«Медведев сумел развернуть к себе людей». Теннисный мир в шоке от финала АО

Вот это финал… Пять сетов и камбэк. Любой другой такой воспринимался бы спокойнее, не будь на той стороне россиянина Даниила Медведева. Человека, который вёл 2:0 и отпустил… Отпустил второй трофей Australian Open. Третья ракетка мира так и остался третьим, хотя в случае победы мог сместить Карлоса Алькараса и очутиться в топ-2 ATP. А вместе с тем взять второй ТБШ в карьере.

Но не в этот раз. 20 часов на корте оказались важнейшими в этой перестрелке на задней: решающие брейки в третьей и четвёртой партиях Янник сделал на подаче Даниила, а в пятой реализовал преимущество уже в начале сета. Но Даниил даже на корте и на пресс-конференции после матча улыбался – говорил, что ни о чём не жалеет и сделал всё, что мог: играл агрессивно столько, насколько позволил ему соперник, признавшись, что другие физически уже давно «погибли» бы, а Янник – нет.

Соперник перетерпел, нащупал первую и углы, показав в первых двух сетах свой худший теннис на турнире. Возможные блёклые три сета превратились в нереальный камбэк. Но и в личную трагедию: Даниил – первый, кто проиграл два финала ТБШ с 2:0 по сетам. Но явно полюбился публике. Ещё на первой пресс-конференции он убедил болельщиков, что хочет измениться – прежде всего для себя. И финал он провёл спокойно.

Звёзды тенниса, эксперты и журналисты тоже следили за матчем – и остались довольны.

«Пока не дрогнул физически, Медведев явно был на высоте, применяя рискованную, но прибыльную тактику. Россиянин расплачивается за большие сражения предыдущих туров, а Синнер без потерь сумел выйти в финал», – написал Квентин Мойне.

«Тяжёлые сани для поколения: Медведев, Циципас, Зверев и Рублёв. Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», им пришлось сразиться с более опытным из Биг-3. Одновременно сражаясь с более совершенными и бесстрашными Алькарасом, Синнером и Руне.

«Мне так жаль Медди, но, боже мой, Янник это заслужил. Оба – абсолютные чемпионы», – написала бывшая россиянка Дарья Савилл.

«Янник! Поздравляем с потрясающим достижением – титулом АО. Я так рада за вас и вашу команду. И, конечно же, Даррена Кэхилла. Наслаждайтесь каждым моментом, вы этого заслуживаете», – написала чешка Петра Квитова.

«Я так рада за тебя, Янник! Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой! Наслаждайся моментом, мой друг!» – поддержал коллегу и друга испанец Карлос Алькарас.

«Какое выступление, Янник, заслуженно!!» – также поздравил итальянца испанец Алехандро Давидович-Фокина.

«Поздравляю, Синнер. С потрясающим тебя достижением. Выиграл свой первый «Шлем», – также поздравил четвёртую ракетку мира Брэд Гилберт.

«Какой нереальный подвиг со стороны Даррена Кэхилла, который выиграл турниры «Большого шлема», тренируя Хьюитта и Агасси, затем Халеп. Игроки четырёх разных поколений, культур и стилей игры. Его универсальность как тренера беспрецедентна», – упомянул журналист Бен Ротенберг.

«Поздравляем Янника и всю команду! Каким невероятным игроком он был, его путь за последний год к тому, чтобы стать чемпионом турнира «Большого шлема», очень впечатляет!» – написала белоруска Виктория Азаренко.

«Мама мия! Какой финал! Поздравляю обоих игроков. И Янника с его первым турниром. Спасибо за шоу», – написала француженка Каролин Гарсия.

«Сумасшествие», – кратко описал ощущения австралиец Танаси Коккинакис.

«К Дане невозможно относиться равнодушно. Как мне кажется, на этом Australian Open его полюбило ещё большее количество болельщиков, которые, возможно, относились к нему не очень хорошо или не склонялись к симпатиям в его сторону. Можно сказать, что он сумел развернуть к себе людей. Он был настолько интересным и искренним в своих интервью», — заявила Елена Веснина RT.

«Вперёд, Gucci», – обратилась хорватка Донна Векич к итальянцу, упомянув его связь с известным брэндом одежды.

«Невероятно, Янник. Отличная работа. Поздравляю тебя, твою команду, семью и Италию с этой победой», – высказался и Рафаэль Надаль.

«Возможно, я сейчас скажу парадоксальную вещь, но иногда кажущиеся на первый взгляд гениальными решения являются следствием отсутствия других вариантов. У Медведева не было возможности для выбора, он отдал столько сил на пути к этому финалу. Он не мог играть долгие, изнуряющие розыгрыши и принял правильное для себя решение на этот матч.

Можем ли мы сейчас поддержать его, сказав, что он отдал все силы на этом Australian Open? Мы обязаны это сделать. Я обязательно напишу ему и поддержу его, но опыт подсказывает мне, что от этого ему сейчас не станет легче. Вообще, Медведев — герой!» — приводит слова заслуженного тренера России Бориса Собкина RT.

Семь дней Даниил пообещал провести без тенниса — после такого турнира и финала передохнуть хочется и нам.