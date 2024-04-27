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Павлюченкова/Потапова обыграли вторых сеяных на старте парного турнира в Мадриде

Павлюченкова/Потапова обыграли вторых сеяных на старте парного турнира в Мадриде
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала российский дуэт уверенно переиграл американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
27 апреля 2024, суббота. 12:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Павлюченкова А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар-Мартинес Э. Перес

За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%). На счету Меликар-Мартинес и Перес ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде Павлюченкова и Потапова сыграют с японкой Мию Като и украинкой Надеждой Киченок.

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