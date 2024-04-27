Арина Соболенко — о потере сета в матче с Линетт: люблю я эти горки эмоциональные

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о потере концентрации в матче с полькой Магдой Линетт на старте турнира в Мадриде (Испания). Это произошло во втором сете, который Арина отдала сопернице со счётом 3:6. Сам матч Соболенко выиграла со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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«Люблю приключения, люблю эти горки эмоциональные. Но, если серьёзно, наверное, на подаче в одном гейме не справилась с эмоциями, она меня немножко поддавила, а я ушла в негатив и довела матч до третьего сета. Конечно, рада, что в третьем немного смогла себя взять в руки и отвоевать эту победу.
Мне кажется, что, когда я на себе фокусируюсь, когда играю в свой теннис и себе доверяю, я просто уверена в своих силах и мне неважно, с каким игроком бороться. Неважно, в какой форме он будет, я знаю, что смогу переломить и забрать эту уверенность у игрока», — сказала Соболенко в эфире «Больше!»
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