За выход в решающий матч Марселя россиянин может побороться с Димитровым, которого он ни разу не обыгрывал.

Хачанов — в первом полуфинале за полгода! Карен на опыте за час одолел 50-ю ракетку мира

Карен Хачанов продолжает борьбу в Марселе. Во втором раунде турнира серии ATP-250 россиянин поспорил с 50-й ракеткой мира Чжан Чжичжэнем.

Первым на подачу вышел Хачанов. В прошлом матче с испанцем Роберто Баутиста-Агутом россиянин неплохо подавал и отметился 13 эйсами. В сегодняшней встрече с Чжичжэнем Карен продолжил эту добрую традицию, и благодаря подаче свои геймы он забирал довольно спокойно.

Чжичжэнь при этом свои подачи тоже просто так не отдавал и выглядел весьма убедительно. Китайский теннисист отвечал сопернику разнообразно, посылал играющему на задней линии россиянину резаные удары и гонял его по корту, но всё же ошибался и не был готов даже приблизиться к брейку на подаче Карена.

Чжан в стартовом сете играл активно и на своих подачах был хорош: при счёте 3:4 он подал сразу четыре эйса подряд и закрыл гейм под ноль. Решить судьбу первой партии предстояло тому, кто первым либо растеряет фокус на своей подаче, либо найдёт ответ на пушки соперника. В итоге всё сложилось в пользу Хачанова. Чжан при счёте 4:5 стал излишне аккуратничать, ошибаться и подарил россиянину два брейк-пойнта. Первое очко он отыграл, а вот второе не смог – дрогнул, попал в аут. Стартовый сет остался за Кареном – 6:4.

Во втором сете, как и в первом, Хачанов был спокоен, а в его игре было мало суеты. На фоне соперника россиянин выглядел гораздо более опытным. Хотя Чжичжэнь и Карен – ровесники. Сложно было китайскому теннисисту играть в решающие моменты. На первом же брейк-пойнте россиянина при счёте 1:2 Чжан мягко подал, позволил сопернику вывести себя слайсом вперёд и обыграть у сетки. Тут же Карен повёл во второй партии – 3:1.

Борьба на подачах Чжана стала по сравнению с первым сетом всё более острой. При счёте 1:4 на подаче китайца россиянин заработал брейк-пойнт и скрытый матчбол. Первое опасное очко Чжичжэнь отыграл, но второе не смог, и Карен вышел подавать на встречу при счёте 5:1.

Хачанову удалось завершить матч с первой же попытки. Чжичжэнь, конечно, поборолся, довёл игру до счёта 30:30, но россиянин был очень убедителен. За 1 час 1 минуту Карен переиграл Чжана со счётом 6:4, 6:1.

Для Хачанова и Чжана эта встреча была первая. Ранее в Марселе китайский спортсмен одержал победу над лаки-лузером Джулио Цеппьери и седьмым сеяным Феликсом Оже-Альяссимом. Россиянин на французских кортах первый раунд прошёл без борьбы, а во втором круге переиграл Роберто Баутиста-Агута.

Турнир в Марселе стал для Хачанова первым после Australian Open. В Мельбурне, где Карен максимум доходил до полуфинала в 2023 году, в этот раз он смог добраться только до четвёртого круга. В шаге от четвертьфинала россиянин уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру (4:6, 5:7, 3:6).

В Марселе в прошлом году Хачанов не играл. При этом в 2018 году он на местных кортах завоевал свой второй титул в карьере.

Для Хачанова этот финал станет первым с сентября 2023 года. Тогда Карен не только дошёл до 1/2 финала, но и завоевал титул на турнире серии ATP-250 в Чжухае – первый после травмы и с 2018 года.

В полуфинале турнира в Марселе Хачанов встретится с победителем встречи Артур Риндеркнеш – Григор Димитров. С болгарином у Карена непростая история встреч – ни в одном из трёх матчей россиянин не обыгрывал Григора.

Турнир в Марселе проходит с 5 по 11 февраля. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач, защищающий титул в этом году.