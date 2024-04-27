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Янник Синнер с разгромной победы над Сонего стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Янник Синнер с разгромной победы над Сонего стартовал на «Мастерсе» в Мадриде
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Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно начал борьбу за титул победителя грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:0, 6:3 разгромил 52-ю ракетку мира соотечественника Лоренцо Сонего. Интересно, что перед стартом соревнований итальянец заявил, что ему тяжело играть в Мадриде.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 13:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Встреча Синнера с Сонего продлилась 1 час 10 минут. В её рамках Янник два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лоренцо один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Синнера в Мадриде станет победитель матча Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия, 32). Их матч прерван из-за дождя.

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