Синнер: успех не изменил меня, я не верю в подобные вещи

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о том, изменил ли его успех. Напомним, в этом сезоне Синнер выиграл Australian Open – 2024, турнир серии ATP-500 в Роттердаме и «Мастерс» в Майами.

«Ничего не меняется, по крайней мере, с моей стороны. Успех не изменил меня, я не верю в подобные вещи, потому что то, какой ты человек, гораздо важнее, чем всё остальное. Я всегда стараюсь окружать себя людьми, которые приносят мне что-то положительное. Это самое главное. Хотя, конечно, я мечтаю выиграть как можно больше титулов. Тогда я принёс много жертв, уехав из дома, когда мне было 14 лет. Сейчас я ежедневно работаю, чтобы стать первоклассным игроком. Знаете, когда вы встаете утром с целью потренироваться, вы должны быть очень сосредоточены на этом. Но когда вы заканчиваете, вам нужны правильные люди, которые будут вас окружать, даря добро и положительные эмоции», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).