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Андрей Рублёв — о победе на старте Мадрида: успел вовремя закрыть лавочку

Андрей Рублёв — о победе на старте Мадрида: успел вовремя закрыть лавочку
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над аргентинцем Факундо Багнисом (6:1, 6:4) на старте «Мастерса» в Мадриде (Испания). Этим результатом Андрей прервал серию из четырёх поражений.

«Доволен ли собой? Доволен тем, что наконец-то получилось выиграть матч. Посмотрим, что дальше будет.

Конечно, в начале матча я сильно нервничал, потому всегда тяжело играть на высоте. Не понимаешь, как будешь чувствовать себя в первом матче. Из-за этого первый гейм дался тяжело. После того как его выиграл, понял, что у меня нормальные кондиции. В связи с чем получалось уверенно играть.

Стал разговаривать с собой во второй партии? Да, они мне мешают, но я только начал и закончил, успел вовремя закрыть лавочку», — сказал Рублёв в эфире «Больше!»

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