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Чем занимаются теннисисты после окончания карьеры: парфюмер Габриэла Сабатини, юрист Марио Анчич

Побеждал Федерера, а потом стал королём Уолл-стрит. В чём преуспевают игроки после тенниса
Михаил Георгиев
Чем занимаются теннисисты после окончания карьеры
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Чемпионка US Open — 1990 Габриэла Сабатини стала известным парфюмером, а Марио Анчич — юристом.

Продолжительные теннисные карьеры таких гегемонов, как Новак Джокович, Серена Уильямс или Роджер Федерер – скорее исключение, чем правило. В среднем теннисисты находятся в игре около 8,5 года, но для многих всё заканчивается из-за травм и отсутствия финансирования гораздо раньше. План Б имеют единицы, поэтому для большинства единственной дорогой остаются спарринги, пока будет позволять здоровье. Реализоваться за пределами корта бывшим теннисистам в совершенно отличных от спорта сферах жизни – настоящий подвиг. Но, как известно, талантливый человек талантлив во всём.

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Марио Анчич (Хорватия)

«Я не раз слышал от других игроков о том, что спортсменам приходится умирать дважды, – рассказал хорват Марио Анчич Tennis.com. – В 26 лет мне пришлось сказать «прощай» жизни с тренировками по восемь часов в день из-за проблем с сердцем, щитовидной железой, а потом ещё и мононуклеозом. Целых три года я пытался вернуться, но в какой-то момент пришлось честно сказать себе, что нужен другой путь». Анчич считался одним из главных талантов тенниса 2000-х: он обыгрывал Роджера Федерера на Уимблдоне в 2002-м, добирался до полуфинала Уимблдона-2004, брал бронзу Олимпиады в том же году и становился победителем Кубка Дэвиса — 2006 в составе национальной команды Хорватии, выиграв решающий матч.

Иногда Анчич работает экспертом на теннисных трансляциях

Иногда Анчич работает экспертом на теннисных трансляциях

Фото: twitter.com/MirnaZidaric

Марио удалось найти себя в другой сфере. В 2009-м он получил диплом юриста в Сплите, прошёл стажировку в Гарвардской школе права и поступил на юридический факультет Колумбийского университета. В мае 2015 года он получил степень доктора юридических наук и вот уже почти 10 лет живёт и работает в Нью-Йорке. «Пару лет я проработал в инвестиционно-банковской сфере на Уолл-стрит. Затем перешёл в фонд прямых инвестиций, где сейчас являюсь вице-президентом. Мы инвестируем и покупаем компании по всему миру, стремясь повысить их ценность», – полностью доволен нынешней жизнью Анчич.

Парадорн Сричапхан (Таиланд)

В начале нулевых таец произвёл фурор, первым из азиатских теннисистов войдя в десятку лучших игроков планеты. Впервые он громко заявил о себе, обыграв во втором раунде Уимблдона-2002 Андре Агасси, а год спустя расправился на королевских кортах с Рафаэлем Надалем. К сожалению, многочисленные травмы не позволили Парадорну закрепиться в числе лучших, а окончательно его теннисную карьеру «похоронила» авария на мотоцикле в 2010-м, в ходе которой он получил переломы обеих рук и травму колена.

Парадорн был женат на Мисс Вселенная — 2005 Наталье Глебовой, представлявшей на конкурсе Канаду

Парадорн был женат на Мисс Вселенная — 2005 Наталье Глебовой, представлявшей на конкурсе Канаду

Фото: Getty Images

Сричапхан начал искать своё высшее предназначение, ещё будучи теннисным профессионалом – в 2005 году он на месяц стал буддийским монахом, побрил голову и взял себе имя Махавиро. После тенниса таец основал теннисные академии в Таиланде и Вьетнаме, а также открыл сеть итальянских ресторанов в Бангкоке. Также Парадорн осуществил давнюю мечту и снялся в кино – бывший теннисист исполнил одну из главных ролей в боевике «Воины джунглей».

Также Сричапхан пробовал себя в политике (проиграл выборы в парламент Бангкока) и занимался продвижением продуктов для укрепления мужского здоровья. В 2011 году он открыл компанию «Магия тайских трав от Парадорна» и продавал на азиатском рынке средство для улучшения потенции. Продукт представляет собой добавку, содержащую женьшень, устрицы и чёрный галангал, напоминающий имбирь. Парадорн заявлял, что сам использует это средство.

