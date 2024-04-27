Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне нравится быть частью такой влиятельной семьи». Синнер — о сотрудничестве с Gucci

«Мне нравится быть частью такой влиятельной семьи». Синнер — о сотрудничестве с Gucci
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о сотрудничестве с итальянским модным домом Gucci. Напомним, чемпион Australian Open – 2024 стал амбассадором бренда в июле 2022 году, когда занимал 13-е место в рейтинге ATP.

«Я никогда не думал ни о чем подобном, когда был моложе. Просто пытался стать профессиональным игроком. Я никогда не думал, что стану вторым номером в мире, так как родился в обычной семьи в маленьком городке. Я никогда не думал о крупных брендах и до сих пор мало делаю это. Но сейчас мне нравится быть частью такой крупной и влиятельной семьи Gucci, знакомиться с новыми людьми и получать от них разные советы вне спорта, которые заставляют меня расти именно как личность. Подобные привилегии даёт сотрудничество с модными домами», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Материалы по теме
Янник Синнер с разгромной победы над Сонего стартовал на «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android