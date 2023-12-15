«Моё доверие подорвали». Халеп надеется, что бывший тренер признает вину в деле с допингом

15 декабря теннисный мир повергла в шок сенсационная новость: бывшая первая ракетка мира Симона Халеп заявила, что прекратила сотрудничество с французским тренером Патриком Муратоглу и его командой специалистов. Румынская теннисистка будет пытаться добиться отмены наложенных санкций на фоне допингового скандала уже без какой-либо помощи специалиста. И, похоже, спортсменка обрубила последние нити, которые связывали её со злосчастным наставником.

24 титула, включая две победы на турнирах «Большого шлема». 17-летняя карьера в мире большого спорта. 32-летняя румынская теннисистка Симона Халеп когда-то была грозой в WTA-туре. Несмотря на все достигнутые успехи за эти годы, карьера легендарной румынки на данный момент находится под угрозой. Сейчас она борется за то, чтобы доказать свою невиновность в допинговой саге. За последние несколько месяцев произошла серия событий, и недавно её экс-тренер Патрик Муратоглу взял на себя всю ответственность за произошедшее. Что сказал специалист и как Симона Халеп отреагировала на его позднее признание?

Предыстория допингового скандала и реакция Муратоглу

Напомним, в сентябре 2023 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации 32-летней уроженки Констанцы на четыре года. Румынке были предъявлены обвинения по двум отдельным эпизодам. Первый из них касался неблагоприятного результата допинг‑теста на запрещённое вещество роксадустат на Открытом чемпионате США – 2022. Второе обвинение было связано с отклонениями показателей в биологическом паспорте Симоны.

Халеп всё это время обвинения отрицала.

«ITIA по непонятной мне причине настойчиво стремится доказать мою вину, хотя я никогда даже не думала о приёме запрещённых веществ», – заявляла теннисистка.

После того как ITIA признало Халеп виновной в двух преднамеренных нарушениях антидопинговых правил, она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться отмены этого решения. С самого первого дня Симона пыталась доказать, что не принимала эти вещества намеренно, и теперь внезапно откровение Муратоглу вызвало новую полемику в этом деле. Правда, высказался француз лишь спустя два месяца после скандального вердикта. Не слишком ли поздно он взял на себя ответственность за произошедшее?

«Я чувствую уверенность за будущее Симоны (Халеп) после её обращения в CAS, поскольку это независимый трибунал. Нам удалось установить источник загрязнения. Мы предложили ей принимать коллагеновый порошок. Так получилось, что этот коллаген оказался загрязнённым, но мы никак не могли этого знать.

Я чувствую ответственность за случившееся, потому что это моя команда. По сути, я решил использовать этот коллаген. Мы провели все возможные тесты, чтобы установить, что речь идёт о загрязнении.

Я абсолютно уверен, что независимый трибунал признает, что она никогда не принимала допинг. Она ‒ жертва, и она должна вернуться в суд и как можно скорее получить возможность участвовать в соревнованиях», ‒ приводит слова Муратоглу портал Tennis Up To Date.

Патрик Муратоглу Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Халеп разорвала всяческую связь с экс-тренером

В середине декабря 2023 года Халеп дала интервью, в котором прокомментировала свою четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы. Двукратная чемпионка ТБШ призналась, что прекратила все отношения со своим тренером Патриком Муратоглу и его теннисной академией, поскольку «её доверие было подорвано».

«Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвали. Не знаю, что будет дальше и смогу ли я снова доверять кому-то», — приводит слова Халеп Euronews Romania.

Симона Халеп и Патрик Муратоглу Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Симона также заявила, что сохранение четырёхлетнего срока дисквалификации положит конец её профессиональной карьере.

«Уже прошло больше года, и каждый день я переживаю это очень болезненно. У меня масса эмоций. Я была шокирована, когда получила письмо с положительным результатом теста на допинг. Я знаю, что не сделала ничего плохого. Знаю, что я чиста. Я всегда была против допинга. Четыре года — это очень большой срок в моём возрасте. Если срок дисквалификации не будет сокращён, не знаю, как я справлюсь. Вероятно, это станет концом моей карьеры», — добавила Халеп.

Сам Муратоглу является одним из самых известных теннисных тренеров. В мире этого вида спорта Патрика даже называют настоящим гуру. В последние годы француз, известный по работе с Сереной Уильямс, давал комментарии на ТВ, работал по продвижению своей академии, консультировал некоторых известных игроков, включая Циципаса, Джоковича и Медведева. Однако полноценной тренерской работы у 53-летнего уроженца Нёйи-сюр-Сена не было до апреля 2022 года. Тогда и стало известно, что новой подопечной Муратоглу cтанет именно Симона Халеп. Под руководством специалиста она даже успела выиграть престижный «тысячник» в Торонто, одолев в финале канадского турнира Беатрис Хаддад-Майю.

Многие фанаты румынки были шокированы поздним ноябрьским признанием известного тренера. Теннисная общественность до сих пора уверена в невиновности двукратной победительницы мэйджоров и сейчас шокирована известием о её расставании со специалистом. В адрес Симоны приходят слова поддержки, а вот Муратоглу обвиняют в некомпетентности.

«Симона, несмотря ни на что, я знаю, что ты невиновна! Вперёд, Симо!» — оставил комментарий пользователь с ником Doctor Cip.

«Вау! Правда, его защищает Серена Уильямс. Сейчас способ тренировок Муратоглу не работает. Всем игрокам следует держаться от него подальше. Ему нельзя доверять», — считает фанат Keer.

«Не могут ли они отстранить и Муратоглу за его некомпентетность?» — интересуется пользователь A.Zetterholm-Fans.

«Правда освободит тебя, Симона. Мы не можем уже дождаться возвращения», — уверен болельщик Rita Max.

«Симона невиновна в каких-либо проступках. Патрик напичкал Халеп добавками, а ITIA проигнорировало основные факты, чтобы сохранить своё лицо. Симона будет играть в следующем году. Академия Патрика должна быть более тщательно изучена!» — написал пользователь с ником James Wilson.

«Они наказывают невиновного и невероятного атлета. Я надеюсь, что справедливость скоро восторжествует», — считает фанат Meaza Jimie.

Не остались в стороне от вопиющего допинг-скандала и известные журналисты. Так, внештатный автор New York Times и других авторитетных изданий Бен Ротенберг считает, что Симона приняла правильное решение, расставшись с командой французского специалиста. Ведь на кону стоит битва за продолжение профессиональной карьеры экс первой ракетки мира.

«Халеп по-прежнему предстоит очень тяжёлое сражение по поводу отмены вердиктов не по одному, а по двум четырёхлетним дисквалификациям, которые она получила. Но у её команды юристов потенциально будет больше возможностей, если она больше не будет чувствовать привязанность к Муратоглу, его академии и команде поддержки, которую он ей предоставил», — заявил Ротенберг в соцсетях.

Слушания CAS по делу Халеп состоятся 7-9 февраля 2024 года. Румынские СМИ пишут, что у теннисистки будет новая линия защиты, которая будет опираться на признание Патриком Муратоглу своей вины в том, что с ней произошло. Какими фактами будет апеллировать защита спортсменки и восторжествует ли в итоге справедливость? Узнаем совсем скоро.