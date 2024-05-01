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Видеообзор поражения Надаля от Легечки на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 1 мая, 31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии стал последним четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала теннисист переиграл испанца, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Надаля от Легечки на «Мастерсе» в Мадриде.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, в следующем раунде Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче 1/8 финала победил Александра Бублика из Казахстана.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.