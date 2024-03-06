Россиянин в очередной раз признался в своей любви к немецкому гранду и обозначил претендентов на победу в главном еврокубке.

«Бавария» стала для меня особенной». Даниил Медведев и в Америке следит за Лигой чемпионов

Не секрет, что первая ракетка России Даниил Медведев является эмоциональным футбольным болельщиком. 28-летний теннисист не только смотрит, как в мяч играют ногами, но и собирает статистику. Кроме этого, спортсмен также играет в FIFA.

Недавно экс-лидер рейтинга ATP даже прокомментировал идею создания российского аналога всемирно известного футбольного симулятора.

«Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех. Я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать», — приводит слова Медведева ТАСС.

Отметим, что в минувшем ноябре Даниил стал совладельцем и инвестором киберспортивной команды M80. Медведев будет консультировать организацию по вопросам киберспорта и интегрировать свои знания в работе со спортивной психологией.

«Как заядлому геймеру, присоединение к M80 дает мне возможность включить свой опыт. Как и теннис, киберспорт требует умственной устойчивости и преданности делу. Марко и его команда создали один из самых захватывающих брендов в мире киберспорта, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в рост компании», — сказал Медведев.

Любимый футбольный клуб

Даниил является страстным поклонником мюнхенской «Баварии», причём любовь к ней зародилась ещё в школьные годы. Медведев не пропускал ни одной трансляции, смотря даже видео с тренировочных занятий клуба. В новом интервью Eurosport четвёртая ракетка мира в одиночном разряде рассказал о любви к мюнхенцам.

«Я по-настоящему полюбил футбол и «Баварию», когда мне было, может быть, лет 12. Именно тогда всё и началось. Но я начал симпатизировать этой команде ещё раньше. В то время они были очень хороши. Помню, как говорил родителям, что играет «Бавария» и мы должны посмотреть матч. Но в 12 лет я по-настоящему увлёкся футболом и сказал себе: «Теперь мне нужна команда».

Прежде в детстве я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов — а когда играли, то часто терпели поражения. Поэтому мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать. Тогда я вспомнил, что мне очень нравилась «Бавария», и решил, что это моя команда. Именно так я её выбрал. С тех пор «Бавария» стала для меня особенной», — приводит слова Медведева Eurosport.

Философия «красной машины» невероятно близка отечественному игроку: гимн команды, по его мнению, отражает чемпионский дух. Такой же, какой есть у самого Даниила. А в ноябре 2020 года боссы немецкого гранда даже отпечатали на фирменной футболке фамилию Медведева и отправили ему в качестве подарка.

За кого из футболистов болеет Медведев?

Конечно, фавориты россиянина носят цвета немецкого клуба: это и Йозуа Киммих, и Томас Мюллер, и Серж Гнабри, празднование которого Медведев пообещал когда-нибудь исполнить после яркой победы на корте.

Лучшим же футболистом мира Медведев считает Роберта Левандовского. В 2021 году теннисист даже сокрушался по поводу того, что «Золотой мяч» достался не ему, а Лионелю Месси. Россиянин и немец находятся в дружеских отношениях. В июне 2023 года Даниил и Роберт побывали на седьмом этапе «Формулы-1» – Гран-при Испании, который проходил в Барселоне. Знаменитых спортсменов заметили в боксе «Феррари».

Даниил Медведев и Роберт Левандовски Фото: из личного архива Роберта Левандовски

Сейчас Левандовски выступает за «Барселону», а главной ударной силой «Баварии» является 30-летний Гарри Кейн. Медведев, как один из главных болельщиков мюнхенцев, не мог не высказаться о новом лидере своего любимого коллектива.

«Гарри Кейн — потрясающий. На мой взгляд, он прекрасно играет. Я наблюдал за ним в «Тоттенхэме». Этот парень — машина. То, как он контролирует игру, довольно удивительно для человека его комплекции. Это не совсем характерно для футбола. Плеймейкеры — обычно ребята поменьше, они шустрые. Гарри же — очень большой игрок», — признался Медведев в интервью Eurosport.

Добавим, что именно Кейн помог команде Томаса Тухеля пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов нынешнего сезона. В ответном поединке 1/8 финала турнира против «Лацио» (3:0) англичанин оформил дубль и даже спас специалиста от увольнения. Таким образом, мюнхенцы продолжают борьбу в ЛЧ.

Кто же выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024 по мнению Медведева?

Напомним, что в прошлом сезоне победу в главном футбольном еврокубке впервые одержал «Манчестер Сити», в финале сломивший сопротивление «Интера» с минимальным счётом 1:0. Самым титулованным клубом в истории ЛЧ является мадридский «Реал», имеющий 14 трофеев. Даниил Медведев решил выделить фаворитов Лиги чемпионов текущего сезона, упомянув такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Сити».

«В Лиге чемпионов есть две команды, которые выступают на очень высоком уровне. Это «Реал» и «Манчестер Сити». Но, я думаю, что этот турнир может выиграть любой из оставшихся участников. В прошлом году «Интер» был близок к победе, хотя не считался фаворитом. Сейчас эта команда уже входит в число претендентов на титул. Я буду просто смотреть и наслаждаться матчами», — цитирует Медведева Eurosport.

На этой неделе первая ракетка России стартует на престижном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. 28-летний уроженец Москвы попал в верхнюю половину турнирной сетки. Таким образом, Даниил оказался в одной половине с Джоковичем.

Супертурнир в Калифорнии пройдёт с 6 по 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».