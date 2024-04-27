Свёнтек разгромила Кырстю и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала полька разгромила румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.
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За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Кырсти ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем раунде Свёнтек сразится с победительницей противостояния Виктория Азаренко (Беларусь) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.
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