своё восхищение коллеги из ATP-тура. – Медведев проигрывал в двух сетах и выиграл два тай-брейка, чтобы остаться в живых и оформить Александра Зверева».

«Я рад за обеспокоенных и добросовестных любителей тенниса, что они получат финал «Большого шлема», которым смогут насладиться в воскресенье. Но я также подумал, что Зверев, выступающий в финале ТБШ, может наконец заставить ATP расплатиться за их халатность в этой саге», – Бену Ротенбергу некогда радоваться, но он, кажется, наконец-то доволен.

«Если Даниил Медведев выиграет АО, это будет самый удачный бросок десятилетия, верно?» – заявил журналист Гаспар Рибьеро.

«Первые два сета не давали больших оснований рассчитывать на успех Дани. Хотя, зная Медведева, можно было быть уверенными, что он будет бороться до последнего, тем более знаете, как он играет со Зверевым. Если Даня может сохранить стойкость и психологическую устойчивость, психологически будет твёрд, тогда можно рассчитывать на борьбу.

Когда он выиграл третий сет, повернул игру в свою пользу. Медведев сумел сыграть важные мячи, в то время как Зверев, хорошо играя, либо допускал ошибки, либо излишне волновался и играл нелогично. Были у него моменты слабости, а Даня проявил стойкость», — сказала Анна Дмитриева «Чемпионату».

«Огромная умственная работа россиянина», – похвалил Даниила журналист L’Équipe Квентин Мойет.

«Синнер и Медведев встретятся друг с другом в шестой раз за последние 12 месяцев. В пятый раз в финале после Роттердама, Майами, Пекина и Вены. Проигрыши Медведеву стали символом прогресса Янника», – уверен журналист Джорджо Спаллуто.

«С эстетической точки зрения бой Медведев – Зверев не является моим любимым матчем в мире, и я, вероятно, буду смотреть его лишь время от времени. Но я бы солгал, если бы не признал, что серия из 51 виннерса меня взбодрила. Ещё четыре сета, и победитель выйдет в финал на последнем издыхании», – сказал журналист Дамиян Куст.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

«Уникальные впечатления от матча Медведева и Зверева. Разбирать эту игру можно до завтрашнего утра. Кроме похвалы и поздравлений, не могу ничего сказать. Зверев тоже здорово играл, рядом сидел его отец, который был чемпионом СССР, — школа одна.

Александр Зверев Фото: Phil Walter/Getty Images

Даня сыграл уже три пятисетовых матча на этом турнире. Не понимаю, откуда у него столько здоровья и нервов. Он затягивает соперников в своём стиле, а потом вытаскивает игры. Это уникальный матч!» — сказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон «Чемпионату».

«Всё ещё думаем о приёме Медведева на тай-брейке четвёртого сета», – под впечатлением аккаунт US Open.

Но это лишь матч на пути к главной цели. Так кто же окажется сильнее там?