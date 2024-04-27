Остапенко уверенно обыграла Карле и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде
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10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала Остапенко уверенно переиграла представительницу Аргентины Марию Карле со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 15:25 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Мария Карле
М. Карле
За это время Остапенко выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Карле один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных (44%).
В следующем раунде Остапенко сыграет с победительницей противостояния Лейла Фернандес (Канада) — Онс Жабер (Тунис).
Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.
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