Разобрались, сколько получат Даниил и Янник, проигравший и победитель решающего матча в Мельбурне.

Более $ 1 млн утешат Медведева за поражение в финале AO. А Синнер заработал ещё больше

Открытый чемпионат Австралии 2024 года подошёл к концу. Как обычно, закрывал программу соревнований титульный матч в мужском одиночном разряде. В нём принимал участие чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, которому противостоял 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер.

К сожалению, Медведев проиграл свой третий финал AO из трёх. А Синнер выиграл свой первый же финал турнира «Большого шлема». Итальянец одержал сверхволевую победу — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Сколько же заработали победитель и финалист первого мэйджора сезона?

Даниил Медведев

Медведев как теннисист, проигравший в финале, заработал за это 1 млн 725 тыс. австралийских долларов. По текущему курсу это составляет $ 1 134 187,50. По официальным данным ATP, перед AO-2024 на счету Даниила было $ 38 148 405 заработанных призовых за карьеру. Однако призовые за мэйджор в Мельбурне не позволят ему подняться с седьмого места в общеисторической таблице.

Первые три места в ней, как и прежде, занимают представители «Большой тройки». У 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича с учётом AO-2024 будет $ 181 588 128, у 22-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля остаётся $ 134 659 704, у 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера, закончившего карьеру в сентябре 2022 года, — $ 130 594 339.

Не менее серьёзные суммы получает Медведев и от спонсоров. По оценкам Forbes, только за 2023 год его заработок от соответствующих отчислений составил $ 13 млн. Среди компаний, сотрудничающих с Даниилом, — Lacoste, Tecnifibre, BMW, Bovet, Tinkoff, HyperX.

Янник Синнер

Синнер за выступление на Australian Open — 2024, разумеется, получил больше, нежели Медведев, а именно 3,15 млн австралийских долларов. В пересчёте на доллары США это составляет $ 2 071 125. Если учесть, что до титула на AO-2024 22-летний итальянец заработал за карьеру $ 17 043 434 призовых, то получается, что за последние две недели он получил 12% от суммы, заработанной за всё время выступлений! В общеисторической таблице по призовым Янник занимал 38-е место, а теперь отыграет пять строчек и станет 33-м.

Что касается доходов Синнера, непосредственно не связанных с теннисом, то специализированные издания оценивают его общее состояние примерно в $ 15 млн. Янник может похвалиться контрактами с такими брендами, как Nike, Head, Rolex, Gucci, Lavazza, Alfa Romeo, FastWeb, Technogym, Parmigiano Reggiano.

Более того, нет никаких сомнений, что теперь заработки молодого итальянца в этом направлении только возрастут. Чемпион турнира «Большого шлема» — это совершенно особый статус, позволяющий рассчитывать на улучшенные условия.