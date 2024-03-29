Рыбакина после «баранки» вышла в финал Майами-2024. Зверев сыграет в полуфинале

Елена в матче с Азаренко впервые с 2022 года уступила сет под ноль. За титул американского «тысячника» она может сразиться с Александровой.

Вечером в четверг, 28 марта, в Майами состоялись четвертьфинальные встречи в мужском одиночном разряде и полуфиналы у женщин. Первым запуском в этот игровой день сыграли немец Александр Зверев (пятая ракетка мира) и венгр Фабиан Марожан (57).

Первые два гейма теннисисты провели безупречно, под ноль забрав свои стартовые подачи. Следом, уже в третьей мини-партии на подаче Марожана, началась борьба и перестрелки на задней линии. Фабиан смог отыграть три брейк-пойнта соперника, но стал чуть чаще ошибаться, позволил Звереву с четвёртой попытки всё же забрать этот гейм и повести со счётом 2:1.

Тактически Марожан действовал неплохо – в шестом гейме даже заработал брейк – но с реализацией задуманного у венгра сегодня были проблемы. На своих же ошибках Фабиан отдал первый сет, упустив при счёте 3:5 свою подачу. Стартовая партия завершилась в пользу Зверева за 38 минут.

Александр Зверев Фото: Frey/TPN/Getty Images

В начале второго сета Марожану вновь пришлось отыгрывать брейк-пойнты соперника, и получалось у него это поначалу успешно. Фабиан всё чаще стал укорачивать, и эти удары во второй партии начали срабатывать всё лучше. В четвёртом гейме венгерский теннисист дошёл до брейка, но Зверев спасся благодаря подаче и не отдал преимущество сопернику.

В середине второго сета при смене сторон Александр завёлся и начал жаловаться судье на то, что Фабиан тянет время на своей подаче. Этот спор немца в итоге ни к чему не привёл, хотя и сделать брейк, как в первой партии, Зверев долго не мог.

Дело шло к тай-брейку, и Марожан был близок к тому, чтобы побороться за этот сет, но, увы, не вышло. Встреча за 1 час 37 минут со счётом 6:3, 7:5 осталась за Зверевым, и немец вышел в 17-й полуфинал «Мастерса» в карьере.

Зверев и Марожан встречались впервые. Для Фабиана немецкий теннисист стал четвёртым в этом сезоне соперником из топ-10. Поражение венгр потерпел только от Карлоса Алькараса на турнире в Индиан-Уэллсе. Ещё в двух матчах с игроками из первой десятки – Хольгером Руне и Алексом де Минором – победа осталась за Фабианом.

В Майами Зверев сыграет третий полуфинал в текущем сезоне. По ходу турнира Александр одержал победу над Марожаном, Кареном Хачановым, Кристофером Юбэнксом и Феликсом Оже-Альяссимом.

В полуфинале «Мастерса» в Майами Зверев сразится с победителем встречи Карлос Алькарас/Григор Димитров. Во втором полуфинальном матче встретятся Даниил Медведев и Янник Синнер.

После Зверева и Марожана на корт вышли Елена Рыбакина (4) и Виктория Азаренко (32). Они провели первый на этом турнире женский полуфинал.

Азаренко тяжело вливалась в эту встречу: начала со счёта 0:40 на своей подаче, но собралась, отыгралась и забрала стартовый восьмиминутный гейм. Рыбакина же сразу стала хорошо подавать и уверенно действовать на приёме: это в совокупности с ошибками Виктории помогло Елене брейкануть в седьмом гейме. Белорусская теннисистка по сравнению со своей сдержанной соперницей из Казахстана выглядела очень заведённой.

На протяжении первой партии Азаренко боролась с электронной системой. Во время перехода при счёте 4:5 она стала возмущаться по этому поводу и пыталась поспорить с судьёй, но в конфликт этот разговор не перешёл. В следующем гейме Виктория не смогла зацепиться ни за один розыгрыш, а Рыбакина идеально отподавала и завершила стартовую 51-минутную партию со счётом 6:4.

Елена Рыбакина Фото: Frey/TPN/Getty Images

В начале второго сета энергия Азаренко наконец направилась в нужное русло: Виктория сделала ранний брейк, уверенно взяла две свои подачи и повела со счётом 3:0. Рыбакину параллельно с этим настиг спад, она стала чаще ошибаться в обменах на задней линии, да и подача разладилась – а Азаренко этим ожидаемо воспользовалась. Елена в этой партии ничего не смогла противопоставить сопернице и позволила повесить себе «баранку». Для неё это первый проигранный под ноль сет с августа 2022 года и поражения от Дарьи Касаткиной в Сан-Хосе (6:1, 2:6, 0:6).

В третьей партии силы теннисисток вновь сравнялись, так как Рыбакина частично вернула себе стабильность и точность, а Азаренко начала терять концентрацию. Ключевым моментом решающего сета стал пятый гейм, когда Виктория отыграла четыре брейк-пойнта соперницы, но Елена всё же с пятой попытки забрала подачу соперницы и вышла вперёд по счёту.

К концу третьего сета Азаренко продолжала активно играть и заводить себя, не боялась выходить вперёд к сетке, боролась до конца – всё это помогло белоруске отыграть сумасшедший гейм при счёте 5:4 на подаче Рыбакиной и не позволить сопернице так просто забрать этот матч.

Теннисистки довели игру до тай-брейка, к началу которого Виктория растеряла прежний настрой, а Елена избавилась от лишней суеты. Как итог: Рыбакина отдаёт сопернице лишь пару очков, выигрывает этот тай-брейк и за 2 часа 34 минуты выходит в полуфинал «тысячника» в Майами (6:4, 0:6, 7:6).

Для Рыбакиной и Азаренко этот матч был четвёртым, до этого представительница Казахстана в противостоянии с белорусской спортсменкой вела со счётом 3-0. В прошлый раз теннисистки играли в конце февраля на турнире в Дубае. Тогда во втором круге на отказе соперницы победу одержала Виктория.

В Майами Рыбакина сыграет четвёртый финал в этом году. В прошлых двух решающих встречах Елена одержала победу над Ариной Соболенко в Брисбене и Дарьей Касаткиной в Абу-Даби и ещё в одном потерпела поражение от Иги Свёнтек в Дохе. На пути к финалу в Майами представительница Казахстана переиграла Азаренко, Клару Таусон, Тэйлор Таунсенд, Мэдисон Кис и Марию Саккари.

За титул турнира в Майами Рыбакина поборется с победительницей второй полуфинальной встречи Екатерина Александрова/Даниэль Коллинз. За этим и другими решающими матчами из США следите на «Чемпионате».