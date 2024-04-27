Остапенко уверенно обыграла Карле и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала Остапенко уверенно переиграла представительницу Аргентины Марию Карле со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

За это время Остапенко выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Карле один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных (44%).

В следующем раунде Остапенко сыграет с победительницей противостояния Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.