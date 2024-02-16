Павлюченкова проиграла 2-й полуфинал подряд. Россиянка не смогла в Дохе пройти Рыбакину

Тем не менее «тысячник» в Катаре помог Анастасии вернуться в топ-25: она поднимется сразу на восемь позиций вверх.

На женском «тысячнике» в Дохе стали известны обе финалистки! Одной из них стала Ига Свёнтек, прошедшая в решающую стадию на отказе Каролины Плишковой. А вторая теннисистка, которая поборется за трофей, определилась в матче Анастасии Павлюченковой и Елены Рыбакиной.

Обе теннисистки начали встречу в отличном темпе: они здорово подавали, смогли сразу влиться в игру и задать хорошую скорость. Первой на приёме поддавливать стала Рыбакина – при счёте 2:2 она даже заработала брейк-пойнт. Это опасное очко Павлюченкова отыграла, но тут же следом допустила двойную и второй брейк-пойнт отыграть уже не смогла. Елена повела в счёте – 3:2.

Тяжелее после упущенной подачи стало Павлюченковой. Она всё так же выдерживала навязываемый соперницей темп, да и сама старалась чаще обострять игру, но в критичные моменты у неё стали вылезать ошибки и неточности. Вторую подачу подряд Анастасия защитить не смогла.

При счёте 2:2 Рыбакина вышла подавать на первый сет, но Павлюченкова сдаваться не желала. Елена упустила три первых сетбола, Анастасия не реализовала один брейк-пойнт, и партия всё же осталась за теннисисткой из Казахстана – 6:2.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет начался для Павлюченковой с упущенной подачи. Не лучший старт после проигранной первой партии, но надо отдать должное Рыбакиной, её мощным ударам и передвижениям по корту. И если в стартовом сете россиянка была готова навязывать свою скорость и темп, то во второй партии ей приходилось больше обороняться. Лидерство почти полностью перешло на сторону Елены.

При счёте 2:1 на подаче Рыбакиной россиянка заработала в сумме пять брейк-пойнтов, но не реализовала ни один из них. Слишком агрессивна и точна была представительница Казахстана в решающих розыгрышах.

Расстроилась игра у Павлюченковой: в следующем гейме она снова позволила Рыбакиной сделать брейк. При счёте 5:2 Елена вышла подавать на матч, но Анастасия продолжала бороться, благодаря чему брейканула и осталась в игре. После этого россиянка отлично провела гейм на своей подаче, однако снова совершить чудо не смогла. Рыбакина не без трудностей, с очередным отыгранным брейк-пойнтом, но всё же забрала этот сет (6:4) и завершила встречу. У сетки девушки тепло обнялись и поддержали друг друга.

Ранее Павлюченкова и Рыбакина встречались лишь однажды – в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2021. В непростом трёхсетовике, который длился 2,5 часа, победу одержала россиянка (6:7 (2), 6:2, 9:7). Анастасия тогда вышла в свой первый полуфинал на ТБШ, дошла до финала, но в борьбе за титул проиграла чешке Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6).

Рыбакина и Павлюченкова хорошо общаются за пределами корта. С 2021 по 2023 год они даже играли вместе в парном разряде. Девушки, например, дошли до третьего круга прошлогоднего AO, а на «Ролан Гаррос» – 2021 и вовсе добрались до четвертьфинала.

Елена Рыбакина и Анастасия Павлюченкова Фото: Robert Prange/Getty Images

Для Павлюченковой полуфинал в Дохе оказался вторым подряд – на позапрошлой неделе Анастасия добралась до 1/2 финала в Линце, где проиграла Елене Остапенко. Рыбакина также проводит отличную игровую серию. На прошлой неделе в Абу-Даби она завоевала трофей, а в эти выходные поборется за второй титул кряду.

Павлюченкова благодаря успешной игре в Дохе поднимется в рейтинге на восемь строчек и станет 24-й ракеткой мира. Рыбакина же в любом случае сохранит четвёртое место, но при победе сможет максимально приблизиться к опережающей её Кори Гауфф.

За победу на турнире в Дохе Рыбакина поборется с действующей чемпионкой соревнований Игой Свёнтек.