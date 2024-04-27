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Медведев — Арнальди: россиянин проиграл стартовый сет матча второго круга в Мадриде

Медведев — Арнальди: россиянин проиграл стартовый сет матча второго круга в Мадриде
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Сегодня, 27 апреля, проходит матч второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 36-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди. Россиянин проиграл стартовый сет встречи. Текущий счёт — 2:6.

Вскоре стартует вторая партия матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Маттео Арнальди за выход в третий круг турнира в Мадриде.

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Маттео Арнальди, в свою очередь, завершил выступление на турнире в 2023 году в третьем круге.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		4
6 		2
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Комментарии
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