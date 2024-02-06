Четвёртая ракетка мира внезапно выгнала топ-тренера. А ведь с ним она взяла все титулы

Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула прекратила сотрудничество с тренером Дэвидом Уиттом. Пегула и Уитт начали работать вместе в 2019 году.

Джессика под руководством Дэвида выиграла четыре одиночных и семь парных титулов, закрепилась в элите женского тенниса (максимум поднималась на третье место в мировом рейтинге). В 2022-м WTA признала Уитта лучшим тренером сезона, а чуть больше чем через год теннисистка его выгоняет. Причём без объяснения причин.

Пегула внезапно сообщила Дэвиду о прекращении сотрудничества после Australian Open, что стало для 50-летнего специалиста неприятным сюрпризом.

«Для меня это был полнейший шок. Я не предполагал, что это произойдёт. Мы очень сильно сдружились за пять лет, поэтому мне очень тяжело. Я дорожу отношениями с игроками так же, как и тренерской работой. Это трудный бизнес. Мне очень повезло, что за последние 15 лет я работал только с двумя теннисистками. Мне запомнится наша общая упорная работа. Видеть, как твой игрок добивается успеха, – лучшее чувство в мире. Никогда не знаешь, как высоко может подняться игрок. Как тренер я стараюсь максимально раскрыть игрока, с которым работаю.

Думаю, нам это удалось. Безусловно, Джессика на пороге победы на турнире «Большого шлема». Такую цель мы ставили. Понятно, что мы её не достигли, но всё остальное было здорово. Я люблю тренировать, мне нравится быть в туре, помогать кому-то – будь то мужчина или женщина. Я жду следующего вызова, следующего игрока, который хочет упорно работать, ставить цели, расти и покорять новые достижения», – заявил Уитт после внезапного увольнения.

Джессика Пегула и Дэвид Уитт Фото: Matt King/Getty Images

Уитт – бывший теннисист, но особого успеха в ATP-туре не добился. Он занимал максимум 128-е место в рейтинге и заработал $ 295 тыс. призовых за карьеру. Куда лучше Дэвид проявил себя в качестве тренера. В 2007-м он стал работать с легендарной американкой Винус Уильямс, до этого был её спарринг-партнёром (также играл с младшей сестрой Сереной). Вместе они выиграли два Уимблдона (2007, 2008), не раз доходили до поздних стадий «Шлемов», притом что прайм-тайм Винус завершился в начале 2010-х.

В конце сезона-2018 Уильямс-старшая прекратила сотрудничество с Уиттом, который летом 2019-го вошёл в штаб Джессики Пегулы. Тогда Пегуле уже было 25 лет – приличный возраст по теннисным меркам. При этом она никогда не входила даже в топ-70 рейтинга WTA, в основном пребывала за пределами первой сотни, не выиграла ни одного титула. С Уиттом ситуация быстро улучшилась. Она сразу же взяла трофей на престижном турнире в Вашингтоне и продолжала прогрессировать. За три года Дэвид сделал Джессику одной из лучших теннисисток мира. Как упоминалось выше, Уитт получил награду лучшему тренеру сезона-2022, когда Пегула выиграла «тысячник» в Гвадалахаре, выбив из сетки чемпионок ТБШ Елену Рыбакину, Бьянку Андрееску, Слоан Стивенс и Викторию Азаренко. Она также дошла до четвертьфиналов Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, поднималась на третье место в рейтинге.

В 2023-м Джессика взяла «тысячник» в Монреале, добралась до четвертьфинала Australian Open, Уимблдона и финала Итогового. В парном разряде американка стала первой ракеткой мира за счёт качественного выступления в дуэте с соотечественницей Кори Гауфф.

