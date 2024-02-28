«Думаю, что вернусь в Дубай ещё много раз». Медведев вдохновлён первой победой в ОАЭ

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев провёл феноменальный Australian Open. Российский теннисист за семь поединков отыграл больше суток, однако впоследствии отказался от защиты титулов в Роттердаме и Дохе и потерял 750 очков, а также третью строчку рейтинга ATP. В тур 28-летний уроженец Москвы вернулся на этой неделе в Дубае и на старте соревнований одолел Александра Шевченко – 6:3, 7:5. После победы над представителем Казахстана Даниил пообщался с прессой.

— Поздравляю с победой, Даниил! Из всех турниров этой категории «пятисотник» в Дубае является одним из Ваших любимых, ведь в прошлом году вы уверенно забрали здесь титул. Хорошее начало турнира и в этом году.

— Я выиграл много титулов на харде, но мне всё ещё не удавалось защитить титул. Я думаю, что турнир, который я выиграю дважды подряд, впоследствии станет моим любимым. Корт в Дубае является довольно быстрым. Я предпочитаю быстрые хардовые корты, чем медленные, я отдам предпочтение именно им, нежели другим. На самом деле, первые два раза я сыграл неудачно здесь, в Дубае, и я даже отправился на турнир в Акапулько. Но там я не чувствовал мяч, и в прошлом году я вновь вернулся в ОАЭ. Мне удалось сыграть потрясающе. Это, вероятно, был один из лучших турниров, который я когда-либо проводил, если рассматривать его с точки зрения моей уверенности в игре. Мне удалось справиться в финале с Андреем Рублёвым со счётом 6:2, 6:2. Такого никогда не случалось со мной раньше. Это был действительно потрясающий турнир. Сейчас я первый сеяный Дубая. Посмотрим, удастся ли мне выиграть турнир в этом году.

— Это ваш шанс впервые в карьере защитить титул.

— Да, конечно. Я определённо хочу сделать это однажды за время своей карьеры. Здесь будет нелегко. Я только вернулся после паузы. Я провёл хороший матч, но не идеальный. Если вы хотите выиграть титулы в какой-то момент, особенно матчи на решающих стадиях турнира, вы должны быть идеальны. Это то, к чему я собираюсь стремиться.

— Как бы вы оценили свой матч против Шевченко, учитывая, что этот поединок был дебютным после Открытого чемпионата Австралии?

— Я думаю, что в целом я провёл неплохой матч. Я даже забыл, что проиграл подачу в первом сете. По моему мнению, это просто был не самый удачный момент с новыми мячами. Во второй партии, после сделанного брейка, Шевченко играл хорошо, подавал также хорошо. Мне удавалось находиться близко по счёту к нему и сделать ответный брейк, когда он подавал на победу в сете. Всегда важно оказывать такое давление, дополнительное давление на своего соперника. В целом, я могу быть доволен этим матчем. Определенно были моменты, когда я мог бы сыграть лучше, но я снова обыграл очень сильного соперника в двух сетах. С нетерпением жду своих следующих встреч и посмотрю, как я буду развиваться.

— Ранее вы уже отмечали, что стали сотрудничать с Жилем Симоном. Вы впервые по-настоящему готовились к матчу вместе с ним. Как это происходило?

— Когда вы приводите кого-то нового в команду, вы говорите ему, что вы привели этого человека в команду, чтобы попытаться совершенствоваться. В теннисе важна энергия, поэтому некоторые игроки, особенно, когда они становятся старше, путешествуют с так называемыми тренерами. Но это не так. Они даже больше похожи на друзей. И это есть нормальная практика, потому что в туре тебе нужен такой человек, которого ты знаешь, кто был бы с тобой рядом для организации процесса. Но это не мой случай с Жилем. Я пригласил его для улучшения в своей игре. Он пытается привнести что-то новое, немного больше тактики в мою игру. Поначалу это будет нелегко, и вопрос заключается в том, когда я к этому привыкну, как скоро это должно мне помочь или не поможет совсем. Однако я думаю, что это будет очень интересно, и я собираюсь улучшить свою игру. Мне нужно время. В матче с Шевченко я был немного напряжён, ведь я выполнил несколько ударов, после которых я задавался вопросом: «Хорошо ли я справился с этим ударом или нет?».

— На своей пресс-конференции Андрей Рублёв заявил, что одной из причин его успешного выступления в Дубае является то, что он наслаждается городом. Вы согласны со своим соотечественником?

— Дубай является прекрасным городом. Здесь можно сделать большое количество вещей. Я чувствую, что Дубай преображается в лучшую сторону. Когда мы играем в теннис, у нас действительно не так много времени, чтобы погулять и насладиться городом. В туре есть несколько турниров, во время которых ты посещаешь один и тот же ресторан на протяжении 1,5 недель, ведь у тебя нет особого выбора. Через пару дней ты можешь сказать себе: «О боже, это действительно нелегко». Я действительно отношусь спокойно к тому, что могу приехать в маленькую деревню или огромный город, как Дубай, Нью-Йорк, и наслаждаться как тем, так и другим. Мне нравится здесь, в Дубае, и, честно говоря, думаю, что вернусь сюда ещё много раз.