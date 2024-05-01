«Мастерс» в Мадриде, 1 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 1 мая, пройдут матчи четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Будут проведены два поединка, в одном из которых участвует российский теннисист — Андрей Рублёв. Игровой день начнётся не раньше 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Четвертьфинал. Расписание 1 мая

(7) Андрей Рублёв (Россия) — (2) Карлос Алькарас (Испания) — 17:00 мск

(12) Тейлор Фритц (США) — (21) Франсиско Серундоло (Аргентина) — 22:30 мск

Напомним, две другие пары четвертьфиналистов «Мастерса» сыграют только завтра, 2 мая. Первая пара полуфинала определится уже сегодня.

Сейчас на турнире остался только один российский теннисист — Андрей Рублёв. В этом сезоне он провёл неудачную серию четвертьфиналов, каждый из которых заканчивался поражением. Некоторые известные личности говорили, что причина этого — неуверенность Рублёва в себе.