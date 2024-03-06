Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев о Баварии, Гарри Кейне, фаворитах Лиги чемпионов

«Бавария» стала для меня особенной». Даниил Медведев и в Америке следит за Лигой чемпионов
Кирилл Плышевский
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянин в очередной раз признался в своей любви к немецкому гранду и обозначил претендентов на победу в главном еврокубке.

Не секрет, что первая ракетка России Даниил Медведев является эмоциональным футбольным болельщиком. 28-летний теннисист не только смотрит, как в мяч играют ногами, но и собирает статистику. Кроме этого, спортсмен также играет в FIFA.

Недавно экс-лидер рейтинга ATP даже прокомментировал идею создания российского аналога всемирно известного футбольного симулятора.

«Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех. Я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать», — приводит слова Медведева ТАСС.

Отметим, что в минувшем ноябре Даниил стал совладельцем и инвестором киберспортивной команды M80. Медведев будет консультировать организацию по вопросам киберспорта и интегрировать свои знания в работе со спортивной психологией.

«Как заядлому геймеру, присоединение к M80 дает мне возможность включить свой опыт. Как и теннис, киберспорт требует умственной устойчивости и преданности делу. Марко и его команда создали один из самых захватывающих брендов в мире киберспорта, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в рост компании», — сказал Медведев.

Материалы по теме
За какие футбольные команды болеют звёзды тенниса
Истории
За какие футбольные команды болеют звёзды тенниса

Любимый футбольный клуб

Даниил является страстным поклонником мюнхенской «Баварии», причём любовь к ней зародилась ещё в школьные годы. Медведев не пропускал ни одной трансляции, смотря даже видео с тренировочных занятий клуба. В новом интервью Eurosport четвёртая ракетка мира в одиночном разряде рассказал о любви к мюнхенцам.

«Я по-настоящему полюбил футбол и «Баварию», когда мне было, может быть, лет 12. Именно тогда всё и началось. Но я начал симпатизировать этой команде ещё раньше. В то время они были очень хороши. Помню, как говорил родителям, что играет «Бавария» и мы должны посмотреть матч. Но в 12 лет я по-настоящему увлёкся футболом и сказал себе: «Теперь мне нужна команда».

Прежде в детстве я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов — а когда играли, то часто терпели поражения. Поэтому мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать. Тогда я вспомнил, что мне очень нравилась «Бавария», и решил, что это моя команда. Именно так я её выбрал. С тех пор «Бавария» стала для меня особенной», — приводит слова Медведева Eurosport.

Материалы по теме
Дружит с Дзюбой, болеет за «Баварию». Тайная страсть лучшего теннисиста России Медведева
Истории
Дружит с Дзюбой, болеет за «Баварию». Тайная страсть лучшего теннисиста России Медведева

Философия «красной машины» невероятно близка отечественному игроку: гимн команды, по его мнению, отражает чемпионский дух. Такой же, какой есть у самого Даниила. А в ноябре 2020 года боссы немецкого гранда даже отпечатали на фирменной футболке фамилию Медведева и отправили ему в качестве подарка.

За кого из футболистов болеет Медведев?

Конечно, фавориты россиянина носят цвета немецкого клуба: это и Йозуа Киммих, и Томас Мюллер, и Серж Гнабри, празднование которого Медведев пообещал когда-нибудь исполнить после яркой победы на корте.

Лучшим же футболистом мира Медведев считает Роберта Левандовского. В 2021 году теннисист даже сокрушался по поводу того, что «Золотой мяч» достался не ему, а Лионелю Месси. Россиянин и немец находятся в дружеских отношениях. В июне 2023 года Даниил и Роберт побывали на седьмом этапе «Формулы-1» – Гран-при Испании, который проходил в Барселоне. Знаменитых спортсменов заметили в боксе «Феррари».

Даниил Медведев и Роберт Левандовски

Даниил Медведев и Роберт Левандовски

Фото: из личного архива Роберта Левандовски

Сейчас Левандовски выступает за «Барселону», а главной ударной силой «Баварии» является 30-летний Гарри Кейн. Медведев, как один из главных болельщиков мюнхенцев, не мог не высказаться о новом лидере своего любимого коллектива.

«Гарри Кейн — потрясающий. На мой взгляд, он прекрасно играет. Я наблюдал за ним в «Тоттенхэме». Этот парень — машина. То, как он контролирует игру, довольно удивительно для человека его комплекции. Это не совсем характерно для футбола. Плеймейкеры — обычно ребята поменьше, они шустрые. Гарри же — очень большой игрок», — признался Медведев в интервью Eurosport.

Добавим, что именно Кейн помог команде Томаса Тухеля пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов нынешнего сезона. В ответном поединке 1/8 финала турнира против «Лацио» (3:0) англичанин оформил дубль и даже спас специалиста от увольнения. Таким образом, мюнхенцы продолжают борьбу в ЛЧ.

Материалы по теме
Кейн разорвал в Лиге чемпионов. И спас Тухеля от увольнения из «Баварии»
Кейн разорвал в Лиге чемпионов. И спас Тухеля от увольнения из «Баварии»

Кто же выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024 по мнению Медведева?

Напомним, что в прошлом сезоне победу в главном футбольном еврокубке впервые одержал «Манчестер Сити», в финале сломивший сопротивление «Интера» с минимальным счётом 1:0. Самым титулованным клубом в истории ЛЧ является мадридский «Реал», имеющий 14 трофеев. Даниил Медведев решил выделить фаворитов Лиги чемпионов текущего сезона, упомянув такие клубы, как «Реал» и «Манчестер Сити».

«В Лиге чемпионов есть две команды, которые выступают на очень высоком уровне. Это «Реал» и «Манчестер Сити». Но, я думаю, что этот турнир может выиграть любой из оставшихся участников. В прошлом году «Интер» был близок к победе, хотя не считался фаворитом. Сейчас эта команда уже входит в число претендентов на титул. Я буду просто смотреть и наслаждаться матчами», — цитирует Медведева Eurosport.

Материалы по теме
«Лучшее поражение в истории «Интера». Не все в Европе в восторге от триумфа «Сити»
«Лучшее поражение в истории «Интера». Не все в Европе в восторге от триумфа «Сити»

На этой неделе первая ракетка России стартует на престижном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. 28-летний уроженец Москвы попал в верхнюю половину турнирной сетки. Таким образом, Даниил оказался в одной половине с Джоковичем.

Индиан-Уэллс-2024. Сетка. Мужчины

Супертурнир в Калифорнии пройдёт с 6 по 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android