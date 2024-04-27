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Арина Соболенко — о потере сета в матче с Линетт: люблю я эти горки эмоциональные

Арина Соболенко — о потере сета в матче с Линетт: люблю я эти горки эмоциональные
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о потере концентрации в матче с полькой Магдой Линетт на старте турнира в Мадриде (Испания). Это произошло во втором сете, который Арина отдала сопернице со счётом 3:6. Сам матч Соболенко выиграла со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 13:45 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Люблю приключения, люблю эти горки эмоциональные. Но, если серьёзно, наверное, на подаче в одном гейме не справилась с эмоциями, она меня немножко поддавила, а я ушла в негатив и довела матч до третьего сета. Конечно, рада, что в третьем немного смогла себя взять в руки и отвоевать эту победу.

Мне кажется, что, когда я на себе фокусируюсь, когда играю в свой теннис и себе доверяю, я просто уверена в своих силах и мне неважно, с каким игроком бороться. Неважно, в какой форме он будет, я знаю, что смогу переломить и забрать эту уверенность у игрока», — сказала Соболенко в эфире «Больше!»

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