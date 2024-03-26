«Всего лишь следующий за топ-3». Почему Медведева ставят ниже Синнера и Алькараса?

Споры о величии игроков в мужском теннисе, кажется, не утихнут никогда. Сначала шли разговоры о том, кто легендарнее из «Большой тройки». Теперь в ATP назрел другой вопрос: насколько ещё перспективно поколение Зверева – Медведева – Циципаса и не уступает ли оно уже взлетевшим в топ Синнеру – Алькарасу – Руне?

Значительный удар в этих спорах на себя, сам того не желая, принимает Даниил Медведев. Теннисный мир в последнее время всё чаще говорит, что россиянин в топ-5 уходит на второй план и превзойти опережающую его молодёжь он уже не сможет. Но так ли это?

Мнение со стороны

О не лучшем положении Медведева в туре высказалась экс девятая ракетка мира Андреа Петкович.

«Медведев находится в худшем положении. Он был второй, третьей, четвёртой ракеткой мира бо́льшую часть времени, а это значит, что в туре всегда была звезда больше. Это Новак Джокович, сейчас ещё пришли Янник Синнер и Карлос Алькарас. Да, Даниил по-прежнему большая звезда, люди ходят на его матчи. Но даже если он будет первой ракеткой мира, пока есть Алькарас и Синнер, он всегда будет просто следующим за большими звёздами. Это печально», — сказала Петкович в подкасте Racquet's Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Даниил Медведев Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на слова бывшей теннисистки и поделился мнением об успехах Медведева.

«Медведев уже выиграл «Большой шлем», опытный игрок. Просто есть удобные и неудобные соперники. На сегодняшний день такими для Медведева являются Синнер и Алькарас. Джоковича нельзя назвать неудобным, потому что Новак — реально первая ракетка мира по игре. Он действует на корте более разнообразно, чем кто-либо другой. Получается, что Медведев не проваливается. Даня проигрывает только тем, кто действительно несколько отличается от остальных игроков топ-10. В принципе, у Медведева только три конкурента: Синнер, Алькарас и Джокович», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Мнение Медведева

Сам же Даниил на соперничество с молодёжью смотрит с оптимизмом.

«Для меня это всегда хороший вызов: когда у нас появляются эти молодые ребята, это делает тебя только лучше. Чем больше я буду играть, тем больше молодых ребят придёт и тем больше я буду пытаться адаптировать свою игру, и это то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас.

Я думаю, что в каждом виде спорта, когда ты играешь от обороны, люди хотят видеть удары. Как только Карлос приехал в тур, у него появилось много поклонников, потому что он разбивает мяч. Для меня результат является самым важным. Это важнее, чем, скажем, быть красивым на корте», — цитирует Медведева Eurosport.

Что говорят цифры?

Медведев на сегодняшний день занимает в рейтинге четвёртую строчку, а от топ-3 его отделяют меньше 1000 очков. Опережают россиянина Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович – те, с кем теннисный мир активно сравнивает Даниила. Посмотрим на то, что о соперничестве Медведева с первой тройкой игроков говорит статистика.

Титулы и статистика личных встреч

Количество титулов (из них ТБШ) Счёт личных встреч Результат последней встречи Янник Синнер (22 года) 12 (1) 4–6 в пользу Медведева Финал Australian Open – 2024, победа Синнера (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) Карлос Алькарас (20 лет) 13 (2) 4–2 в пользу Алькараса Финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2024, победа Алькараса (7:6, 6:1) Новак Джокович (36 лет) 98 (24) 10–5 в пользу Джоковича Финал US Open – 2023, победа Джоковича (6:3, 7:6, 6:3)

Что касается статистики личных встреч, то преимущество находится в руках у Медведева только в противостоянии с Синнером. Хотя нужно при этом отметить, что Янник в прошлых четырёх матчах с россиянином уходил с корта победителем. Последним неприятным для Даниила поражением от итальянца стал финал AO-2024.

Сравнивая Медведева с Джоковичем, важно отметить, что серб к своим 28 годам – тому возрасту, в котором сейчас находится россиянин – достиг чуть бо́льших высот. К тому времени Новак выиграл 60 титулов, 10 из которых – трофеи «Больших шлемов». У Даниила же сейчас в арсенале есть 20 побед на турнирах ATP и только один из них – на ТБШ.

И всё же в теннисе есть что-то большее, чем статистика. Медведев, например, уже запомнился своей техникой, стилем игры и особенным подходом к тому, из чего на корте можно черпать силы и энергию. И это Даниилу только 28 – впереди у него есть много активных лет в туре.

Да, цифры и сравнение с нынешним топ-3 могут говорить против Даниила. Да, он уже не станет такой звездой, какой был и будет Джокович. Да, у Синнера и Алькараса есть больше времени и сил для того, чтобы отметиться громкими успехами. Но Медведев в форме. Ещё не один год он будет находиться в топе ATP, сможет достойно противостоять молодым игрокам и завоёвывать крупные трофеи.