«Возвращаюсь к интенсивным тренировкам!» Надаль дал своим фанатам надежду на скорый камбэк

После долгого отсутствия на корте Рафаэль Надаль официально объявил, что будет готовиться к недавно завершившемуся Открытому чемпионату Австралии. Однако очередная травма знаменитого испанца прямо перед стартом мэйджора вынудила спортсмена снова сняться с соревнований, что стало плохой новостью для всех его многочисленных поклонников. Но сейчас 22-кратный чемпион ТБШ обратился к фанатам со свежими новостями.

Надаль снова приступил к интенсивным тренировкам

В последний день января Король грунта поразил всю теннисную общественность обновлённой информацией по поводу своего возвращения. 37-летний уроженец Манакора, который не принимал участия в официальных турнирах с Брисбена-2024, поделился фотографией с тренировки на корте. Она сделана в его собственной академии на Мальорке (Испания).

«Давно ничего не постил, и вот я тут! Возвращаюсь к интенсивным тренировкам!» — подписал фото Надаль.

Рафаэль Надаль Фото: Из личного архива теннисиста

Долгое время не появлявшийся на корте испанец наконец порадовал своих болельщиков хорошими новостями. Раскрывая причину своего снятия с Australian Open — 2024, наставник Рафаэля Надаля, Карлос Мойя, откровенно рассказал, почему его подопечному нужно было отказаться от участия в престижных соревнованиях.

«Ему лучше. Мы стараемся быть осторожны. Это необходимо после всего, через что мы прошли. Мы постепенно возвращаемся к тренировкам. Проблема не очень серьёзная, но достаточно существенная, чтобы пропустить Australian Open, который был одной из его главных целей.

Я боялся того, как будут проходить тяжёлые, энергозатратные матчи. Мы много это моделировали на трёхчасовых тренировках, играли по несколько сетов, но соревнования — совсем другая история. Здесь появляется дополнительное напряжение — и это заметно, особенно спустя год, да ещё и на таком этапе карьеры. Нормально, что в процессе адаптации к конкуренции приходится сделать несколько шагов назад», — приводит слова тренера Punto de Break.

Специалист также ответил на один из главных вопросов, который беспокоит всех поклонников экс первой ракетки мира: есть ли риск рецидива травмы бедра, из-за которой Надаль пропустил почти весь 2023 год?

«Предполагается, что нет. Состояние сухожилия стало намного лучше, чем до травмы. В теории – нет», — добавил Мойя.

Важно понимать также ещё один момент: вернётся ли легенда мирового тенниса на прежний уровень? Тренер испанца ответил следующее.

«Я оптимист, но в то же время реалист. 1,5 года назад Рафаэль выиграл «Ролан Гаррос». Если ему не хватало стабильности, то только из-за травм. До травмы на Уимблдоне он проводил великолепный сезон. Не знаю насчёт того уровня, но, если не помешают травмы, думаю, он будет претендовать на победу на турнирах, в которых участвует. Ему нужна стабильность, но если она появится, то Рафа вернётся на свой уровень», — признался Мойя в интервью Punto de Break.

Когда Надаль сыграет свой первый турнир после очередного возвращения?

Ещё 23 января стало известно, что 22-кратный победитель мэйджоров заявился для участия на турнире в Дохе, который пройдёт в Катаре с 19 по 24 февраля. Это соревнование появилось в туре в 1993 году и всегда считалось довольно престижным, хотя формально оно до сих пор относится к категории АТР-250. Впрочем, уже с 2025-го его повысят до «пятисотника». Чемпионами в разные годы тут становились Борис Беккер, Стефан Эдберг, Джим Курье, Роджер Федерер, Энди Маррей и Новак Джокович. Сам Надаль также выигрывал данный турнир. Случилось это в 2014 году. Отличались тут и россияне – Николай Давыденко (2010), Андрей Рублёв (2020) и Даниил Медведев (2023).

