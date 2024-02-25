«Медведев — чёртов гений!» Откровения Жиля Симона, нового тренера Даниила

В последнюю неделю февраля чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, который на Australian Open — 2024 дошёл до финала, решил вернуться на корт. Медведев отказался защищать титулы в Роттердаме и в Дохе. И из-за этого опустился на четвёртое место в рейтинге ATP. Но теперь Даниил попробует снова выиграть «пятисотник» в Дубае.

Пока Медведев отдыхал и восстанавливал силы, произошло важное событие: в его команду вошёл бывший французский теннисист Жиль Симон. При этом основным тренером российского спортсмена остаётся Жиль Сервара, его многолетний наставник. А о том, кто такой Симон и на каких турнирах он будет сотрудничать с Даниилом, читайте в отдельном материале.

Перед турниром в Дубае новый тренер Медведева дал интервью французскому изданию L'Equipe, где порассуждал на самые разные темы. По мнению Симона, удары, которые приходится отражать соперникам Даниила, не такие, как у других.

«Мячи Даниила особенные. Их особенность в том, что они летят низко, не слишком высоко отскакивают. По этой причине они вращаются в другую сторону — не так, как после ударов других теннисистов. Обычно мяч летит к тебе по восходящей, а его мяч — нет, потому что он вращается в противоположную сторону, словно бы с подсечкой. Очень немногие могут так делать. Мы с Манной (Адрианом Маннарино. — Прим. «Чемпионата») были близки к этому, но Кукушкин был первым, кому это удалось.

В защите этот низкий мяч даёт Даниилу время, потому что он долгое время находится в воздухе. Трудно отражать его мячи, потому что приходится бить снизу. Очень сложно справиться с мячом, который падает, а потом едва отскакивает. Это замедляет игру, и именно поэтому он может так много играть на задней линии. Но, конечно, он также способен ускоряться. Иначе это всё не работало бы».

Даниил Медведев на Australian Open — 2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

По мнению Жиля, настоящая сильная сторона игры Медведева — правильный баланс между атакой и защитой. «Его игра действительно создаёт проблемы остальным по двум причинам. Первая заключается в том, что всё меньше и меньше теннисистов играют подобным образом. Другая — покрытие в наши дни не очень подходит для такого тенниса. Мячи имеют тенденцию высоко отскакивать, поэтому парни бьют в полную силу и могут отражать недостаточно острые удары.

Раньше на быстрых крытых кортах все чехи играли так. [Радек] Штепанек играл примерно так, он не пытался бить сильно, он просто хотел, чтобы его мячи летели долго и оставались внизу. Вот почему Даниил так силён на харде и не так хорош на грунте.

На харде в его игре есть нужный баланс. Он может защищаться, играть на задней линии, но в то же время, поскольку он высокий и обладает хорошей подачей, он может набирать много лёгких очков. Это сочетание атаки и обороны — его настоящая сила. Он отлично контролирует розыгрыши из обороны, прекрасно задействует относительно простые атакующие схемы, такие как комбинация «сильная подача — форхенд». Он может отразить всё что угодно со своими двухметровыми руками. У него очень хорошие руки для убойных ударов».

Симон добавил, что Даниил во время игры опирается в том числе и на собственные ощущения. «У него характерная техника, особенно на бэкхенде, то, как он завершает удар. Когда он бьёт по мячу, он немного опускается под него. Мне нравится, что его стиль игры не соответствует его физическим данным. Обычно такие парни, как он, сильно подают, сильно бьют, но не бегают. Его рост — два метра, но он бегает так, чтобы успеть везде.

Его техника соответствует его характеру. Он играет на ощупь. Его не волнуют детали, он просто хочет доставить мяч в определённую точку корта с определённой скоростью.

С такой техникой он может делать только то, что делает. Но он делает это настолько хорошо, что является вторым лучшим теннисистом в мире. Он может найти решения практически против всех. Например, ему не нравится бить форхендом с высоты плеч, поэтому он умудряется бить с того места, где ему удобно. Одного этого достаточно, чтобы сделать его монстром.

На самом деле он решает эту проблему, приспосабливая свою игру к тому, что именно он хочет сделать. Дескать, ладно, у меня рост два метра, но я хочу провести розыгрыш из 60 ударов. Все должны уметь так поступать. Он не мыслит догмами, у него потрясающий характер».

Даниил Медведев на Australian Open — 2024 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Тактика Медведева, утверждает тренер, во многом основана на его понимании и предвидении того, что произойдёт. «Он очень интересный игрок, мне сразу понравились он и его стиль. Он невероятно умён, он всё понимает. Он действительно словно шахматист, он знает, что произойдёт. Никто из его окружения не будет вмешиваться в его тактику. Он делает это, он видит лучше, чем кто-либо другой. Тут уже некуда прогрессировать.

Людям потребовалось время, чтобы понять его стиль, потому что они к нему не привыкли. Но потом, когда поиграешь с ним, всё становится ясно. Он чёртов гений! Мне нравится его игра ещё и потому, что, когда он ускоряется, он не жестокий, не дикий. В его случае всё дело во времени, а не в грубой силе. Он не следует той логике, которой следуют 90% парней. Он ласкает, лелеет мяч.

Он настоящий, честный игрок. Он идёт по уникальному пути, который принадлежит только ему. Я уважаю его за это больше всего на свете».

А ещё Симон признался, что сотрудничает с Медведевым с декабря, просто об этом не говорили вслух. «Я работаю с ним с декабря, но мы это замалчивали. В Австралии я делился с ним всеми тактическими материалами. Я отправлял своеобразные инструкции Жилю Сервара прямо во время матчей Даниила. Он передавал их или не передавал (смеётся) в режиме реального времени! Я могу помочь им именно в тактической области.

К примеру, он дал мне список из 16 игроков, с которыми ему не нравится играть, и я придумал 16 тактических приёмов, чтобы он мог с ними справляться (смеётся). Даниил очень силён тактически и очень точно чувствует, что нужно делать, но, как и все остальные, он иногда совершает ошибки. Из-за эмоций, из-за нетерпеливости… Поэтому я стараюсь объяснить ему, и, думаю, ему это нравится», — цитирует Жиля Le Figaro.