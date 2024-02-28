Блинкова победила чемпионку ТБШ в Сан-Диего! И вышла на топовую украинку

Утром 28 февраля мск на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) завершился любопытный матч первого круга, в котором россиянка Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, сражалась с бывшей первой ракеткой мира, чемпионкой Australian Open — 2018 Каролиной Возняцки, летом 2023 года вернувшейся в теннис после трёх с половиной лет перерыва. Блинкова попала в турнирную сетку на общих основаниях, ну а Возняцки получила уайлд-кард.

Перед матчем с датчанкой у россиянки было три поражения в последних четырёх матчах. Но ещё свежа в памяти победа Анны над чемпионкой Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной во втором круге Australian Open с сумасшедшим тай-брейком в решающем сете — 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Сегодня Блинкова также продемонстрировала настоящую волю к победе, пусть и не в столь драматичной манере.

В первом сете казалось, что всё идёт к лёгкой победе Возняцки. Датчанка уверенно выиграла первые пять геймов из шести, сделав два брейка. Подавая на партию, Каролина столкнулась с проблемами, но отыграла двойной брейк-пойнт и использовала второй сетбол — 6:1 за 34 минуты.

Однако Блинковой удалось перевернуть ход так неудачно начавшегося матча! Она и вторую партию начала с того, что отдала свой гейм. Но в четвёртом гейме вернула брейк — 2:2. Вскоре у Возняцки перестала идти подача, и это в конце концов сказалось. Россиянка сделала второй брейк, при 5:4 не смогла подать на сет, отдав гейм с 30:0, но в 10-м гейме реализовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 53 минуты.

Анна Блинкова в матче с Каролиной Возняцки на турнире WTA-500 в Сан-Диего в 2024 году Фото: Orlando Ramirez/Getty Images

Ну а в решающей партии Анна, несмотря на проигранный стартовый гейм на своей подаче, взяла полноценный реванш за разгром в первом сете. Каролина не взяла ни одного своего гейма, хотя в двух из них отчаянно сражалась. Но концовка полностью осталась за россиянкой. В последних трёх геймах она в общей сложности проиграла лишь три очка — 1:6, 6:4, 6:1 за 2 часа 1 минуту. Настораживает, правда, количество двойных ошибок от Анны — девять.

Во втором круге Блинкова сыграет с пятой сеяной украинкой Даяной Ястремской, полуфиналисткой Australian Open — 2024. Что касается Возняцки, то констатируем забавный факт: последние два матча она проиграла россиянкам с одинаковым счётом. Во втором круге Australian Open Каролина уступила Марии Тимофеевой — 6:1, 4:6, 1:6.

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А на турнире ATP-500 в Акапулько (Мексика) Роман Сафиуллин, единственный россиянин в сетке, играл со Стефаносом Циципасом (5). За весь матч у Сафиуллина был лишь один брейк-пойнт, в первом сете, да и тот он не использовал. Циципас же, сделав по брейку в каждой из партий, одержал комфортную победу — 6:3, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Турнир в Акапулько завершится 2 марта, а в Сан-Диего — 3 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».