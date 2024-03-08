Алькарас не выигрывает титулов уже семь месяцев. Что происходит со второй ракеткой мира?

Карлос Алькарас приехал в Индиан-Уэллс в статусе действующего победителя пятого турнира «Большого шлема», как называют этот шикарный «Мастерс». Однако уровень игры испанца в последние полгода оставляет желать лучшего, как и его результаты – трудно представить, но после победы на Уимблдоне-2023 один из главных талантов нового поколения тенниса не выиграл ни одного турнира. Это его самый длинный период без титула уровня ATP Tour с тех пор, как он начал свой выдающийся подъём в 2021 году. Разбираемся в причинах стагнации одного из самых одарённых игроков.

Карлосу не удаётся сохранять концентрацию на протяжении всего матча

Помните ту завораживающую ауру вокруг Карлоса и его победы на Уимблдоне? После того как он сокрушил Новака Джоковича на любимом покрытии серба, да ещё и на Центральном корте королевского турнира, возникло ощущение, что молодой игрок вырвал чемпионский факел из рук неувядающего ветерана-гегемона. Практически не оставалось сомнений в начале полноценной эры доминирования Алькараса, поборовшего комплекс неуверенности по отношению к Новаку после обидных поражений от него в Цинциннати и Париже.

Однако продолжения не последовало. Показатель 24-11 по победам и поражениям после Уимблдона сложно назвать неудачным, но отсутствие титулов говорит само за себя – не всё идёт так, как задумал Карлос. В то же время испанца наверняка тревожит существенный прогресс его главного конкурента по поколению Next-Next Янника Синнера. В конце прошлого года 22-летний итальянец набрал феноменальные обороты и не проигрывает с тех пор, как в ноябре уступил в финале Итогового турнира – 2023 Джоковичу. Новый сезон Янник начал с выигрыша своего первого «Шлема» (Australian Open), а затем взял и представительный «пятисотник» в Роттердаме.

Синнер обходит кризисного Алькараса Фото: VCG/Getty Images

«Мне так много следует улучшить на площадке и за её пределами, особенно подтянуть концентрацию в ключевые моменты матчей», – посетовал Алькарас в начале этого года. Карлос признался, что наблюдает за Джоковичем во время их совместных тренировок – особенно как Новак фокусируется на мяче, как готовится к приёму, изучает его язык тела. Всё говорит о том, что испанец по-прежнему находится в поиске собственной лучшей версии как в физическом, так и в техническом и психологическом аспектах.

Отчасти это подтвердил знаменитый Андре Агасси. «Мне нравится игра Алькараса в движении, когда он в полёте, динамика и его умение использовать геометрию, скорость, которую он придает мячу. Но меня иногда беспокоит его игра в статике – когда Карлосу не надо двигаться, он не знает, куда направлять энергию, слишком рано встаёт, у него нет убедительности в ударах. Все великие игроки в какой-то момент опираются на определённую платформу, от которой они строят игру, особенно в ключевые моменты. У меня есть сомнения, что Алькарас полностью разобрался, на что он будет полагаться, чтобы стабильно давить на соперников и максимально повысить шансы на успех. Это обязательно к нему придёт – надеюсь, как можно скорее», – отметил олимпийский чемпион Атланты-1996 и обладатель «Карьерного шлема».

В матче со Зверевым в Мельбурне допустил 45 невынужденных ошибок

Ответственность за 6 из 11 поражений Алькараса с июля прошлого года несут представители топ-6 — Джокович, Синнер, Даниил Медведев и Александр Зверев. Всех этих игроков Карлос бил в прошлом году, так что же изменилось сейчас в сравнении с тем Алькарасом, который выиграл 11 турниров за 17 месяцев в 2022 и 2023 годах? «Он вторая ракетка мира, нельзя требовать от 20-летнего игрока постоянных побед, – считает бывший третий номер мирового рейтинга Давид Феррер. – Последние полтора года Карлос играл на высочайшем уровне, выиграл два «Шлема», два «Мастерса». И давление постепенно растёт: в первое время оно не такое сильное, потому что ты только начинаешь. Сейчас у Карлоса переходный год, и вполне логично, что давления будет больше, потому что ему нужно поддерживать уровень. Такие периоды были у всех легенд тенниса, так что это нормально».