Уже известны имена некоторых теннисистов, которые сыграют в Дохе в 2024 году. Это Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (15), Уго Умбер (20), Алехандро Давидович-Фокина (24), Ян-Леннард Штруфф (25), Александр Бублик (27), Лоренцо Музетти (28).

Почему 37-летний испанец принял решение сыграть 250-ник в Катаре, а не отправиться в южноамериканское грунтовое турне (Кордова – Буэнос-Айрес – Рио-де-Жанейро)? На этот вопрос также дал ответ тренер Рафы Мойя.

«Переходить с покрытия на покрытие нелегко. И хотя грунт действительно безопаснее для суставов, нам показалось, что переходить с [австралийских] быстрых кортов на грунт, потом ехать в США и возвращаться на грунт – это слишком. Поэтому мы составили календарь без частой смены покрытий», – рассказал 47-летний уроженец Пальмы в интервью Punto de Break.

Цели Надаля на 2024 год

Ещё в прошлом году представитель Big-3 заявлял, что 2024 год может стать последним в его карьере. Об этом Рафаэль сообщал и в начале нынешнего сезона.

«Никогда не знаешь, как всё сложится. Я не могу предсказать, что будет происходить в ближайшие полгода. Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом так же, как я делал это последние 20 лет. Не знаю, позволит ли оно мне соревноваться. Я имею в виду не победы на всех больших турнирах, а счастье, которое приносит мне теннис. Хочу выходить на корт и понимать, что могу соревноваться и противостоять любому сопернику», – заявлял Надаль на пресс-конференции в преддверии турнира в Брисбене.

А в сентябре 2023 года Рафаэль сообщил о планах выступить на Олимпийских играх в Париже в паре с Карлосом Алькарасом.

«Что касается игры в парном разряде с Карлосом, у меня не было с ним ни малейшего разговора по этому поводу, но я бы очень этого хотел. Это было бы хорошей мотивацией, ещё одним стимулом для меня, чтобы я смог завершить свой олимпийский цикл, играя с Карлосом. Со всем, чего он достигает, с молодыми людьми и с великим будущим, которое ожидает его впереди», — цитирует Надаля AS.

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Отметим, что в соответствии с регламентом Олимпийского теннисного турнира, чтобы квалифицироваться напрямую, игроки должны выступить за национальную команду в Кубке Дэвиса в 2023 или 2024 году. Однако Надаль не участвовал в командном турнире с 2019-го, а Алькарас не провёл ни одной игры с 2022 года. В этом году Испания благодаря уайлд-кард попала напрямую в финальную часть розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдёт в сентябре, тогда как Олимпийский турнир состоится в июле-августе.

Как отмечает издание Marca, для попадания на главный старт четырёхлетия оба спортсмена должны через Федерацию тенниса Испании отправить в ITF письмо с объяснением причин, по которым у них не было возможности выполнить обязательные требования.

Наверняка 37-летний уроженец Манакора попытается выйти на пик своей формы к любимому «Ролан Гаррос», который пройдёт на два месяца раньше, чем ОИ-2024. Ещё в 2023 году 14-кратный чемпион французского ТБШ заявлял, что его главной целью было вернуться на именно на эти соревнования — на турнир, где спортсмен доминировал на протяжении всей своей карьеры. Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, считает, что у его племянника есть отличные шансы замахнуться на 15-ю победу в Париже в этом году.

«Его главной мечтой является выступление на «Ролан Гаррос». Сомневаюсь, что Рафа думал о завершении карьеры [в 2023 году]. Он не раз говорил мне, что не хочет уходить травмированным.

Он хочет провести достойный сезон, попытаться вновь заиграть на высоком уровне. Он понимает, что будет очень сложно, потому что с каждым годом это становится всё труднее и труднее. Он считает, что если его организм будет в порядке, то у него хорошие шансы победить на «Ролан Гаррос», – приводит слова Тони Tennis Majors.

Остаётся лишь пожелать Рафе удачи в его очередном камбэке. И верить, что 2024-й не станет прощальным сезоном в карьере легенды мирового спорта!