Янник Синнер с разгромной победы над Сонего стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно начал борьбу за титул победителя грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:0, 6:3 разгромил 52-ю ракетку мира соотечественника Лоренцо Сонего. Интересно, что перед стартом соревнований итальянец заявил, что ему тяжело играть в Мадриде.

Встреча Синнера с Сонего продлилась 1 час 10 минут. В её рамках Янник два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лоренцо один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Синнера в Мадриде станет победитель матча Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия, 32). Их матч прерван из-за дождя.