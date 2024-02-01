«Уже внёс своё имя в Зал славы». Чемпион ТБШ из США бросился на защиту Медведева

Даниил Медведев играет в про-туре почти 10 лет и каждый раз привносит в него что-то новое. К своим 27 годам россиянин побывал первой ракеткой мира, выиграл 20 турниров ATP, два из которых – трофей US Open – 2021 и победа на Итоговом-2020.

В прошлом сезоне Медведев, например, провёл сумасшедший марафон из пяти финалов подряд, в четырёх из которых он завоевал титулы. В этом году россиянин уже тоже успел громко заявить о себе на Australian Open, где он провёл четыре пятисетовика и в невероятном триллере уступил Яннику Синнеру в борьбе за трофей. И всякий раз Даниил привлекал и продолжает привлекать внимание не только болельщиков, но и великих игроков.

Финал Медведева и Синнера в Мельбурне точно войдёт в теннисную историю и в память обоих игроков. После этой встречи пошли разговоры о том, как Даниил сможет пережить решающий матч, в котором он вёл 2:0 по сетам, был психологически стабилен и превозмогал себя, но всё же отдал трофей 22-летнему итальянцу. Тем более похожая история случилась с ним два года назад на тех же кортах в матче с Рафаэлем Надалем! При этом сам россиянин отнёсся к этой австралийской истории вполне сдержанно.

— Сегодня вы кажетесь гораздо более позитивным, чем два года назад, когда вы говорили об умершем ребёнке внутри вас. Это потому, что матч складывался иначе, или у вас другие ощущения от матча, или это просто другой Даниил?

— Я другой. Другой. Когда я произносил речь, то говорил о том, чтобы изменить себя, меньше думать о других, больше – о себе. Это очень важно, чтобы хорошо себя чувствовать, исполнять свои мечты и всё такое.

Но на самом деле я не смог это сделать. Это поражение, вероятно, тоже не поможет это сделать. Но я смог обрести это состояние. Смог поднять этот уровень, стать другим человеком с другим менталитетом. Я очень буду стараться сделать всё возможным для себя, для моего разума, чтобы это поражение не повлияло на будущие турниры и сезоны, потому что это часть спорта, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча с Синнером.

Даниил Медведев с трофеем на Australian Open — 2024 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Некоторые теннисные легенды по итогам AO не только поздравили Янника с победой, но и оказали внимание Даниилу. Новак Джокович, например, в социальных сетях сперва обратился к итальянцу, а затем и отметил усилия россиянина: «Даниил приложил большие усилия. Сегодня не повезло, но ты провёл невероятный турнир», – лаконично похвалил Медведева серб.

Ярче других о Данииле после финала AO высказался экс-первая ракетка мира и чемпион US Open – 2003 Энди Роддик.

«Я понимаю, что принято чествовать победителя, и люди ещё долго будут корить Медведева за то, что он отдал победу, выиграв два первых сета, — отстой, если вы так поступаете. Потому что это никоим образом не отражает того, что Даниил сделал на этом турнире, и что, честно говоря, он делает в течение последних пяти-шести лет.

Он один из самых недооценённых игроков за всю историю. И в споре за это я готов броситься на растерзание. На днях в социальных сетях зашёл разговор, меня отметили, там спрашивали, мол, Медведев – лучший игрок в истории с одним «Шлемом»? И я ответил.

Он лучше меня в любой период. У него 20 с лишним титулов ATP. Он выиграл множество турниров серии «Мастерс», один Итоговый чемпионат, был первой ракеткой мира, и да, кстати, обыграл Новака Джоковича в финале турнира «Большого шлема». И он сам себя сделал. Этот парень лучший. Если кто-то называет его тем, кто «чудом выиграл один «Шлем», они идиоты и не знают, о чём говорят», — поделился Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

Роддик также добавил, что, по его мнению, поражение в Мельбурне не сломает Медведева, как многие сейчас пророчат, и россиянин выиграет ещё не один титул ТБШ.

«Все ведут себя так, будто этот финал его сломает, но он уже проходил через это раньше и возвращался необыкновенным образом. Я не беспокоюсь о том, что в ближайшие пару лет он будет появляться в финалах каждого хардкорного «Шлема», и лично я был бы рад увидеть, как он выиграет ещё один такой турнир. Он обыгрывал всех лучших игроков на самых крупных теннисных кортах и, без сомнения, уже внёс своё имя в Зал славы», – отметил экс-теннисист.

Поведение и высказывания Медведева после поражения от Синнера действительно вселяют надежду на то, что он сможет оперативно восстановиться от австралийской неудачи. Кроме того, Даниил всё чаще говорит о внутренних изменениях и о перестроении собственных ценностей.

«Ещё до Australian Open я говорил, что хочу измениться. Не то чтобы стать лучше как человек – мне не нравятся такие ярлыки. Кто знает, что это – лучше как человек? Просто хочу быть лучше. Чтобы после матчей не думать о том, правильно ли я вёл себя, зачем я вообще так поступил, помогло мне это на корте или нет. Больше так не хочу. Хочу играть в теннис, гордиться собой, биться и так далее.

Помогло ли мне это выиграть все матчи? Может быть. Но не хочется утверждать, что я вдруг выиграл все эти матчи, потому что месяц назад принял такое решение. Жизнь не так проста. Но я делаю то, что пообещал себе месяц назад. И этим доволен. С нетерпением жду, что случится дальше», – поделился Даниил на одной из пресс-конференций в Мельбурне.

Впереди у Медведева мегазадача – защитить сразу 2850 очков с середины февраля по начала апреля. Всё благодаря прошлогодним успехам Даниила – той весной он завоевал титулы в Дохе (ATP-250), Дубае и Роттердаме (ATP-500), а также в Майами (ATP-1000). На ещё одном «Мастерсе» – в Индиан-Уэллсе в марте – россиянин проиграл в финале Карлосу Алькарасу, но всё равно заработал 600 очков, которые ему тоже придётся отрабатывать.

Ближайшим турниром для восстанавливающегося после австралийского поражения Медведева станет «пятисотник» в Роттердаме, который пройдёт с 12 по 18 февраля. Найдёт ли Даниил силы, а его команда – пути, чтобы он быстро влился в весеннюю серию и оправился от минувшего AO?