Старт сезона-2024 у Пегулы не задался. Она вылетела во втором раунде Australian Open, уступив 51-й ракетке мира француженке Кларе Бюрель. Обидный результат, но в женском теннисе провалы у суперзвёзд часто случаются. Зачем принимать резкое решение и увольнять тренера, с которым есть хорошая история сотрудничества в течение пяти лет? Тем более что Джессика сама жаловалась на травму шеи, из-за которой недавно снялась с февральских турниров в Дохе и Дубае.

Пегуле в конце февраля исполнится 30 лет. Она уже многого добилась. Выигрывала крупные турниры, заработала $ 12,7 млн призовых. Большинство теннисисток могут только мечтать о таких достижениях. Однако амбиции никто не отменял. Неприятно постоянно входить в топ-5, но не быть лучшей. В США Джессика часто подвергается насмешкам из-за того, что никогда не доходила дальше четвертьфиналов ТБШ, хотя долгое время была первой ракеткой страны и стабильно держится в элите мирового рейтинга. Ситуация действительно деморализующая, ведь именно по успешности на «Шлемах» во многом судят о статусе теннисисток.

Дэвид Уитт и Джессика Пегула после победы на «тысячнике» в Монреале в 2023-м Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Уж очень долго Пегула не может пройти четвертьфинальный барьер мэйджоров. Возможно, она посмотрела на пример Янника Синнера в ATP-туре. В феврале 2023 года Янник уволил своего давнего тренера Рикардо Пьятти, с которым сотрудничал почти 10 лет. Пьятти помог Синнеру стать игроком топ-10, но в какой-то момент итальянец столкнулся с той же проблемой — никак не мог преодолеть стадию четвертьфинала на «Шлемах»,

Синнер после расставания с Пьятти нанял Симоне Ваньоцци и Даррена Кэхилла, который ранее работал с Ллейтоном Хьюиттом, Андре Агасси, Энди Марреем, Симоной Халеп и другими звёздами. Прогресс пришёл почти моментально. Летом Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона, выиграл первый турнир категории «Мастерс» (в Монреале). Осенью Янник впечатлял ещё больше. Он демонстрировал едва ли не самый качественный теннис в туре. Обыграл третью ракетку мира Даниила Медведева в финалах «пятисотников» в Пекине и Вене, хотя до этого был его «клиентом» и уступал 0-6 по личным встречам. На Итоговом в Турине Синнер выиграл группу, одолев Новака Джоковича. В полуфинале снова справился с Медведевым, но в битве за титул уступил Джоковичу. Зато несколькими днями позже взял реванш на Кубке Дэвиса в Малаге, одолев Новака в полуфинале и впоследствии взяв трофей со сборной Италии.

Что было дальше, прекрасно знают те, кто хоть немного следит за теннисом. Синнер выиграл первый ТБШ на Australian Open — 2024. Выбил Джоковича в полуфинале, а в решающем матче отыгрался с 0-2 по сетам против Даниила Медведева, с которым теперь имеет не такой уж плохой баланс 4-6. Вскоре Янник вполне может сместить Даниила с третьей строчки рейтинга, да и покуситься на второе место Карлоса Алькараса тоже возможно в обозримой перспективе. Если успехи на ТБШ продолжатся, то и отнять первое место у Джоковича в конце года вполне реально. Главная черта Янника на ударном отрезке – он фантастически окреп в ментальном плане и не дрожит даже в матчах с тем же Джоковичем, который многих соперников способен подавить самим фактом присутствия на корте.

Пегула пока не комментировала увольнение Уитта, но, скорее всего, она почувствовала, что достигла с этим тренером потолка, как было у Синнера в случае с Пьятти. В конечном счёте расставание может пойти на пользу обеим сторонам. Уитт заработал солидное резюме за время сотрудничества с Винус Уильямс и Пегулой, так что не должен испытывать проблем с трудоустройством на новом месте. Джессика тоже может найти тренера, с которым выйдет на новый уровень и наконец-то пройдёт четвертьфинальный барьер на ТБШ, а если повезёт, то и выиграет мэйджор.