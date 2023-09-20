«Порой мне трудно спуститься по лестнице». Надаль признался, когда окончательно уйдёт

Легенда мирового тенниса рассказал о сроках возвращения в тур, что думает о рекордах Джоковича и о мадридском «Реале».

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сейчас находится на последнем этапе своей фантастической карьеры. Физические проблемы не дают одному из величайших теннисистов всех времён покоя, что мешает появиться ему на корте ещё с начала этого года. 37-летний уроженец Манакора в большом интервью телеканалу Movistar признался, станет ли сезон-2024 для него последним, порассуждал о величии одного из своих главных соперников – сербе Новаке Джоковиче, высказался о желании стать президентом мадридского «Реала», а также обсудил множество других тем.

О травме и восстановлении после неё

Прежде всего Король грунта ответил, окончательно ли оправился от своей травмы.

«Живу ли я без боли? Нет, есть проблемы с ногой, иногда она очень болит, не даёт мне спокойно жить. Порой мне трудно спуститься по лестнице в собственном доме. Теперь мне лучше, скажем так, я контролирую эту боль. Но я взял паузу в карьере из-за поясничной мышцы.

Пока я тренируюсь без передвижения. Я не могу двигаться с той скоростью, к которой привык, даже без ударов по мячу. Мне приходится всё время быть осторожным. Я тренируюсь три раза в неделю по 40 минут и много работаю в тренажёрном зале», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

О возвращении в тур

Затем Рафаэль рассказал, с каким настроем готовится вернуться в ATP-тур после почти годового пропуска соревнований из-за травмы.

«Я надеюсь снова играть, снова быть конкурентоспособным, а не выиграть «Ролан Гаррос» или Australian Open, не хочу вводить людей в заблуждение. Прекрасно понимаю, что на данном этапе моей жизни это слабореализуемо, но я не говорю, что это невозможно, потому что в спорте всё очень быстро меняется», – заявил Надаль.

О завершении карьеры

При этом знаменитый испанец не мог не ответить на один из главных вопросов, который беспокоит всю теннисную общественность: станет ли грядущий сезон заключительным в карьере многократного чемпиона мэйджоров?

«2024-й – последний год? Я так думаю, но не могу подтвердить на 100%. Кто знает… Если вдруг полностью восстановлюсь и почувствую в себе силы продолжать, то я вам обязательно сообщу. Надеюсь, через два месяца, примерно в середине ноября, я смогу ясно сказать: «Где я? Как я? Что с травмой?»

Олимпийские игры 2024 года в Париже были бы хорошим местом для завершения карьеры. Моё расписание может измениться, если я почувствую, что у меня есть шанс выиграть «Ролан Гаррос», – признался Надаль.

О гонке с Джоковичем за ТБШ

Экс первая ракетка мира также поделился мнением о том, что серб Новак Джокович вырвался вперёд в борьбе за наибольшее количество побед на «Шлемах». Напомним, после победы на US Open – 2023 у 36-летнего уроженца Белграда их стало 24.

«Думаю, Новак живёт этим более интенсивно. Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл их.

Я не расстраиваюсь по простой причине – потому что считаю, что в пределах своих возможностей я сделал всё, чтобы получить ту карьеру, которая у меня есть. С 22 победами на турнирах «Большого шлема» невозможно быть разочарованным», — сказал Надаль.

О том, поздравил ли Джоковича с победой на US Open – 2023

При этом экс-лидер рейтинга ATP признался, что ещё не успел поздравить серба Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате США – 2023.

«Честно говоря, я не отправлял Джоковичу сообщений из собственных соображений: по опыту знаю, что, когда ты выигрываешь что-то столь важное, лучше некоторое время переждать, чтобы по достоинству оценить посланное тебе сообщение. Я собираюсь это сделать, но пока не делал.

Конечно, я отправлял сообщения Карлосу [Алькарасу], когда он одерживал большие победы или был близок к ним. Остальные… На самом деле, в туре у меня осталось не так уж и много друзей. Я из другого поколения (смеётся). А так я время от времени разговаривал с Федерером», — заявил Надаль.

О желании стать президентом «Реала» и подписать Килиана Мбаппе в «Королевский клуб»

Не секрет, что Рафаэль Надаль является давним фанатом мадридского «Реала». В минувшие выходные теннисист стал одним из звёздных гостей матча испанской Примеры между «сливочными» и «Реалом Сосьедад». Сам 37-летний уроженец Манакора заявил о желании стать президентом «лос бланкос».

«Могу ли я стать президентом мадридского «Реала»? Думаю, я бы хотел этого, но прямо сейчас у клуба есть лучший президент, которого только можно представить», – объясняет Надаль.

Рафаэль хотел бы, чтобы «Королевский клуб» подписал форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Может быть, ещё один нападающий был бы не лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придёт. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?» – сказал Надаль.

Также теннисист высказался о том, что звёздный француз не перешёл в команду с «Сантьяго Бернабеу» этим и прошлым летом.

«Почему Килиан не перешёл в «Реал» в минувшее трансферное окно? А почему он был обязан перейти туда? «Мадрид» есть «Мадрид». «Мадрид» важнее любого игрока. Такова реальность.

Мбаппе не обязан переходить в «Реал», когда мы, болельщики «Мадрида», этого хотим», – добавил Надаль.

О текущих занятиях

Напоследок Король грунта рассказал, чем сейчас занимается в свободное от тренировок время.

«К счастью, я уже несколько недель могу играть в гольф. Это единственное, в чём я могу сегодня соревноваться. Это отвлекает меня, а для меня сейчас необходимо соревноваться», – отметил испанец.