Алькарас по-прежнему радует зрителей выдающимися ударами, но в последнее время они превратились лишь в эпизодические перформансы, словно Карлос участвует в каком-то конкурсе, а не бьётся за звание первой ракетки мира. Его игре на самом деле не хватает концепции – много ненужного риска, отчаянных ходов, неуместных укороченных и игры на публику. Это чувствуют не только зрители, но и соперники, которые всё лучше приспосабливаются к силовому стилю игры чемпиона. Потеря контроля ведёт к частым провалам, когда испанец может выпасть из матча даже не на пару геймов, а сетов. В Мельбурне нечто похожее мы видели в четвертьфинальном поединке против Зверева – в отсутствие плана «Б» Карлос облегчал сопернику задачу стрельбой в сетку и по аутам, допустив 45 невынужденных ошибок.

Стиль игры Алькараса стал более защитным и осторожным Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Просадку Алькараса в качестве исполнения ударов констатируют ведущие аналитические теннисные компании TennisViz и Tennis Data Innovations – эти центры с высокой точностью собирают данные об отслеживании мяча и передвижениях игроков. Цифры Карлоса за последние месяцы не критические, но достаточные, чтобы регулярно становиться более уязвимым. Особенно это касается матчей с лучшими из лучших, когда всего пара неудачных действий может привести к проигрышу.

У Тома Корри, бывшего тренера, который является руководителем отдела тенниса Viz и посвятил изучению Алькараса много времени, есть теория на этот счёт. «Карлос настолько одарён, что из огромного перечня нестандартных вариантов решения задачи никак не может выбрать оптимальный. У него выдающаяся техника, но очень часто эмоции и полное погружение в игру берут верх, и он перестаёт мыслить тактически. Поэтому Алькарас часто выпадает из игры и показывает плохой уровень. Из-за этого после каждой просадки ему сложнее вернуться в матч, чем конкурентам», – подчеркнул специалист в интервью The Athletic.

Хуже всего, что такие провалы в игре Карлоса случаются не только против топов, но и игроков ниже классом. Осенью испанец проиграл в Париже безупречно подававшему Роману Сафиуллину, а также Григору Димитрову на «Мастерсе» в Шанхае. Казалось, прежний Алькарас вернётся на серии грунтовых турниров в Южной Америке – и снова не срослось. В Буэнос-Айресе его перестрелял Николас Харри, а в Рио испанец в самом начале матча с Тьяго Монтейро подвернул лодыжку. «Я постоянно искал способ найти свой теннис, но у меня ничего не получалось. Я защищался весь матч, тем самым не давая себе возможностей играть так агрессивно, как мне хотелось бы», – обозначил одну из главных проблем в своей игре Алькарас после поражения от Димитрова.

Алькарас сдал по всем показателям, просел даже его фирменный форхенд

Карлос стал больше защищаться, чем атаковать – это подтверждают и цифры Tennis Data Innovations. Средний показатель остроатакующих агрессивных ударов в туре составляет 25%, что соответствует метрике топового Алькараса, но после Уимблдона он снизился до 22%. Возможно, это не выглядит очень критично, но выигрывать очки в защите гораздо труднее, плюс выше вероятность получить травму. В поединке против Томми Пола в августе прошлого года на турнире в Канаде испанец атаковал всего 19% матча, а с Димитровым — 20%.

Заметно просели и другие показатели Карлоса, в том числе и его выдающаяся подача. В прошлом году по шкале TennisViz от одного до 10 он подавал на 7,6 балла (на балл выше среднего показателя по туру), а после Уимблдона – лишь на семёрку, что соответствует 13-му показателю в мире. Его смертоносный форхенд, заставляющий соперников содрогаться, резко упал с 8,8 до 8,1 (15-е место). Похожая история и с бэкхендом – этот удар сполз с 8,0 до 7,6 (15-е место).

Часто желание выжать максимум оборачивается для Карлоса травмами Фото: Daniel Castelo Branco/Getty Images

Всё это не стало бы такой большой проблемой, продолжай Алькарас очаровывать болельщиков своей фирменной контратакующей игрой. Очки, набранные в такой манере, Tennis Data Innovations относит к категории «Украденный счёт». Если в прошлом году Карлос из такой позиции выигрывал в среднем 37% очков, то теперь – лишь 30%. Добавьте к этому некачественное исполнение самых простых ударов, и фанатам испанца станет совсем грустно.

Остаётся надеяться, что, как утверждает Феррер, Карлос на самом деле сейчас переживает переходный период. Вот только пока совершенно непонятно, когда он вернётся на прежний уровень игры.