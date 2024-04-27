Медведев — Арнальди: россиянин сравнял счёт по сетам в матче второго круга в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, проходит матч второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 36-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди. Россиянин сравнял счёт по сетам во второй партии. Текущий счёт — 2:6, 6:4.

Вскоре стартует третья, решающая партия матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Маттео Арнальди за выход в третий круг турнира в Мадриде.

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Маттео Арнальди, в свою очередь, завершил выступление на турнире в 2023 году в третьем круге.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.