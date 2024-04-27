Павлюченкова/Потапова обыграли вторых сеяных на старте парного турнира в Мадриде
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала российский дуэт уверенно переиграл американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
27 апреля 2024, суббота. 12:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
А. Павлюченкова А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
Николь Меликар-Мартинес
Эллен Перес
Н. Меликар-Мартинес Э. Перес
За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%). На счету Меликар-Мартинес и Перес ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем раунде Павлюченкова и Потапова сыграют с японкой Мию Като и украинкой Надеждой Киченок.
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