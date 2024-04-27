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Синнер прокомментировал победу над соотечественником Сонего

Синнер прокомментировал победу над соотечественником Сонего
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) над соотечественником Лоренцо Сонего (52-й в рейтинге ATP).

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 13:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

«Я очень хорошо знаю Лоренцо. У нас прекрасная дружба за пределами корта. Мы являемся товарищами по Кубку Дэвиса и много тренируемся вместе. Но мы играли в совершенно других условиях, чем те, в которых тренировались. Также встреча с соотечественником отличалась от обычных матчей с ментальной точки зрения. Но я очень доволен тем, как справился с ситуацией. А он явно провёл не свой лучший матч, хотя я желаю ему всего наилучшего до конца сезона. На турнире в Мадриде я стараюсь найти хороший темп, много практиковаться, чтобы подойти в лучшей форме к «Ролан Гаррос». Наверное, это цель для всех теннисистов», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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