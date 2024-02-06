Самсонова разгромила украинку в Абу-Даби. Кудерметова сенсационно проиграла 156-й ракетке

А 19-летняя Эрика Андреева в Клуж-Напоке сделала ещё один шаг к топ-100.

На текущей неделе проходят два турнира WTA: «пятисотник» в Абу-Даби (ОАЭ) и мероприятие рангом ниже в Клуж-Напоке (Румыния). В Абу-Даби в основную сетку попали три российские теннисистки. Это Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, седьмая, восьмая и девятая сеяные соответственно.

Касаткина свой матч первого круга провела ещё вчера, 5 февраля. В соперницах у неё была француженка Диан Парри, прошедшая квалификацию. Парри, занимающая 59-е место в рейтинге WTA, смогла навязать борьбу россиянке. Чтобы пройти дальше, Дарье понадобилось отыграть все три сета: 6:4, 5:7, 6:4.

После матча Касаткина даже принесла извинения. «Надеялась, что она будет немного уставшей, но так не получилось. Думаю, это был хороший матч — не совсем типичный для женского тенниса, играть было нелегко. Вечером условия были медленнее по сравнению с началом дня, поэтому было сложнее проводить розыгрыши. Так что да, тяжёлый поединок, это был долгий день на центральном корте. Простите, ребята. Сейчас я немного устала, но после матча у меня один выходной, поэтому смогу хорошо подготовиться к следующей встрече», — сказала она в интервью на корте.

Во втором раунде Касаткина, первая ракетка России, сыграет с квалифаером из США 19-летней Эшлин Крюгер.

А сегодня в Абу-Даби прошли два поединка первого круга с участием российских теннисисток. Кудерметова играла с британкой Хитер Уотсон (Q), 156-й ракеткой мира. Любопытно, что счёт личных встреч был равный: 1-1; правда, Кудерметова и Уотсон не играли друг с другом с 2021 года, и тогда победила Вероника.

В первом сете Уотсон удалось ошеломить Кудерметову. В первом гейме британка отыграла два брейк-пойнта и вскоре сама повела 3:0 с брейком. В середине партии россиянка взяла подачу соперницы, но сразу же позволила ей сделать второй брейк. После этого Хитер уже не дала шансов Веронике и при 5:3 подала на сет — 6:3.

Во второй партии Кудерметовой так и не удалось переломить ход неудачно складывавшегося матча.

Единственная возможность сделать это была в четвёртом гейме, но россиянка не реализовала двойной брейк-пойнт. При 5:5 Вероника отдала свою подачу, после чего Уотсон, подавая, использовала третий матчбол, оформив сенсационную победу — 6:3, 7:5 за 1 час 45 минут.

Наконец, Самсонова играла с украинкой Лесей Цуренко, занимающей 37-е место в мировой классификации. Счёт личных встреч был 1-0 в пользу Самсоновой. Единственный предыдущий матч между ними состоялся в третьем, решающем раунде квалификации Australian Open — 2021 и закончился в двух сетах: 7:6 (7:1), 6:2.

В первом сете Самсонова, у которой получалось избегать ошибок в ходе розыгрышей, просто смяла Цуренко. В трёх геймах на своей подаче украинка взяла лишь одно очко! Чуть лучше дела обстояли у неё на приёме, но свой единственный брейк-пойнт во втором гейме она не реализовала. А в шестом гейме россиянка повесила ей «баранку», подав под ноль, — 6:0 всего за 21 минуту. За всю партию Леся не сделала ни одного виннерса и допустила пять невынужденных ошибок (у Людмилы соответствующая статистика — 9/4).

Второй сет Самсонова начала с брейка и в дальнейшем уже не отдавала преимущества — даже в четвёртом гейме, в котором она допустила две двойные ошибки. В пятом гейме россиянка на приёме с третьего брейк-пойнта дожала соперницу и повела 4:1 с двумя брейками. Взяв ещё два гейма, Людмила оформила быструю победу, сэкономив силы, — 6:0, 6:1 за 52 минуты. Как это часто бывает в последнее время в играх с участием россиянок и украинок, обошлось без традиционного послематчевого рукопожатия.

Во втором круге Самсонова сыграет либо с другой украинкой Ангелиной Калининой, либо с итальянкой Лючией Бронцетти.

А в основную сетку Клуж-Напоки также попали три россиянки. Анна Блинкова получила третий номер посева, Элина Аванесян — шестой, а Эрика Андреева пробилась в основную сетку через отбор.

Блинкова ещё вчера провела встречу первого раунда с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт. И не испытала особых проблем, повесив к тому же сопернице «баранку» во второй партии: 6:3, 6:0. Во втором круге Анна сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас, 132-й ракеткой мира.

Что касается Андреевой и Аванесян, то они играли сегодня. 19-летняя Эрика, старшая сестра Мирры, противостояла 230-й ракетке мира из Румынии Анке-Алексии Тодони, получившей уайлд-кард на турнир (румынке также 19 лет). В первом сете Андреевой хватило единственного брейка в четвёртом гейме, после которого счёт стал 3:1 в её пользу. Россиянка имела и другие возможности взять подачу соперницы, но не воспользовалась ими. В то же время Эрика спасла все пять брейк-пойнтов, в том числе два, когда подавала на сет при 5:3. В итоге партия завершилась со счётом 6:3 в пользу Андреевой.

Во втором сете юная россиянка в первом же гейме забрала чужую подачу, после чего контролировала ход событий, выигрывая свои геймы и позволяя сопернице делать то же самое. При 5:4 Эрика, записавшая на свой счёт шесть эйсов, подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 41 минуту.

Благодаря этой победе Андреева-старшая поднялась на 105-е место в рейтинге WTA. Пока её лучший результат в карьере — 111-я строчка. Во втором круге Эрика сыграет с другой румынкой Аной Богдан, восьмой сеяной.

Наконец, Аванесян сражалась с немкой Тамарой Корпач, занимающей 77-е место в рейтинге WTA. В первом сете решающим стал второй брейк в исполнении Аванесян, который та сделала при счёте 3:3. А в восьмом гейме россиянка спасла все четыре брейк-пойнта, вскоре после чего, уже при 5:4, под ноль подала на партию — 6:4.

Во втором сете события развивались ещё более драматично. До 3:3 теннисистки добрались с двумя брейками у каждой. В восьмом гейме Аванесян ещё раз проиграла свою подачу, но Корпач при 5:3 не сумела подать на сет. Элина прибавила и вскоре сделала ещё один брейк, но при 6:5 уже сама не смогла подать на матч. И всё же на тай-брейке подтвердила своё превосходство — 6:4, 7:6 (7:3) за 2 часа 3 минуты.

Во втором раунде Аванесян сыграет с полуфиналисткой US Open — 2018, бывшей 11-й, а ныне 656-й ракеткой мира Анастасией Севастовой (Латвия), вернувшейся в тур после рождения ребёнка.

Турниры WTA в Абу-Даби и в Клуж-Напоке завершатся 11 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».