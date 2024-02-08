Хачанов забомбил соперника эйсами в первом матче после AO. Касаткина тоже в четвертьфинале

В среду, 7 февраля, на турнире ATP-250 в Марселе (Франция) проходят матчи первого и второго раундов. Сегодня в борьбу вступил Карен Хачанов, единственный российский теннисист в турнирной сетке. Хачанов, будучи третьим сеяным, отдыхал в первом круге. И вообще для Карена, чемпиона Марселя-2018, это была первая игра после Australian Open, где он в 1/8 финала уступил Яннику Синнеру, будущему победителю.

После AO Хачанову удалось немного перезагрузиться. В частности, какое-то время он провёл в Дубае, где провёл совместную тренировку с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной.

А первым соперником Карена после официального возвращения на корт стал 35-летний Роберто Баутиста-Агут. Когда-то испанский теннисист был девятой ракеткой мира, а сейчас даже в топ-100 не входит. В первом раунде Баутиста-Агут одолел француза Ришара Гаске, другого ветерана, — 6:3, 7:5.

Счёт личных встреч между Хачановым и Баутиста-Агутом был 6-3 в пользу испанца, в том числе 4-0 на харде. Последний раз они играли в прошлом году на грунте «Мастерса» в Мадриде, и там Карен взял верх со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Сегодня россиянину удалось сократить отставание.

В первом сете Хачанову не понадобилось много времени на раскачку. Карен быстро повёл 4:1 с двумя брейками, а в шестом гейме отыграл единственный брейк-пойнт — 5:1. При 5:2 россиянин подал на партию — 6:2 за 34 минуты. За весь сет Хачанов шесть раз подал навылет — неплохой показатель.

Во второй партии Карен продолжил бомбардировать оппонента эйсами. В четвёртом гейме, взятом под ноль, Хачанов все четыре очка заработал подачами навылет! В целом у Баутиста-Агута мало что получалось на подаче соперника. Россиянин же, как и в первом сете, дважды оформил брейк и, подавая на матч в восьмом гейме, реализовал третий матчбол (разумеется, эйсом) — 6:2, 6:2 за 1 час 16 минут. Всего у него оказалось 14 эйсов за игру — и ни одной двойной ошибки!

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

На турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) начались матчи второго круга. Сегодня свою встречу провела седьмая сеяная Дарья Касаткина, которая сражалась с 19-летней американкой Эшлин Крюгер (Q), 82-й ракеткой мира.

Касаткина неудачно вошла в игру. В первых двух геймах российская теннисистка выиграла только одно очко, и, как следствие, Крюгер повела 2:0. Но Дарья не расклеилась и сумела сначала сравнять счёт, а потом и перехватить лидерство. Из оставшихся семи геймов Касаткина взяла шесть. Ключевым моментом стал восьмой гейм, когда россиянка при 4:3 в свою пользу спасла брейк-пойнт и не дала сопернице восстановить равновесие. А в девятом гейме Дарья приняла на партию, несмотря на то что Эшлин начала с 30:0 на своей подаче, — 6:3 за 35 минут.

Во втором сете теннисистки крайне редко выходили на брейк-пойнты, сосредоточившись в основном на своей подаче. Правда, Касаткина упустила три шанса взять чужую подачу в четвёртом гейме, а Крюгер в седьмом гейме не использовала свой единственный брейк-пойнт. Развязка наступила после счёта 5:5: Дарья в очередной раз взяла свою подачу, а затем реализовала первый же матчбол на приёме, не позволив сопернице перевести партию в тай-брейк, — 6:3, 7:5 за 1 час 33 минуты.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с 26-й ракеткой мира Сораной Кырстей, которая во втором круге неожиданно разгромила третью сеяную Марию Саккари — 6:2, 6:1.

Наконец, на «250-нике» в Клуж-Напоке (Румыния) свои поединки второго раунда провели Анна Блинкова, посеянная под третьим номером, и 19-летняя Эрика Андреева (Q). Блинкова, которая выиграла этот турнир в 2022 году, вышла на корт со 132-й ракеткой мира из Испании Нурией Парризас-Диас. В прошлом году в испанка внезапно разгромила россиянку в первом круге на грунте в Мадриде — 6:3, 6:0. Сегодня Анна не смогла взять реванш.

Первый сет Блинкова провалила. Она взяла лишь один гейм, а проиграла шесть. Особенно неудачной вышла концовка партии: в последних трёх геймах, в том числе в двух на своей подаче россиянка в общей сложности выиграла лишь три очка — 6:1 в пользу соперницы. Во втором сете Анна реабилитировалась за неудачу. До 3:3 теннисистки добрались, сделав по брейку. А после этого Блинкова забрала оставшиеся три гейма, в том числе под ноль отработав на приёме в концовке, — 6:3.

Однако решающая партия осталась за Парризас-Диас. Испанка повела 4:0, один брейк Блинкова отыграла (4:2), но на большее её не хватило. Справедливости ради Анна сражалась до конца. В 10-м гейме, когда счёт был 5:4 в пользу соперницы, россиянка спасла двойной матчбол, а затем сама отдала три брейк-пойнта, упустив возможность сравнять счёт. А третий матчбол Нурия уже реализовала — 6:1, 3:6, 6:4 за 1 час 52 минуты.

А Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, играла с Аной Богдан из Румынии, восьмой сеяной. В первом сете Богдан в целом контролировала ситуацию. Она первой добралась до брейк-пойнтов (в третьем гейме) и первой же сделала брейк (в пятом). Андреева тут же сравняла счёт, сделав обратный брейк под ноль, — 3:3. Но концовку сета лучше провела румынка. После 4:4 она ещё раз взяла подачу соперницы, а потом подала на партию, отдав в этих двух геймах по очку, — 6:4 за 47 минут.

Во втором сете перевес был на стороне Андреевой. Она вела 4:1, сделав на один брейк больше. Но затем Богдан смогла выправить ситуацию. В шестом гейме россиянка упустила брейк-пойнт — могло быть 5:1, а получилось 4:2. После этого румынка забрала ещё два гейма и сравняла счёт — 4:4. Всё решил девятый гейм, в котором Эрика проиграла свою подачу. 10-й гейм оказался последним. Ана подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 47 минут.

Несмотря на поражение, Андреева имеет все шансы обновить личный рекорд в мировой классификации. Эрика уже успела побывать на 111-й строчке, а сейчас идёт 105-й в лайв-рейтинге.

Турниры в Марселе, Абу-Даби и Клуж-Напоке завершатся 11 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».