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Свёнтек разгромила Кырстю и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Свёнтек разгромила Кырстю и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала полька разгромила румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Кырсти ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем раунде Свёнтек сразится с победительницей противостояния Виктория Азаренко (Беларусь) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.

Сетка турнира WTA-1000 в Мадриде
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