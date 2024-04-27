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Мирра Андреева призналась, что теперь у неё есть рамка с распечатанным комментарием Маррея

Мирра Андреева призналась, что теперь у неё есть рамка с распечатанным комментарием Маррея
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43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что у неё теперь есть распечатанный пост Энди Маррея.

Напомним, после победы Андреевой над Парри на Australian Open — 2024 (1:6, 6:1, 7:6 (10:5)) трёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» в социальной сети Х (ранее Twitter) назвал россиянку победительницей и отметил её психологическую устойчивость.

«Помните, я сказала, что помещу его комментарий в рамку? Теперь у меня действительно есть рамка с его комментарием внутри!»

Это был подарок от моей подруги, и я всегда ношу его в своей сумке. Так что я не шутила. Я действительно это сделала!» — приводит слова Андреевой Tennis.com.

Напомним, во время прошлогоднего турнира в Мадриде Мирра призналась в симпатии к Энди, назвав его красивым, на что экс первая ракетка мира в шутку ответил: «Представьте, чего она добьётся, когда поправит зрение».

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