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Габриэла Сабатини (Аргентина)

Аргентинка Габриэла Сабатини сверкнула очень рано, выиграв в 13 лет престижный юниорский турнир Orange Bowl. Уже два года спустя Габи добралась до взрослого полуфинала «Ролан Гаррос — 1985», где уступила будущей победительнице турнира 30-летней Крис Эверт. Высшей точкой карьеры Сабатини стал US Open — 1990, на котором она выиграла свой единственный мэйджор в карьере. К несчастью для южноамериканки, она играла в период расцвета Штеффи Граф, а затем и Моники Селеш, и, не смирившись с ролью второго номера, завершила карьеру в 26 лет.

Габриэла Сабатини рекламирует свои духи

Габриэла Сабатини рекламирует свои духи

Фото: Из личного архива Габриэлы Сабатини

Сабатини не жалеет о столь раннем завершении карьеры. За два года до прощания с теннисом Габриэла основала именной бренд духов, который сегодня пользуется огромным спросом во всём мире. Торговая марка, носящая имя спортсменки, помимо парфюмерии, выпускает постельное бельё – этот бизнес позволил ей аккумулировать состояние в $ 8 млн.

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Алекс О'Брайен (США)

В 1990-х Алекс О'Брайен зарекомендовал себя крепким игроком – он входил в топ-30 в одиночном разряде, побеждая таких монстров, как Андре Агасси, Борис Беккер и Матс Виландер. И всё же главные достижения в теннисной карьере Алекса случились в парном разряде – в 1999 году он в дуэте с канадцем Себастьеном Ларо выиграл US Open и стал первой ракеткой мира.

Алекс О'Брайен и Себастьен Ларо с трофеем US Open — 1999

Алекс О'Брайен и Себастьен Ларо с трофеем US Open — 1999

Фото: Jon Buckle/EMPICS via Getty Images

Заработав за теннисную карьеру $ 3,5 млн призовых, О'Брайен обратился к банковскому делу – в этом ему помог диплом Стэнфордского университета, славящегося выпуском лучших учёных, инженеров и экономистов мира. В 2000 году он стал работать в одном из банков и через 10 лет занял пост его президента и мажоритарного акционера. Сегодня Алекс также имеет деловые интересы в сфере животноводства, нефти, газа и долговых обязательств. О теннисе успешный финансист тоже не забывает – ещё в 2007 году он основал фонд развития детского тенниса в Техасе.

Джейми Бэйкер (Великобритания)

Джейми Бэйкер начинал вместе с лучшим другом Энди Марреем в родном Глазго, но парень не обладал выдающимся талантом и противопоставлял соперникам лишь сумасшедшую самоотдачу. Джейми было 22 года, когда он играл на челленджере в Мексике и обнаружил непонятную сыпь на лодыжке. На следующий день он во время разминки опёрся на колено и чуть не упал в обморок, когда примерно через 10 секунд на месте контакта образовалась опухоль размером с мяч для гольфа. По возвращении домой Бэйкер лёг в клинику на обследование и узнал, что болен идиопатической тромбоцитопенической пурпурой (ИТП). Считается, что заболевание вызвано вирусом, который заставляет иммунную систему организма включаться, атакуя тромбоциты, необходимые для свёртывания крови. Из-за болезни, встречающейся у 33 человек на миллион, он больше не мог нормально играть и через пару лет завершил карьеру.

Джейми Бэйкер на Уимблдоне в 2012 году

Джейми Бэйкер на Уимблдоне в 2012 году

Фото: Clive Rose/Getty Images

Джейми выучился на экономиста и сегодня работает в компании, специализирующейся на финансовом обслуживании отелей в Лондоне. Также он является их специалистом по личному развитию, вдохновляющим наставником, раскрывающим лучшие качества сотрудников. «Я всегда знал, что не пропаду и сумею за себя постоять. Помню, в самом начале карьеры я играл с Давидом Налбандяном, и на разминке он у сетки попытался пробить мячом мне прямо в лицо. Наверное, хотел запугать. И тогда я вытащил мяч из кармана и зарядил ему в пах!» – признался Бэйкер.

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